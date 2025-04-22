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"Россия сегодня" и Мининформации Омана заключили меморандум - РИА Новости, 22.04.2025
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16:31 22.04.2025 (обновлено: 16:42 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/memorandum-2012782174.html
"Россия сегодня" и Мининформации Омана заключили меморандум
"Россия сегодня" и Мининформации Омана заключили меморандум - РИА Новости, 22.04.2025
"Россия сегодня" и Мининформации Омана заключили меморандум
Медиагруппа "Россия сегодня" и министерство информации Омана в лице информационного агентства Омана заключили меморандум о взаимопонимании и обмене информации,... РИА Новости, 22.04.2025
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россия
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" и министерство информации Омана в лице информационного агентства Омана заключили меморандум о взаимопонимании и обмене информации, передает корреспондент РИА Новости.Документ подписали генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и чрезвычайный и полномочный посол Омана в РФ Хамуд бен Салем ат-Туайх.Церемония обмена документами состоялась по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и султана Омана Хайсама бен Тарика Аль Саида в Кремле.
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Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
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РИА Новости
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оман, россия, миа "россия сегодня", новости агентства
Оман, Россия, МИА "Россия сегодня", Новости агентства
"Россия сегодня" и Мининформации Омана заключили меморандум

"Россия сегодня" и Мининформации Омана заключили меморандум о взаимопонимании

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве
Здание международного информационного агентства Россия сегодня на Зубовском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" и министерство информации Омана в лице информационного агентства Омана заключили меморандум о взаимопонимании и обмене информации, передает корреспондент РИА Новости.
Документ подписали генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и чрезвычайный и полномочный посол Омана в РФ Хамуд бен Салем ат-Туайх.
Церемония обмена документами состоялась по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и султана Омана Хайсама бен Тарика Аль Саида в Кремле.
Президент РФ Владимир Путин и султан Омана Хейсам бен Тарек Аль Саид во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Путин и султан Омана приняли совместное заявление
Вчера, 16:23
 
ОманРоссияМИА "Россия сегодня"Новости агентства
 
 
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