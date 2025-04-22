https://ria.ru/20250422/miny-2012831171.html

Белгородские школьники научились распознавать мины "Лепесток"

Белгородские школьники научились распознавать мины "Лепесток" - РИА Новости, 22.04.2025

Белгородские школьники научились распознавать мины "Лепесток"

Школьники младших классов в Белгородской области уже научились определять мины "Лепесток" из-за постоянных ударов ВСУ по гражданским объектам - как передает... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T19:37:00+03:00

2025-04-22T19:37:00+03:00

2025-04-22T19:37:00+03:00

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КУПИНО (Белгородская область), 22 апр – РИА Новости. Школьники младших классов в Белгородской области уже научились определять мины "Лепесток" из-за постоянных ударов ВСУ по гражданским объектам - как передает корреспондент РИА Новости, это выяснилось на уроке безопасности, который провело представительство международного противоминного центра по региону. В школе села Купино Шебекинского района урок провел заместитель начальника противоминного центра с позывным "Сейм". "Систематически мы проводим занятия со школами, потому что это является одним из пунктов нашей работы: чтобы как взрослое население, так и дети меньше себя травмировали и не занимались тем, чем не положено. Минно-взрывные работы - наша профессиональная деятельность, и мы максимально хотим всех обезопасить, чтобы всем жилось спокойно", - сказал РИА Новости военнослужащий. Так как ВСУ часто наносят удары по Белгородской области, на уроке дети младших классов сразу распознали противопехотную мину и рассказали, что уже видели ее. "Лепесток! Лепесток!" - хором закричали школьники, когда военнослужащий показал мину, которыми украинские вооруженные формирования "засыпают" мирные районы, что часто приводит к увечьям и гибели людей, в том числе детей. Директор школы Наталья Селютина сообщила РИА Новости, что в школе ежедневно проводится работа с учащимися по предупреждению травматизма от взрывоопасных предметов. "Но когда в школу приезжают представители специальных подразделений инженерных войск, привозят с собой наглядный материал и сами являют образ российских военнослужащих - это вызывает у детей особое внимание и понимание серьезности всей ситуации и своей собственной ответственности за поведение, если им придется встретиться с такой опасностью. Такие встречи очень важны и нужны", - добавила директор. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил, что за 3,5 года в результате действий украинских военных в регионе погибли 23 ребенка, а 167 получили ранения.

https://ria.ru/20250326/putin-2007552861.html

https://ria.ru/20240731/shkolnik-1963213454.html

https://ria.ru/20250401/vsu-2008542028.html

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Урок противоминной безопасности для школьников села Купино В Белгородской области даже младшие школьники наизусть знают эту мину, которую используют ВСУ, пытаясь нанести ущерб мирному населению российского приграничного региона. Представительство международного противоминного центра провело урок безопасности для школьников села Купино. Ученикам рассказали, как действовать при обнаружении взрывоопасных предметов на фоне обстрелов ВСУ. 2025-04-22T19:37 true PT1M10S

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белгородская область, вячеслав гладков, россия, общество