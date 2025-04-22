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Российские военные освободили монастырь в Горнале - РИА Новости, 22.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:14 22.04.2025 (обновлено: 12:13 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/monastyr-2012655340.html
Российские военные освободили монастырь в Горнале
Российские военные освободили монастырь в Горнале - РИА Новости, 22.04.2025
Российские военные освободили монастырь в Горнале
Бойцы "Севера" освободили Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области, сообщил РИА Новости источник в группировке. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T09:14:00+03:00
2025-04-22T12:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
валерий герасимов
курская область
суджа
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 апр — РИА Новости. Бойцы "Севера" освободили Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области, сообщил РИА Новости источник в группировке."Сопротивление противника было сломлено, Горнальский Свято-Николаевский монастырь освобожден", — сказал собеседник агентства.Источник добавил, что ВСУ использовали монастырь исключительно в военных целях, расположив там пункты управления БПЛА и артустановки.В начале марта группировка "Север" перешла в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободила больше тысячи квадратных километров территории, включая районный центр — Суджу.В субботу на встрече с главой государства начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил, что российские военные завершают зачистку территории Горнальского мужского монастыря от украинских боевиков.По данным Минобороны, всего за время боевых действий в курском приграничье ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, свыше 400 танков и тысячи единиц другой техники.
https://ria.ru/20250421/voennye-2012492582.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, валерий герасимов, курская область, суджа
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Валерий Герасимов, Курская область, Суджа
Российские военные освободили монастырь в Горнале

Группировка "Север" освободила Горнальский Свято-Николаевский монастырь

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 апр — РИА Новости. Бойцы "Севера" освободили Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области, сообщил РИА Новости источник в группировке.
"Сопротивление противника было сломлено, Горнальский Свято-Николаевский монастырь освобожден", — сказал собеседник агентства.
© ИнфографикаПродвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
Продвижение подразделений группировки войск Север в Курской области
© Инфографика
Продвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области

Свято-Николаевский Белогорский монастырь расположен в селе Горналь возле границы с Сумской областью, примерно в 14 километрах от Суджи.

Источник добавил, что ВСУ использовали монастырь исключительно в военных целях, расположив там пункты управления БПЛА и артустановки.
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Российские военные ведут бои у Горналя в Курской области
Вчера, 12:36
В начале марта группировка "Север" перешла в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободила больше тысячи квадратных километров территории, включая районный центр — Суджу.
В субботу на встрече с главой государства начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил, что российские военные завершают зачистку территории Горнальского мужского монастыря от украинских боевиков.
По данным Минобороны, всего за время боевых действий в курском приграничье ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, свыше 400 танков и тысячи единиц другой техники.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВалерий ГерасимовКурская областьСуджа
 
 
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