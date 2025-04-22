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Российские группировки войск продвинулись в зоне СВО - РИА Новости, 22.04.2025
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12:32 22.04.2025 (обновлено: 12:50 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/minoborony-2012706520.html
Российские группировки войск продвинулись в зоне СВО
Российские группировки войск продвинулись в зоне СВО - РИА Новости, 22.04.2025
Российские группировки войск продвинулись в зоне СВО
Российские группировки продвинулись на нескольких направлениях в зоне СВО, сообщило Министерство обороны. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T12:32:00+03:00
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министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Российские группировки продвинулись на нескольких направлениях в зоне СВО, сообщило Министерство обороны."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции", — говорится в сводке.Бойцы "Запада" уничтожили за сутки до 250 украинских военнослужащих и несколько единиц вражеской техники.По данным ведомства, группировки "Восток" и "Центр" также продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли в боях с ними около 170 и 310 военных соответственно.Кроме того, бойцы Южной группировки войск освободили населенный пункт Сухая Балка в ДНР и ликвидировали до 300 украинских военнослужащих.Подразделения группировки "Север" уничтожили за сутки до 40 боевиков ВСУ, а группировки "Днепр" — до 70.За минувшие сутки ПВО сбила 99 украинских дронов.
https://ria.ru/20250418/vsu-2012188534.html
https://ria.ru/20250421/trofei-2012144726.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика

Российские группировки войск продвинулись в зоне СВО

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа пушки-гаубицы Д-20
Боевая работа пушки-гаубицы Д-20 - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Боевая работа пушки-гаубицы Д-20. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Российские группировки продвинулись на нескольких направлениях в зоне СВО, сообщило Министерство обороны.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции", — говорится в сводке.
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ВСУ перебрасывают резервы из Курской области в ДНР, заявил командир
18 апреля, 20:06
Бойцы "Запада" уничтожили за сутки до 250 украинских военнослужащих и несколько единиц вражеской техники.
По данным ведомства, группировки "Восток" и "Центр" также продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли в боях с ними около 170 и 310 военных соответственно.
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Вчера, 08:00
Кроме того, бойцы Южной группировки войск освободили населенный пункт Сухая Балка в ДНР и ликвидировали до 300 украинских военнослужащих.
Подразделения группировки "Север" уничтожили за сутки до 40 боевиков ВСУ, а группировки "Днепр" — до 70.
За минувшие сутки ПВО сбила 99 украинских дронов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныДонецкая Народная Республика
 
 
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