https://ria.ru/20250422/mchs-2012647600.html

Спасатели ликвидировали открытое горение на складах в Приморье

Спасатели ликвидировали открытое горение на складах в Приморье - РИА Новости, 22.04.2025

Спасатели ликвидировали открытое горение на складах в Приморье

Спасатели ликвидировали открытое горение на складах стройматериалов в Приморье, сообщает краевое ГУ МЧС. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T07:07:00+03:00

2025-04-22T07:07:00+03:00

2025-04-22T09:49:00+03:00

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 22 апр – РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение на складах стройматериалов в Приморье, сообщает краевое ГУ МЧС. Ранее краевое министерство ГО и ЧС сообщило, что пожарные тушат в поселке Соловей-Ключ в Приморье возгорание на двух складах со строительными материалами, огонь охватил 500 квадратных метров. Позже МЧС России сообщило, что площадь пожара выросла до 1 тысячи квадратных метров, на месте работают 16 сотрудников и семь единиц техники. Краевой главк МЧС добавлял, что тушение проводится по повышенному второму рангу. По данным региональной прокуратуры, погибших и пострадавших на пожаре нет. Пожар был локализован, конструкции одного склада обрушились, сообщал главк МЧС. Перехода огня на жилые дома и административное здание не допущено. "Открытое горение ликвидировано, проводится разборка и проливка конструкций", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250422/primore-2012646396.html

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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)