Российские военные освободили монастырь в Горнале
Группировка "Север" освободила Горнальский Свято-Николаевский монастырь
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 апр — РИА Новости. Бойцы "Севера" освободили Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области, сообщил РИА Новости источник в группировке.
"Сопротивление противника было сломлено, Горнальский Свято-Николаевский монастырь освобожден", — сказал собеседник агентства.
© ИнфографикаПродвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
© Инфографика
Продвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
Свято-Николаевский Белогорский монастырь расположен в селе Горналь возле границы с Сумской областью, примерно в 14 километрах от Суджи.
Источник добавил, что ВСУ использовали монастырь исключительно в военных целях, расположив там пункты управления БПЛА и артустановки.
В начале марта группировка "Север" перешла в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободила больше тысячи квадратных километров территории, включая районный центр — Суджу.
В субботу на встрече с главой государства начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил, что российские военные завершают зачистку территории Горнальского мужского монастыря от украинских боевиков.
По данным Минобороны, всего за время боевых действий в курском приграничье ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, свыше 400 танков и тысячи единиц другой техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18