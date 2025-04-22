https://ria.ru/20250422/minoborony-2012705396.html

ВСУ потеряли до 40 боевиков в зоне действий "Севера"

ВСУ потеряли до 40 боевиков в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 22.04.2025

ВСУ потеряли до 40 боевиков в зоне действий "Севера"

ВСУ за сутки потеряли до 40 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на белгородском направлении, сообщило во вторник министерство обороны... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T12:27:00+03:00

2025-04-22T12:27:00+03:00

2025-04-22T12:35:00+03:00

россия

специальная военная операция на украине

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 40 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на белгородском направлении, сообщило во вторник министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на белгородском направлении нанесено поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Поповка, Проходы и Окоп Сумской области. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, два автомобиля и три орудия полевой артиллерии. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке военного ведомства.

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россия, в мире, сумская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)