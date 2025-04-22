https://ria.ru/20250422/mazut-2012787774.html

На побережье Анапы зафиксировали новые выбросы мазута

На побережье Анапы зафиксировали новые выбросы мазута - РИА Новости, 22.04.2025

На побережье Анапы зафиксировали новые выбросы мазута

Повторные выбросы мазута после ЧП с танкерами зафиксированы на четырех участках побережья Анапы, сообщили в оперштабе региона. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T16:51:00+03:00

2025-04-22T16:51:00+03:00

2025-04-22T16:51:00+03:00

происшествия

анапа

керченский пролив

краснодарский край

крушение двух танкеров в керченском проливе

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КРАСНОДАР, 22 апр- РИА Новости. Повторные выбросы мазута после ЧП с танкерами зафиксированы на четырех участках побережья Анапы, сообщили в оперштабе региона. "Незначительные выбросы мазута обнаружили 22 апреля на четырех участках побережья Анапы", - говорится в сообщении. Уточняется, что речь идет о пляже рядом с устьем реки Можепсин, участке пляжа около детского лагеря "Приморский" в селе Витязево, территории базы отдыха "Ростовчанка" в станице Благовещенской и пляже в районе базы отдыха "Одиссея". В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС. На пляжах Анапы ежедневно мониторят ситуацию. Новые выбросы нефтепродуктов убирают в первую очередь, затем занимаются деликатной очисткой береговой линии.

https://ria.ru/20250418/anapa-2012050825.html

анапа

керченский пролив

краснодарский край

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, анапа, керченский пролив, краснодарский край, крушение двух танкеров в керченском проливе