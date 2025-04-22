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В Киржачском районе усиливают группировку пожарных и спасателей
В Киржачском районе усиливают группировку пожарных и спасателей - РИА Новости, 22.04.2025
В Киржачском районе усиливают группировку пожарных и спасателей
По указанию министра ведется усиление группировки пожарных и спасателей в Киржачском районе Владимирской области, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T20:15:00+03:00
2025-04-22T20:15:00+03:00
2025-04-22T20:42:00+03:00
киржачский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимирская область
взрыв в воинской части во владимирской области
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. По указанию министра ведется усиление группировки пожарных и спасателей в Киржачском районе Владимирской области, сообщает пресс-служба МЧС России."По указанию министра МЧС России осуществляется усиление группировки пожарных и спасателей", - говорится в сообщении.Как сообщило Минобороны РФ, во вторник в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе. По предварительной информации, пострадавших нет, причина возгорания - нарушение требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами.
https://ria.ru/20250422/pozhar-2012834226.html
киржачский район
владимирская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киржачский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимирская область, взрыв в воинской части во владимирской области
Киржачский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Владимирская область, Взрыв в воинской части во Владимирской области
В Киржачском районе усиливают группировку пожарных и спасателей
Глава МЧС поручил усилить группировку пожарных и спасателей в Киржачском районе