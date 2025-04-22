https://ria.ru/20250422/mchs-2012642455.html
Площадь пожара на складах со стройматериалами в Приморье выросла
Площадь пожара на складах со стройматериалами в Приморье выросла - РИА Новости, 22.04.2025
Площадь пожара на складах со стройматериалами в Приморье выросла
Площадь пожара на складах со стройматериалами в поселке Соловей-Ключ в Приморье выросла до 1 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T05:28:00+03:00
2025-04-22T05:28:00+03:00
2025-04-22T09:56:00+03:00
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/16/2012669284_5:0:1244:697_1920x0_80_0_0_010efcadf68aaa028ae200d5fa750f93.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 22 апр - РИА Новости. Площадь пожара на складах со стройматериалами в поселке Соловей-Ключ в Приморье выросла до 1 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС. Ранее краевое министерство ГО и ЧС сообщило, что пожарные тушат в поселке Соловей-Ключ в Приморье возгорание на двух складах со строительными материалами, огонь охватил 500 квадратных метров. "В поселке Соловей-Ключ горят два склада строительных материалов. Площадь пожара - 1 тысяча "квадратов". Работают 16 сотрудников и семь единиц техники. К месту следуют дополнительные силы МЧС России", - сообщает МЧС. Краевой главк МЧС добавляет, что тушение проводится по повышенному второму рангу. Дальнейшая информация уточняется.
https://ria.ru/20250420/astrahan-2012376684.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/16/2012669284_160:0:1089:697_1920x0_80_0_0_64d687ce7193bf88a896dfdb98708e7e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Площадь пожара на складах со стройматериалами в Приморье выросла
МЧС: площадь пожара на складах в Приморье выросла до одной тысячи "квадратов"
ВЛАДИВОСТОК, 22 апр - РИА Новости. Площадь пожара на складах со стройматериалами в поселке Соловей-Ключ в Приморье выросла до 1 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС.
Ранее краевое министерство ГО и ЧС сообщило, что пожарные тушат в поселке Соловей-Ключ в Приморье возгорание на двух складах со строительными материалами, огонь охватил 500 квадратных метров.
"В поселке Соловей-Ключ горят два склада строительных материалов. Площадь пожара - 1 тысяча "квадратов". Работают 16 сотрудников и семь единиц техники. К месту следуют дополнительные силы МЧС России", - сообщает МЧС.
Краевой главк МЧС добавляет, что тушение проводится по повышенному второму рангу.
Дальнейшая информация уточняется.