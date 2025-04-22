Рейтинг@Mail.ru
Мирошник назвал количество пострадавших при обстрелах ВСУ за неделю - РИА Новости, 22.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:06 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/miroshnik-2012647464.html
Мирошник назвал количество пострадавших при обстрелах ВСУ за неделю
Мирошник назвал количество пострадавших при обстрелах ВСУ за неделю - РИА Новости, 22.04.2025
Мирошник назвал количество пострадавших при обстрелах ВСУ за неделю
Более 80 мирных жителей РФ были ранены, еще 15 человек погибли при обстрелах ВСУ за минувшую неделю, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T07:06:00+03:00
2025-04-22T07:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
родион мирошник
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993641464_0:52:1170:710_1920x0_80_0_0_8fd760432b15de871830c5a5d501fb5f.jpg
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Более 80 мирных жителей РФ были ранены, еще 15 человек погибли при обстрелах ВСУ за минувшую неделю, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "За минувшую неделю от обстрелов нацистов пострадали 98 мирных жителей: ранены 83 человека, в том числе пять несовершеннолетних, погибли 15 человек, в том числе два несовершеннолетних", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, который есть в распоряжении РИА Новости. Он подчеркнул, что всего по мирным целям на российских территориях за неделю киевский режим выпустил не менее 2015 боеприпасов. Посол напомнил, что подавляющая часть вооружений - западного производства. Мирошник отметил, что на минувшей неделе, несмотря на режим прекращения огня, число пострадавших мирных жителей от преступных действий ВСУ приблизилось к сотне. "На большинстве прифронтовых территорий сохранялась высокая интенсивность обстрелов гражданских объектов, в среднем в сутки фиксировалось до 300 "прилетов" различных боеприпасов", - указал он.
https://ria.ru/20250422/udar-2012639150.html
https://ria.ru/20250421/deti-2012627667.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993641464_65:0:1105:780_1920x0_80_0_0_061653612cef39318e64c46db42058ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
родион мирошник, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины
Мирошник назвал количество пострадавших при обстрелах ВСУ за неделю

Мирошник 15 погибли человек погибли при обстрелах ВСУ, более 80 пострадали

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Более 80 мирных жителей РФ были ранены, еще 15 человек погибли при обстрелах ВСУ за минувшую неделю, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"За минувшую неделю от обстрелов нацистов пострадали 98 мирных жителей: ранены 83 человека, в том числе пять несовершеннолетних, погибли 15 человек, в том числе два несовершеннолетних", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, который есть в распоряжении РИА Новости.
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
В Белгородской области в результате удара БПЛА ВСУ пострадала женщина
04:11
Он подчеркнул, что всего по мирным целям на российских территориях за неделю киевский режим выпустил не менее 2015 боеприпасов. Посол напомнил, что подавляющая часть вооружений - западного производства.
Мирошник отметил, что на минувшей неделе, несмотря на режим прекращения огня, число пострадавших мирных жителей от преступных действий ВСУ приблизилось к сотне.
"На большинстве прифронтовых территорий сохранялась высокая интенсивность обстрелов гражданских объектов, в среднем в сутки фиксировалось до 300 "прилетов" различных боеприпасов", - указал он.
Последствия обстрела Белгорода - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Более 20 детей погибли от атак ВСУ в Белгородской области за 3,5 года
Вчера, 23:22
 
Специальная военная операция на УкраинеРодион МирошникВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала