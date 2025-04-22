https://ria.ru/20250422/migranty-2012633496.html

Мигрантам из Киргизии дадут легализоваться в России до 10 сентября

Мигрантам из Киргизии дадут легализоваться в России до 10 сентября - РИА Новости, 22.04.2025

Мигрантам из Киргизии дадут легализоваться в России до 10 сентября

Мигрантам из Киргизии дадут возможность узаконить свое пребывание в России до 10 сентября, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства республики. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T01:29:00+03:00

2025-04-22T01:29:00+03:00

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БИШКЕК, 21 апр – РИА Новости. Мигрантам из Киргизии дадут возможность узаконить свое пребывание в России до 10 сентября, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства республики. Согласно сообщению, в понедельник по инициативе киргизской стороны состоялась встреча посла Киргизии в Москве Кубанычбека Боконтаева с начальником управления президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорем Масловым.Стороны обсудили вопросы, связанные с пребыванием граждан Киргизии на территории России, а также ситуацию вокруг инцидента в московском банном комплексе, вызвавшего общественный резонанс. Боконтаев выразил обеспокоенность в связи с этим инцидентом и попросил российскую сторону объективно и справедливо рассмотреть этот вопрос.В пресс-службе отметили, что было анонсировано продление до 10 сентября 2025 года срока действия указа президента Российской Федерации, которое позволит иностранным гражданам, находящимся в стране нелегально, урегулировать свое положение. Это коснется и граждан Кыргызской республики, добавили в ведомстве.Также уточняется, что ранее Киргизия направила соответствующие обращения в адрес российской стороны.В МИД добавили, что стороны отметили твердую решимость на дальнейшее укрепление отношений между двумя государствами.

https://ria.ru/20250414/kirgizija-2011106752.html

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