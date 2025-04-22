https://ria.ru/20250422/mironov-2012638840.html

Миронов предложил создать Единую социальную карту пенсионера

Миронов предложил создать Единую социальную карту пенсионера - РИА Новости, 22.04.2025

Миронов предложил создать Единую социальную карту пенсионера

Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T04:09:00+03:00

2025-04-22T04:09:00+03:00

2025-04-22T04:09:00+03:00

общество

россия

сергей миронов

михаил мишустин

госдума рф

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением рассмотреть вопрос о создании Единой социальной карты пенсионера, с помощью которой они смогут получать льготы в любом регионе страны, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Считаю целесообразным рассмотреть возможность внедрения "Единой социальной карты пенсионера Российской Федерации" - универсального удостоверения, подтверждающего статус получателя пенсии и его права на все предусмотренные законодательством меры социальной поддержки независимо от региона проживания или временного пребывания", - сказано в письме. Как рассказал РИА Новости Миронов, подобный подход уже апробирован для отдельных категорий льготников, и на всей территории России действуют ветеранские удостоверения, удостоверения многодетной семьи с присвоением QR-кода. "Я не вижу препятствий для внедрения аналогичного механизма для пенсионеров, что позволит людям без лишних хлопот и нервотрепки подтверждать свои льготы", - отметил политик. Лидер СРЗП уточнил, что Единая социальная карта пенсионера может содержать всю нужную информацию, включая СНИЛС, сведения о присвоении почетных званий, инвалидности и иные сведения, дающие право на конкретные меры поддержки. По его словам, такую карту можно будет предъявлять в разных учреждениях, в поликлиниках, на транспорте - везде, где предоставляют услуги на льготной основе. "При этом цифровой аналог карты на портале Госуслуг может быть считан по QR-коду или через мобильное приложение. Так отпадет необходимость лишний раз ходить по кабинетам и таскать с собой кучу разных документов", - добавил депутат Госдумы. Миронов также предложил Мишустину дать поручение уполномоченным федеральным органам проработать механизмы практической реализации проекта внедрения Единой социальной карты пенсионера РФ с учетом действующих цифровых платформ и административных практик.

https://ria.ru/20250418/pensiya-2011948342.html

https://ria.ru/20250411/mironov-2010609357.html

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общество, россия, сергей миронов, михаил мишустин, госдума рф