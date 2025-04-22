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Трагическая судьба супермодели Агнешки Котлярски

Трагическая судьба супермодели Агнешки Котлярски - РИА Новости, 22.04.2025

Трагическая судьба супермодели Агнешки Котлярски

Она ослепляла улыбкой с обложек Vogue и Cosmopolitan. Ее обожал сам Ральф Лорен. Молодая польская супермодель Агнешка Котлярска в 24 года имела все — любящего... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T18:55:00+03:00

2025-04-22T18:55:00+03:00

2025-04-22T18:55:00+03:00

париж

нью-йорк (город)

польша

boeing 747

cosmopolitan

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Она ослепляла улыбкой с обложек Vogue и Cosmopolitan. Ее обожал сам Ральф Лорен. Молодая польская супермодель Агнешка Котлярска в 24 года имела все — любящего мужа, прелестную дочь и головокружительную карьеру. Она чудом не села на Boeing-747, разбившийся над Атлантикой в 1996 году. Через месяц после несостоявшегося полета она встретила своего убийцу — человека, который любил ее одержимо и безумно. Как одна фотография в витрине магазина запустила цепь трагических событий, разрушивших счастливую семью?Польская Золушка покоряет мировые подиумыВсе начиналось как в сказке. Юная красавица из Вроцлава быстро взлетела на модельный Олимп. Стройная шатенка ростом 176 см с идеальной фигурой и лучезарной улыбкой обладала тем, что ценится в модельном бизнесе больше внешности — в ней была та самая искра, которая отличает звезду от просто красивой девушки.Победа в конкурсе "Мисс Нижняя Силезия" стала первой ступенькой к успеху. Именно там 18-летняя Агнешка встретила свою судьбу — организатора конкурса Ярослава Свентека. Разница в 13 лет не помешала вспыхнуть чувству, которое позже Ярослав назовет "настоящей сказкой".Титул "Мисс Польша" в 1991 году распахнул перед Агнешкой двери в мир высокой моды. Когда она стала первой полькой, выигравшей конкурс "Мисс Интернешнл" в Токио, весь мир лежал у ее ног. Вместе с короной девушка получила контракты с лучшими домами моды и 15 000 долларов — сумму, о которой она даже не мечтала."Ни за какие блага мира"Переезд в США, фотосессии для элитных брендов, показы на самых престижных подиумах мира — карьера Агнешки взлетела как ракета. Верный Ярослав был всегда рядом, помогая ей во всем. В 1992 году они поженились в Нью-Йорке.Год спустя Агнешка сделала выбор, который ужаснул ее агентство — она решила стать матерью. "Ты разрушишь свою карьеру!" — кричали агенты, умоляя сделать аборт. Но для 21-летней девушки на пике славы не существовало таких благ мира, ради которых она причинила бы вред своему будущему ребенку.В декабре 1994 года Агнешка подарила мужу дочь Патрицию. Ответом всем скептикам стало ее триумфальное возвращение в модельный бизнес. Многие партнеры отмечали, что после материнства она стала еще красивее, словно засияла новым светом.Ведущие дома моды Милана, Нью-Йорка и Парижа наперебой предлагали контракты, ее фото украшали обложки Cosmopolitan и Vogue. Сам Ральф Лорен, о сотрудничестве с которым мечтали именитые манекенщицы, преподнес ей букет экзотических роз, специально доставленных в Париж.Как предчувствие спасло от авиакатастрофыЛето 1996 года. Котлярска получает приглашение на фотосессию в Париже. План был стандартным: из Польши в Нью-Йорк, а затем вместе с командой фотографов — во Францию. Но муж Ярослав, словно предчувствуя беду, настаивает на изменении маршрута. После долгих уговоров Агнешка соглашается лететь в Париж напрямую из Варшавы.