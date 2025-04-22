https://ria.ru/20250422/memorandum-2012790346.html

RT Arabic и министерство информации Омана подписали меморандум

RT Arabic и министерство информации Омана подписали меморандум - РИА Новости, 22.04.2025

RT Arabic и министерство информации Омана подписали меморандум

Телеканал RT Arabic и министерство информации Омана заключили меморандум о взаимопонимании в области информации, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T17:02:00+03:00

2025-04-22T17:02:00+03:00

2025-04-22T17:02:00+03:00

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Телеканал RT Arabic и министерство информации Омана заключили меморандум о взаимопонимании в области информации, передает корреспондент РИА Новости. Церемония обмена документами прошла в Кремле после переговоров президента РФ Владимира Путина с султаном Омана Хайсамом бен Тариком Аль Саидом во вторник. С российской стороны в обмене меморандумами принимала участие главный редактор Международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Султан Омана прибыл в Москву в понедельник. Его сопровождает представительная делегация из нескольких десятков человек.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, оман, москва, владимир путин, маргарита симоньян, rt arabic, новости агентства