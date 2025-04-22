Белгородские школьники научились распознавать мины "Лепесток"
Белгородские школьники научились распознавать мины "Лепесток" из-за ударов ВСУ
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КУПИНО (Белгородская область), 22 апр – РИА Новости. Школьники младших классов в Белгородской области уже научились определять мины "Лепесток" из-за постоянных ударов ВСУ по гражданским объектам - как передает корреспондент РИА Новости, это выяснилось на уроке безопасности, который провело представительство международного противоминного центра по региону.
В школе села Купино Шебекинского района урок провел заместитель начальника противоминного центра с позывным "Сейм".
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"Систематически мы проводим занятия со школами, потому что это является одним из пунктов нашей работы: чтобы как взрослое население, так и дети меньше себя травмировали и не занимались тем, чем не положено. Минно-взрывные работы - наша профессиональная деятельность, и мы максимально хотим всех обезопасить, чтобы всем жилось спокойно", - сказал РИА Новости военнослужащий.
Так как ВСУ часто наносят удары по Белгородской области, на уроке дети младших классов сразу распознали противопехотную мину и рассказали, что уже видели ее. "Лепесток! Лепесток!" - хором закричали школьники, когда военнослужащий показал мину, которыми украинские вооруженные формирования "засыпают" мирные районы, что часто приводит к увечьям и гибели людей, в том числе детей.
Директор школы Наталья Селютина сообщила РИА Новости, что в школе ежедневно проводится работа с учащимися по предупреждению травматизма от взрывоопасных предметов.
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"Но когда в школу приезжают представители специальных подразделений инженерных войск, привозят с собой наглядный материал и сами являют образ российских военнослужащих - это вызывает у детей особое внимание и понимание серьезности всей ситуации и своей собственной ответственности за поведение, если им придется встретиться с такой опасностью. Такие встречи очень важны и нужны", - добавила директор.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил, что за 3,5 года в результате действий украинских военных в регионе погибли 23 ребенка, а 167 получили ранения.