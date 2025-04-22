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Площадь пожара на складах со стройматериалами в Приморье выросла - РИА Новости, 22.04.2025
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05:28 22.04.2025 (обновлено: 09:56 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/mchs-2012642455.html
Площадь пожара на складах со стройматериалами в Приморье выросла
Площадь пожара на складах со стройматериалами в Приморье выросла - РИА Новости, 22.04.2025
Площадь пожара на складах со стройматериалами в Приморье выросла
Площадь пожара на складах со стройматериалами в поселке Соловей-Ключ в Приморье выросла до 1 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T05:28:00+03:00
2025-04-22T09:56:00+03:00
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 22 апр - РИА Новости. Площадь пожара на складах со стройматериалами в поселке Соловей-Ключ в Приморье выросла до 1 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС. Ранее краевое министерство ГО и ЧС сообщило, что пожарные тушат в поселке Соловей-Ключ в Приморье возгорание на двух складах со строительными материалами, огонь охватил 500 квадратных метров. "В поселке Соловей-Ключ горят два склада строительных материалов. Площадь пожара - 1 тысяча "квадратов". Работают 16 сотрудников и семь единиц техники. К месту следуют дополнительные силы МЧС России", - сообщает МЧС. Краевой главк МЧС добавляет, что тушение проводится по повышенному второму рангу. Дальнейшая информация уточняется.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Площадь пожара на складах со стройматериалами в Приморье выросла

МЧС: площадь пожара на складах в Приморье выросла до одной тысячи "квадратов"

© МЧС Приморского края/TelegramТушение открытого горения на складах стройматериалов в Приморье
Тушение открытого горения на складах стройматериалов в Приморье - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© МЧС Приморского края/Telegram
Тушение открытого горения на складах стройматериалов в Приморье
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ВЛАДИВОСТОК, 22 апр - РИА Новости. Площадь пожара на складах со стройматериалами в поселке Соловей-Ключ в Приморье выросла до 1 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС.
Ранее краевое министерство ГО и ЧС сообщило, что пожарные тушат в поселке Соловей-Ключ в Приморье возгорание на двух складах со строительными материалами, огонь охватил 500 квадратных метров.
"В поселке Соловей-Ключ горят два склада строительных материалов. Площадь пожара - 1 тысяча "квадратов". Работают 16 сотрудников и семь единиц техники. К месту следуют дополнительные силы МЧС России", - сообщает МЧС.
Краевой главк МЧС добавляет, что тушение проводится по повышенному второму рангу.
Дальнейшая информация уточняется.
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