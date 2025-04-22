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ВСУ потеряли до 40 боевиков в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 22.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:27 22.04.2025 (обновлено: 12:35 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/minoborony-2012705396.html
ВСУ потеряли до 40 боевиков в зоне действий "Севера"
ВСУ потеряли до 40 боевиков в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 22.04.2025
ВСУ потеряли до 40 боевиков в зоне действий "Севера"
ВСУ за сутки потеряли до 40 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на белгородском направлении, сообщило во вторник министерство обороны... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T12:27:00+03:00
2025-04-22T12:35:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
в мире
сумская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 40 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на белгородском направлении, сообщило во вторник министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на белгородском направлении нанесено поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Поповка, Проходы и Окоп Сумской области. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, два автомобиля и три орудия полевой артиллерии. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20250422/vsu-2012678338.html
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россия, в мире, сумская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 40 боевиков в зоне действий "Севера"

Минобороны: ВСУ потеряли 40 боевиков и 3 арторудия в зоне действий "Севера"

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 40 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на белгородском направлении, сообщило во вторник министерство обороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" на белгородском направлении нанесено поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Поповка, Проходы и Окоп Сумской области. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, два автомобиля и три орудия полевой артиллерии. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке военного ведомства.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Освобожденный монастырь в Горнале был опорным пунктом для ВСУ
10:51
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВ миреСумская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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