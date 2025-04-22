https://ria.ru/20250422/memorandum-2012782174.html
"Россия сегодня" и Мининформации Омана заключили меморандум
"Россия сегодня" и Мининформации Омана заключили меморандум - РИА Новости, 22.04.2025
"Россия сегодня" и Мининформации Омана заключили меморандум
Медиагруппа "Россия сегодня" и министерство информации Омана в лице информационного агентства Омана заключили меморандум о взаимопонимании и обмене информации,... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T16:31:00+03:00
2025-04-22T16:31:00+03:00
2025-04-22T16:42:00+03:00
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" и министерство информации Омана в лице информационного агентства Омана заключили меморандум о взаимопонимании и обмене информации, передает корреспондент РИА Новости.Документ подписали генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и чрезвычайный и полномочный посол Омана в РФ Хамуд бен Салем ат-Туайх.Церемония обмена документами состоялась по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и султана Омана Хайсама бен Тарика Аль Саида в Кремле.
https://ria.ru/20250422/putin-2012774972.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оман, россия, миа "россия сегодня", новости агентства
Оман, Россия, МИА "Россия сегодня", Новости агентства
"Россия сегодня" и Мининформации Омана заключили меморандум
"Россия сегодня" и Мининформации Омана заключили меморандум о взаимопонимании