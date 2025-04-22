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Тайное оружие Кремля: трагедия "красной королевы" Регины Сбарской

Тайное оружие Кремля: трагедия "красной королевы" Регины Сбарской - РИА Новости, 22.04.2025

Тайное оружие Кремля: трагедия "красной королевы" Регины Сбарской

Её называли "советской Софи Лорен" и "красной королевой моды". Регина Збарская – первая и единственная супермодель СССР, чьи фото гремели на Западе. Блеск... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T19:12:00+03:00

2025-04-22T19:12:00+03:00

2025-04-22T19:12:00+03:00

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Её называли "советской Софи Лорен" и "красной королевой моды". Регина Збарская – первая и единственная супермодель СССР, чьи фото гремели на Западе. Блеск подиумов, запретные романы, клиника для душевнобольных и загадочная смерть – подлинная история женщины, которую система сначала вознесла, а затем уничтожила.Детство и юность "царицы"27 сентября 1935 в семье офицера Николая Колесникова родилась дочь. Отец выбрал для девочки необычное для того времени имя Регина, которое в переводе с латинского означает "царица". Многие думают, что это имя определило судьбу известной манекенщицы.Получив аттестат, девушка отправилась покорять Москву. Она мечтала попасть в кино, однако шансы на поступление были маленькими. Зато Регина с легкостью поступила экономический факультет."Царица" с юных лет поняла, что выделяется в толпе. Ее красота может стать ее визитной карточкой. При этом девушка была не только красавицей, но и умницей, спортсменкой. Она знала иностранные языки и обладала хорошими манерами.После окончания вуза Колесникова штурмовала съемочные павильоны "Мосфильма", однако режиссеры не спешили приглашать ее в кино. Регина не сдавалась и ей крупно повезло. На одной из вечеринок ее заметила художница и модельер Вера Аралова. Для будущей звезды эта встреча стала роковой. Вера пригласила Регину на работу в Общесоюзный Дом Моделей на Кузнецком мосту.Агент КГБ, непрестижная профессия, показы в ПарижеВ ту эпоху быть моделью считалось не престижным, соответственно, манекенщицам платили мало. Однако Регина искренне любила свою работу. В 1961 году она удостоилась чести пройтись по подиуму в Париже.После этого советские власти дали понять девушке, что ей придется трудиться на благо СССР, если она хочет дальше блистать в Европе. Из-за этого появились неподтвержденные слухи, что Регина за рубежом общалась с влиятельными людьми и так добывала информацию для советских чиновников.Неизвестно какую информацию, возможно, пришлось добывать Регине, зато все знали одно: Колесникова была единственной моделью, которой разрешили отлучаться в город по своим делам во время заграничных поездок. Другим манекенщицам подобные "вольности" были недоступны.В 1960 году в жизни девушки появился художник Лев Збарский, под его фамилией красная королева стала известна во всем мире.Любовь до сумасшествияЦелых 7 лет пара Збарских была одной из самых красивых в СССР. Однако счастье длилось недолго. Регина забеременела, встал выбор: семья или карьера? Манекенщица совсем была не готова к детям. Более того, у нее была запланирована длительная поездка в Монреаль. Регина решилась на аборт, если верить слухам, это было желание Льва. Он не хотел иметь детей от модели. Вскоре художник ушел от жены сначала к актрисе Марианне Вертинской, а потом к Людмиле Максаковой, которая родила ему сына.Для Регины эта ситуация стала настоящим ударом. У нее началась тяжелая депрессия. Когда ее супруг вовсе решил уехать из страны, Збарская на эмоциях нанесла себе увечья. После этого она попала в психиатрическую лечебницу.Очередной удар, теперь уже по репутацииРегина вскоре пыталась вернуться в профессию, но поняла, что ее время прошло, глядя на юных моделей. В это время ее настигает новый удар, теперь по репутации.Збарская познакомилась с югославским журналистом. Между ними завязался страстный, непродолжительный роман. Когда молодой человек вернулся на родину, он опубликовал сенсационную книгу "Сто ночей с Региной Збарской". Издание содержало признания женщины о ее доносах на коллег по цеху, откровенные фотографии и интимные подробности жизни королевы подиума. В магазинах книга так и не появилась, а репутация женщины испортилась.Манекенщица не справилась с этим ударом и вновь нанесла себе увечья, оказавшись в психиатрической клинике.Тайна смерти известной манекенщицыДруг Збарской модельер Вячеслав Зайцев пытался вернуть ее на подиум, но тщетно. Регина была в ужасном состоянии. 15 ноября 1987 году она приняла решение уйти из жизни.О ее смерти сообщила радиостанция "Голос Америки"*. В СССР смерть манекенщицы осталась незамеченной. Многие даже не знали, где похоронена модель. Из-за этого родилось много слухов о гибели и захоронении женщины.Лишь спустя 37 лет брат манекнщицы Владимир рассказал, что Регина покоится рядом с отцом на одном из московских кладбищ. Захоронение без памятника и без таблички."Я сам занимался похоронами. Никто из её прежней семьи не пришёл. Только соседка с её квартиры. Мы кремировали её, собрали журналы, которые она любила, и похоронили в полной тишине", – рассказывал Владимир Колесников.Так и закончилась трагическая история красной королевы. Регина Збарская прожила яркую, но не самую счастливую жизнь. Она навсегда вошла в историю как одна из самых красивых и успешных манекенщиц СССР.* СМИ, признанное в России иноагентом.

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