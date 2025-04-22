https://ria.ru/20250422/memorandum-2012790346.html
RT Arabic и министерство информации Омана подписали меморандум
RT Arabic и министерство информации Омана подписали меморандум - РИА Новости, 22.04.2025
RT Arabic и министерство информации Омана подписали меморандум
Телеканал RT Arabic и министерство информации Омана заключили меморандум о взаимопонимании в области информации, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T17:02:00+03:00
2025-04-22T17:02:00+03:00
2025-04-22T17:02:00+03:00
в мире
россия
оман
москва
владимир путин
маргарита симоньян
rt arabic
новости агентства
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786233355_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_e945e2307c998d45f906317b79d03cb7.jpg
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Телеканал RT Arabic и министерство информации Омана заключили меморандум о взаимопонимании в области информации, передает корреспондент РИА Новости. Церемония обмена документами прошла в Кремле после переговоров президента РФ Владимира Путина с султаном Омана Хайсамом бен Тариком Аль Саидом во вторник. С российской стороны в обмене меморандумами принимала участие главный редактор Международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Султан Омана прибыл в Москву в понедельник. Его сопровождает представительная делегация из нескольких десятков человек.
https://ria.ru/20250421/oman-2012536014.html
россия
оман
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786233355_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6c853165f6e7faecb00782eaef9a4da4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, оман, москва, владимир путин, маргарита симоньян, rt arabic, новости агентства
В мире, Россия, Оман, Москва, Владимир Путин, Маргарита Симоньян, RT Arabic, Новости агентства
RT Arabic и министерство информации Омана подписали меморандум
RT Arabic и Министерство информации Омана заключили меморандум о взаимопонимании