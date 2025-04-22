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Мигрантам из Киргизии дадут легализоваться в России до 10 сентября - РИА Новости, 22.04.2025
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01:29 22.04.2025 (обновлено: 02:07 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/migranty-2012633496.html
Мигрантам из Киргизии дадут легализоваться в России до 10 сентября
Мигрантам из Киргизии дадут легализоваться в России до 10 сентября - РИА Новости, 22.04.2025
Мигрантам из Киргизии дадут легализоваться в России до 10 сентября
Мигрантам из Киргизии дадут возможность узаконить свое пребывание в России до 10 сентября, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства республики. РИА Новости, 22.04.2025
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БИШКЕК, 21 апр – РИА Новости. Мигрантам из Киргизии дадут возможность узаконить свое пребывание в России до 10 сентября, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства республики. Согласно сообщению, в понедельник по инициативе киргизской стороны состоялась встреча посла Киргизии в Москве Кубанычбека Боконтаева с начальником управления президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорем Масловым.Стороны обсудили вопросы, связанные с пребыванием граждан Киргизии на территории России, а также ситуацию вокруг инцидента в московском банном комплексе, вызвавшего общественный резонанс. Боконтаев выразил обеспокоенность в связи с этим инцидентом и попросил российскую сторону объективно и справедливо рассмотреть этот вопрос.В пресс-службе отметили, что было анонсировано продление до 10 сентября 2025 года срока действия указа президента Российской Федерации, которое позволит иностранным гражданам, находящимся в стране нелегально, урегулировать свое положение. Это коснется и граждан Кыргызской республики, добавили в ведомстве.Также уточняется, что ранее Киргизия направила соответствующие обращения в адрес российской стороны.В МИД добавили, что стороны отметили твердую решимость на дальнейшее укрепление отношений между двумя государствами.
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Россия, Киргизия, Москва
Мигрантам из Киргизии дадут легализоваться в России до 10 сентября

Мигрантам из Киргизии продлили срок легализации в России до 10 сентября

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкФлаг Киргизии
Флаг Киргизии - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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БИШКЕК, 21 апр – РИА Новости. Мигрантам из Киргизии дадут возможность узаконить свое пребывание в России до 10 сентября, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства республики.
Согласно сообщению, в понедельник по инициативе киргизской стороны состоялась встреча посла Киргизии в Москве Кубанычбека Боконтаева с начальником управления президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорем Масловым.
Стороны обсудили вопросы, связанные с пребыванием граждан Киргизии на территории России, а также ситуацию вокруг инцидента в московском банном комплексе, вызвавшего общественный резонанс. Боконтаев выразил обеспокоенность в связи с этим инцидентом и попросил российскую сторону объективно и справедливо рассмотреть этот вопрос.
В пресс-службе отметили, что было анонсировано продление до 10 сентября 2025 года срока действия указа президента Российской Федерации, которое позволит иностранным гражданам, находящимся в стране нелегально, урегулировать свое положение. Это коснется и граждан Кыргызской республики, добавили в ведомстве.
Также уточняется, что ранее Киргизия направила соответствующие обращения в адрес российской стороны.
В МИД добавили, что стороны отметили твердую решимость на дальнейшее укрепление отношений между двумя государствами.
Посол Российской Федерации в Киргизской Республике Сергей Вакунов и замглавы внешнеполитического ведомства Киргизской Республики Алмаз Имангазиев во время встречи. 14 апреля 2025 года - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
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