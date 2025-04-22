https://ria.ru/20250422/minoborony-2012706520.html

Российские группировки войск продвинулись в зоне СВО

Российские группировки войск продвинулись в зоне СВО - РИА Новости, 22.04.2025

Российские группировки войск продвинулись в зоне СВО

Российские группировки продвинулись на нескольких направлениях в зоне СВО, сообщило Министерство обороны. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T12:32:00+03:00

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2025-04-22T12:50:00+03:00

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Российские группировки продвинулись на нескольких направлениях в зоне СВО, сообщило Министерство обороны."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции", — говорится в сводке.Бойцы "Запада" уничтожили за сутки до 250 украинских военнослужащих и несколько единиц вражеской техники.По данным ведомства, группировки "Восток" и "Центр" также продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли в боях с ними около 170 и 310 военных соответственно.Кроме того, бойцы Южной группировки войск освободили населенный пункт Сухая Балка в ДНР и ликвидировали до 300 украинских военнослужащих.Подразделения группировки "Север" уничтожили за сутки до 40 боевиков ВСУ, а группировки "Днепр" — до 70.За минувшие сутки ПВО сбила 99 украинских дронов.

https://ria.ru/20250418/vsu-2012188534.html

https://ria.ru/20250421/trofei-2012144726.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, донецкая народная республика