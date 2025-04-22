https://ria.ru/20250422/monastyr-2012655340.html

Российские военные освободили монастырь в Горнале

Российские военные освободили монастырь в Горнале - РИА Новости, 22.04.2025

Российские военные освободили монастырь в Горнале

Бойцы "Севера" освободили Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области, сообщил РИА Новости источник в группировке. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T09:14:00+03:00

2025-04-22T09:14:00+03:00

2025-04-22T12:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

валерий герасимов

курская область

суджа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012497539_0:208:3074:1937_1920x0_80_0_0_7c843b19ad988cb5cec35cdce146bf45.jpg

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 апр — РИА Новости. Бойцы "Севера" освободили Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области, сообщил РИА Новости источник в группировке."Сопротивление противника было сломлено, Горнальский Свято-Николаевский монастырь освобожден", — сказал собеседник агентства.Источник добавил, что ВСУ использовали монастырь исключительно в военных целях, расположив там пункты управления БПЛА и артустановки.В начале марта группировка "Север" перешла в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободила больше тысячи квадратных километров территории, включая районный центр — Суджу.В субботу на встрече с главой государства начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил, что российские военные завершают зачистку территории Горнальского мужского монастыря от украинских боевиков.По данным Минобороны, всего за время боевых действий в курском приграничье ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, свыше 400 танков и тысячи единиц другой техники.

https://ria.ru/20250421/voennye-2012492582.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

курская область

суджа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, валерий герасимов, курская область, суджа