https://ria.ru/20250422/mchs-2012837592.html

В Киржачском районе усиливают группировку пожарных и спасателей

В Киржачском районе усиливают группировку пожарных и спасателей - РИА Новости, 22.04.2025

В Киржачском районе усиливают группировку пожарных и спасателей

По указанию министра ведется усиление группировки пожарных и спасателей в Киржачском районе Владимирской области, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T20:15:00+03:00

2025-04-22T20:15:00+03:00

2025-04-22T20:42:00+03:00

киржачский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

владимирская область

взрыв в воинской части во владимирской области

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. По указанию министра ведется усиление группировки пожарных и спасателей в Киржачском районе Владимирской области, сообщает пресс-служба МЧС России."По указанию министра МЧС России осуществляется усиление группировки пожарных и спасателей", - говорится в сообщении.Как сообщило Минобороны РФ, во вторник в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе. По предварительной информации, пострадавших нет, причина возгорания - нарушение требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами.

https://ria.ru/20250422/pozhar-2012834226.html

киржачский район

владимирская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

киржачский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимирская область, взрыв в воинской части во владимирской области