https://ria.ru/20250422/memorandum-2012782174.html

"Россия сегодня" и Мининформации Омана заключили меморандум

"Россия сегодня" и Мининформации Омана заключили меморандум - РИА Новости, 22.04.2025

"Россия сегодня" и Мининформации Омана заключили меморандум

Медиагруппа "Россия сегодня" и министерство информации Омана в лице информационного агентства Омана заключили меморандум о взаимопонимании и обмене информации,... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T16:31:00+03:00

2025-04-22T16:31:00+03:00

2025-04-22T16:42:00+03:00

оман

россия

миа "россия сегодня"

новости агентства

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1916929175_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8efea60e1c72401e4e5f703055bf293b.jpg

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" и министерство информации Омана в лице информационного агентства Омана заключили меморандум о взаимопонимании и обмене информации, передает корреспондент РИА Новости.Документ подписали генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и чрезвычайный и полномочный посол Омана в РФ Хамуд бен Салем ат-Туайх.Церемония обмена документами состоялась по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и султана Омана Хайсама бен Тарика Аль Саида в Кремле.

https://ria.ru/20250422/putin-2012774972.html

оман

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

оман, россия, миа "россия сегодня", новости агентства