https://ria.ru/20250422/mironov-2012638840.html
Миронов предложил создать Единую социальную карту пенсионера
Миронов предложил создать Единую социальную карту пенсионера - РИА Новости, 22.04.2025
Миронов предложил создать Единую социальную карту пенсионера
Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T04:09:00+03:00
2025-04-22T04:09:00+03:00
2025-04-22T04:09:00+03:00
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением рассмотреть вопрос о создании Единой социальной карты пенсионера, с помощью которой они смогут получать льготы в любом регионе страны, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Считаю целесообразным рассмотреть возможность внедрения "Единой социальной карты пенсионера Российской Федерации" - универсального удостоверения, подтверждающего статус получателя пенсии и его права на все предусмотренные законодательством меры социальной поддержки независимо от региона проживания или временного пребывания", - сказано в письме. Как рассказал РИА Новости Миронов, подобный подход уже апробирован для отдельных категорий льготников, и на всей территории России действуют ветеранские удостоверения, удостоверения многодетной семьи с присвоением QR-кода. "Я не вижу препятствий для внедрения аналогичного механизма для пенсионеров, что позволит людям без лишних хлопот и нервотрепки подтверждать свои льготы", - отметил политик. Лидер СРЗП уточнил, что Единая социальная карта пенсионера может содержать всю нужную информацию, включая СНИЛС, сведения о присвоении почетных званий, инвалидности и иные сведения, дающие право на конкретные меры поддержки. По его словам, такую карту можно будет предъявлять в разных учреждениях, в поликлиниках, на транспорте - везде, где предоставляют услуги на льготной основе. "При этом цифровой аналог карты на портале Госуслуг может быть считан по QR-коду или через мобильное приложение. Так отпадет необходимость лишний раз ходить по кабинетам и таскать с собой кучу разных документов", - добавил депутат Госдумы. Миронов также предложил Мишустину дать поручение уполномоченным федеральным органам проработать механизмы практической реализации проекта внедрения Единой социальной карты пенсионера РФ с учетом действующих цифровых платформ и административных практик.
https://ria.ru/20250418/pensiya-2011948342.html
https://ria.ru/20250411/mironov-2010609357.html
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общество, россия, сергей миронов, михаил мишустин, госдума рф
Общество, Россия, Сергей Миронов, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Миронов предложил создать Единую социальную карту пенсионера
Миронов предложил правительству создать Единую социальную карту пенсионера
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением рассмотреть вопрос о создании Единой социальной карты пенсионера, с помощью которой они смогут получать льготы в любом регионе страны, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Считаю целесообразным рассмотреть возможность внедрения "Единой социальной карты пенсионера Российской Федерации" - универсального удостоверения, подтверждающего статус получателя пенсии и его права на все предусмотренные законодательством меры социальной поддержки независимо от региона проживания или временного пребывания", - сказано в письме.
Как рассказал РИА Новости Миронов
, подобный подход уже апробирован для отдельных категорий льготников, и на всей территории России
действуют ветеранские удостоверения, удостоверения многодетной семьи с присвоением QR-кода.
"Я не вижу препятствий для внедрения аналогичного механизма для пенсионеров, что позволит людям без лишних хлопот и нервотрепки подтверждать свои льготы", - отметил политик.
Лидер СРЗП уточнил, что Единая социальная карта пенсионера может содержать всю нужную информацию, включая СНИЛС, сведения о присвоении почетных званий, инвалидности и иные сведения, дающие право на конкретные меры поддержки. По его словам, такую карту можно будет предъявлять в разных учреждениях, в поликлиниках, на транспорте - везде, где предоставляют услуги на льготной основе.
"При этом цифровой аналог карты на портале Госуслуг может быть считан по QR-коду или через мобильное приложение. Так отпадет необходимость лишний раз ходить по кабинетам и таскать с собой кучу разных документов", - добавил депутат Госдумы
.
Миронов также предложил Мишустину
дать поручение уполномоченным федеральным органам проработать механизмы практической реализации проекта внедрения Единой социальной карты пенсионера РФ с учетом действующих цифровых платформ и административных практик.