https://ria.ru/20250422/miroshnik-2012647464.html

Мирошник назвал количество пострадавших при обстрелах ВСУ за неделю

Мирошник назвал количество пострадавших при обстрелах ВСУ за неделю - РИА Новости, 22.04.2025

Мирошник назвал количество пострадавших при обстрелах ВСУ за неделю

Более 80 мирных жителей РФ были ранены, еще 15 человек погибли при обстрелах ВСУ за минувшую неделю, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T07:06:00+03:00

2025-04-22T07:06:00+03:00

2025-04-22T07:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

родион мирошник

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Более 80 мирных жителей РФ были ранены, еще 15 человек погибли при обстрелах ВСУ за минувшую неделю, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "За минувшую неделю от обстрелов нацистов пострадали 98 мирных жителей: ранены 83 человека, в том числе пять несовершеннолетних, погибли 15 человек, в том числе два несовершеннолетних", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, который есть в распоряжении РИА Новости. Он подчеркнул, что всего по мирным целям на российских территориях за неделю киевский режим выпустил не менее 2015 боеприпасов. Посол напомнил, что подавляющая часть вооружений - западного производства. Мирошник отметил, что на минувшей неделе, несмотря на режим прекращения огня, число пострадавших мирных жителей от преступных действий ВСУ приблизилось к сотне. "На большинстве прифронтовых территорий сохранялась высокая интенсивность обстрелов гражданских объектов, в среднем в сутки фиксировалось до 300 "прилетов" различных боеприпасов", - указал он.

https://ria.ru/20250422/udar-2012639150.html

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родион мирошник, вооруженные силы украины