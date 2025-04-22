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RT Arabic и министерство информации Омана подписали меморандум - РИА Новости, 22.04.2025
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17:02 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/memorandum-2012790346.html
RT Arabic и министерство информации Омана подписали меморандум
RT Arabic и министерство информации Омана подписали меморандум - РИА Новости, 22.04.2025
RT Arabic и министерство информации Омана подписали меморандум
Телеканал RT Arabic и министерство информации Омана заключили меморандум о взаимопонимании в области информации, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T17:02:00+03:00
2025-04-22T17:02:00+03:00
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Телеканал RT Arabic и министерство информации Омана заключили меморандум о взаимопонимании в области информации, передает корреспондент РИА Новости. Церемония обмена документами прошла в Кремле после переговоров президента РФ Владимира Путина с султаном Омана Хайсамом бен Тариком Аль Саидом во вторник. С российской стороны в обмене меморандумами принимала участие главный редактор Международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Султан Омана прибыл в Москву в понедельник. Его сопровождает представительная делегация из нескольких десятков человек.
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4.7
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в мире, россия, оман, москва, владимир путин, маргарита симоньян, rt arabic, новости агентства
В мире, Россия, Оман, Москва, Владимир Путин, Маргарита Симоньян, RT Arabic, Новости агентства
RT Arabic и министерство информации Омана подписали меморандум

RT Arabic и Министерство информации Омана заключили меморандум о взаимопонимании

© Фото : RTСтудия RT
Студия RT - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© Фото : RT
Студия RT. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Телеканал RT Arabic и министерство информации Омана заключили меморандум о взаимопонимании в области информации, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония обмена документами прошла в Кремле после переговоров президента РФ Владимира Путина с султаном Омана Хайсамом бен Тариком Аль Саидом во вторник. С российской стороны в обмене меморандумами принимала участие главный редактор Международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
Султан Омана прибыл в Москву в понедельник. Его сопровождает представительная делегация из нескольких десятков человек.
Султан Омана Хейсам бен Тарек Аль Саид в аэропорту Внуково-2 в Москве. 21 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Султан Омана прибыл с официальном визитом в Россию
21 апреля, 15:33
 
В миреРоссияОманМоскваВладимир ПутинМаргарита СимоньянRT ArabicНовости агентства
 
 
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