https://ria.ru/20250422/miroshnik-2012647464.html
Мирошник назвал количество пострадавших при обстрелах ВСУ за неделю
Мирошник назвал количество пострадавших при обстрелах ВСУ за неделю - РИА Новости, 22.04.2025
Мирошник назвал количество пострадавших при обстрелах ВСУ за неделю
Более 80 мирных жителей РФ были ранены, еще 15 человек погибли при обстрелах ВСУ за минувшую неделю, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T07:06:00+03:00
2025-04-22T07:06:00+03:00
2025-04-22T07:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
родион мирошник
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993641464_0:52:1170:710_1920x0_80_0_0_8fd760432b15de871830c5a5d501fb5f.jpg
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Более 80 мирных жителей РФ были ранены, еще 15 человек погибли при обстрелах ВСУ за минувшую неделю, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "За минувшую неделю от обстрелов нацистов пострадали 98 мирных жителей: ранены 83 человека, в том числе пять несовершеннолетних, погибли 15 человек, в том числе два несовершеннолетних", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, который есть в распоряжении РИА Новости. Он подчеркнул, что всего по мирным целям на российских территориях за неделю киевский режим выпустил не менее 2015 боеприпасов. Посол напомнил, что подавляющая часть вооружений - западного производства. Мирошник отметил, что на минувшей неделе, несмотря на режим прекращения огня, число пострадавших мирных жителей от преступных действий ВСУ приблизилось к сотне. "На большинстве прифронтовых территорий сохранялась высокая интенсивность обстрелов гражданских объектов, в среднем в сутки фиксировалось до 300 "прилетов" различных боеприпасов", - указал он.
https://ria.ru/20250422/udar-2012639150.html
https://ria.ru/20250421/deti-2012627667.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993641464_65:0:1105:780_1920x0_80_0_0_061653612cef39318e64c46db42058ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
родион мирошник, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины
Мирошник назвал количество пострадавших при обстрелах ВСУ за неделю
Мирошник 15 погибли человек погибли при обстрелах ВСУ, более 80 пострадали
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Более 80 мирных жителей РФ были ранены, еще 15 человек погибли при обстрелах ВСУ за минувшую неделю, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"За минувшую неделю от обстрелов нацистов пострадали 98 мирных жителей: ранены 83 человека, в том числе пять несовершеннолетних, погибли 15 человек, в том числе два несовершеннолетних", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, который есть в распоряжении РИА Новости.
Он подчеркнул, что всего по мирным целям на российских территориях за неделю киевский режим выпустил не менее 2015 боеприпасов. Посол напомнил, что подавляющая часть вооружений - западного производства.
Мирошник
отметил, что на минувшей неделе, несмотря на режим прекращения огня, число пострадавших мирных жителей от преступных действий ВСУ
приблизилось к сотне.
"На большинстве прифронтовых территорий сохранялась высокая интенсивность обстрелов гражданских объектов, в среднем в сутки фиксировалось до 300 "прилетов" различных боеприпасов", - указал он.