Агнешка долго сопротивляется, но в итоге соглашается. Эта интуиция Ярослава спасает ей жизнь. Boeing-747 авиакомпании Trans World Airlines, на котором она должна была лететь, взрывается в воздухе через 12 минут после взлета. 230 человек погибают мгновенно.Трагедия шокирует весь мир. Агнешка в оцепенении — она могла быть среди жертв. Жизнь, подаренная судьбой, кажется теперь бесценным даром. У смерти на нее другие планы.Темная одержимостьИстория с Ежи Лисевским началась задолго до авиакатастрофы. Однажды 32-летний мужчина проходил мимо магазина и увидел в витрине фотографию юной модели. Он не знал, кто она, но мгновенно "влюбился".Узнав имя красавицы из газетной заметки о конкурсе красоты, Ежи выяснил, где учится 18-летняя Агнешка. Он подкараулил ее у школы, проследил до остановки и, заговорив в автобусе, даже проводил до дома. Так началась многолетняя одержимость.В своих странных письмах он называл Агнешку "принцессой", а себя — "карликом" у ее ног. Однажды даже явился к ее дому в костюме гнома из сказки про Белоснежку, уверенный, что у них "своя волшебная история". Девушка не воспринимала его всерьез.Агнешка надеялась, что с переездом в Америку оставит безумного поклонника в прошлом. Но когда в газетах появилась информация о крушении самолета, на котором она могла бы быть, дремавшая одержимость Ежи вспыхнула с новой силой."Когда я увидел в прессе небольшое упоминание о катастрофе, в которой она могла погибнуть, все эти старые переживания ожили во мне, и я снова начал поиски", — признался позже Лисевский."Я только что убил женщину"Роковой день наступил 27 августа 1996 года. Прошел ровно месяц после авиакатастрофы, которую Агнешка чудом избежала. Ежи Лисевский приехал к дому семьи Свентек и увидел, как Агнешка с мужем и дочерью садятся в машину.Он подбежал и постучал в окно, требуя разговора. Агнешка узнала его и отказалась выходить. Ярослав вышел, пытаясь защитить семью. Мгновение — и охотничий нож оказался в руке сталкера. Первый удар пришелся в бедро Ярослава.Видя, как муж корчится от боли, Агнешка выскочила из машины. Она бросилась на нападавшего сзади, пытаясь сбить с ног. Но Лисевский развернулся и нанес несколько ударов ножом в грудь.Девушка скончалась через несколько минут на тротуаре возле собственного дома. Все произошло на глазах двухлетней Патриции.Убегая с места преступления, Ежи протянул прохожей окровавленный нож со словами: "Я только что убил женщину". Позже он сам явился в полицию.Любовь, которая не умираетУбийцу приговорили к 15 годам заключения. На суде, когда зачитывали приговор, он кричал, что ему "наплевать" на правосудие. Психиатры установили "ограниченную вменяемость" подсудимого на момент преступления. Самое жуткое признание прозвучало из уст убийцы во время суда: "Когда я нанес первый удар, Агнешка прикрыла рану рукой. У нее были такие красивые, тонкие пальцы".После трагедии Ярослав с дочерью навсегда покинули Польшу. "Он забрал у меня весь мир. То, что было у нас с Агнешкой, было сказкой. Я долго жил на успокоительных. Второй раз не женился. Это невозможно. Я однажды полюбил и буду любить до самой смерти", — признался он спустя годы после трагедии.Дочери Агнешки сейчас за тридцать. Детская память милосердно скрыла страшные события. Патриция и ее отец живут за границей, тщательно оберегая свою частную жизнь.Ежи Лисевский вышел из тюрьмы в 2012 году, но уже через два года был снова арестован за убийство вора, проникшего в его дом. Что с ним стало дальше — неизвестно.Ярослав Свентек основал благотворительный фонд имени жены "Ага", помогающий людям, потерявшим близких при трагических обстоятельствах. Так любовь, разрушенная безумием, продолжает служить добру.

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париж, нью-йорк (город), польша, boeing 747, cosmopolitan