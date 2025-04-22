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Российские военные освободили населенный пункт Сухая Балка в ДНР - РИА Новости, 22.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:24 22.04.2025 (обновлено: 13:27 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/mo-2012704839.html
Российские военные освободили населенный пункт Сухая Балка в ДНР
Российские военные освободили населенный пункт Сухая Балка в ДНР - РИА Новости, 22.04.2025
Российские военные освободили населенный пункт Сухая Балка в ДНР
Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Сухая Балка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.04.2025
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россия
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Сухая Балка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ."В результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Сухая Балка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
россия
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные освободили населенный пункт Сухая Балка в ДНР

МО: российские военные освободили населенный пункт Сухая Балка в ДНР

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Сухая Балка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
"В результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Сухая Балка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Юг" освободили поселок Сухая Балка в ДНР
Подразделения группировки войск Юг освободили поселок Сухая Балка в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Юг" освободили поселок Сухая Балка в ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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