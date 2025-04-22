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Российские военные освободили населенный пункт Сухая Балка в ДНР
Российские военные освободили населенный пункт Сухая Балка в ДНР - РИА Новости, 22.04.2025
Российские военные освободили населенный пункт Сухая Балка в ДНР
Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Сухая Балка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T12:24:00+03:00
2025-04-22T12:24:00+03:00
2025-04-22T13:27:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Сухая Балка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ."В результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Сухая Балка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные освободили населенный пункт Сухая Балка в ДНР
МО: российские военные освободили населенный пункт Сухая Балка в ДНР