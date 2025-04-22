https://ria.ru/20250422/mchs-2012642455.html

Площадь пожара на складах со стройматериалами в Приморье выросла

Площадь пожара на складах со стройматериалами в Приморье выросла - РИА Новости, 22.04.2025

Площадь пожара на складах со стройматериалами в Приморье выросла

Площадь пожара на складах со стройматериалами в поселке Соловей-Ключ в Приморье выросла до 1 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T05:28:00+03:00

2025-04-22T05:28:00+03:00

2025-04-22T09:56:00+03:00

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 22 апр - РИА Новости. Площадь пожара на складах со стройматериалами в поселке Соловей-Ключ в Приморье выросла до 1 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС. Ранее краевое министерство ГО и ЧС сообщило, что пожарные тушат в поселке Соловей-Ключ в Приморье возгорание на двух складах со строительными материалами, огонь охватил 500 квадратных метров. "В поселке Соловей-Ключ горят два склада строительных материалов. Площадь пожара - 1 тысяча "квадратов". Работают 16 сотрудников и семь единиц техники. К месту следуют дополнительные силы МЧС России", - сообщает МЧС. Краевой главк МЧС добавляет, что тушение проводится по повышенному второму рангу. Дальнейшая информация уточняется.

https://ria.ru/20250420/astrahan-2012376684.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)