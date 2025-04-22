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Мать из Канска, зарубившая детей топором, пройдет экспертизу - РИА Новости, 22.04.2025
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09:09 22.04.2025 (обновлено: 09:29 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/mat-2012654827.html
Мать из Канска, зарубившая детей топором, пройдет экспертизу
Мать из Канска, зарубившая детей топором, пройдет экспертизу - РИА Новости, 22.04.2025
Мать из Канска, зарубившая детей топором, пройдет экспертизу
Мать из Канска, убившая троих собственных детей топором, пройдет комплексную психолого-психиатрическую экспертизу в Национальном медицинском исследовательском... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T09:09:00+03:00
2025-04-22T09:29:00+03:00
происшествия
канск
красноярск
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 22 апр – РИА Новости. Мать из Канска, убившая троих собственных детей топором, пройдет комплексную психолого-психиатрическую экспертизу в Национальном медицинском исследовательском центре имени В. П. Сербского в Москве, которая покажет, осознавала ли женщина свои действия в момент убийства, сообщили РИА Новости в региональном СК. "Обвиняемой в убийстве троих детей в Канске будет проведена стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза в Национальном медицинском исследовательском центре имени Сербского в Москве. Для проведения экспертизы женщина в ближайшее время будет этапирована в Москву", - сказал собеседник агентства. По его словам, экспертиза позволит точно установить, страдает ли женщина психическим расстройством и могла ли в момент совершаемого преступления осознавать фактический характер своих действий и руководить ими. Ранее следственное управление СК РФ по региону сообщило, что в частном доме на улице Герцена в Канске обнаружены трое погибших детей - четырехлетняя девочка, мальчики в возрасте семи месяцев и восьми лет - с рублеными ранами в области головы и других частей тела. Против 29-летней матери возбуждено дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью. Информированный источник сообщал РИА Новости, что семимесячному мальчику мать отрубила голову и поставила в сервант. Ей грозит до 20 лет колонии. В краевой прокуратуре сообщили, что многодетная семья с октября 2024 года состоит на профилактическом учете. Отец привлекался к административной ответственности за побои семилетнего сына, во время убийства сестры и братьев он был в школе и остался жив. Мать – домохозяйка, с 2019 года состоит на учете в психдиспансере. В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что ей был поставлен диагноз "параноидальная шизофрения". На допросе женщина призналась, что задушила дочь, а сыновьям нанесла удары топором. Позднее в региональном СК уточняли журналистам, что на теле дочери также имеются следы от топора. Центральный районный суд Красноярска поместил женщину в СИЗО на два месяца, где ей окажут психиатрическую помощь. На заседании она полностью признала свою вину. Также возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц органов системы профилактики. В пятницу, на прошлой неделе, была задержана инспектор по делам несовершеннолетних. Следствие полагает, что из-за её халатности стало возможным совершение убийства матерью троих детей, воспитывавшихся в семье. Кроме того, на прошлой неделе отца троих детей арестовали на два месяца за истязания выжившего четвертого семилетнего ребенка. По версии следствия, с лета 2018 до апреля 2025 года подозреваемый систематически его избивал. Также установлено, что у мальчика в трехлетнем возрасте был сломан нос, неоднократно в 2024 году ребенок появлялся в школе с гематомами и ссадинами.
https://ria.ru/20250420/pozhar-2012398868.html
https://ria.ru/20250421/khachaturyan-2012518691.html
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происшествия, канск, красноярск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Канск, Красноярск, Следственный комитет России (СК РФ)
Мать из Канска, зарубившая детей топором, пройдет экспертизу

СК: мать из Канска, зарубившая детей топором, пройдет экспертизу в Москве

© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике ХакасияОбвиняемая в убийстве троих детей с особой жестокостью во время избрания меры пресечения в Центральном районном суде города Красноярска
Обвиняемая в убийстве троих детей с особой жестокостью во время избрания меры пресечения в Центральном районном суде города Красноярска - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
Обвиняемая в убийстве троих детей с особой жестокостью во время избрания меры пресечения в Центральном районном суде города Красноярска. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 22 апр – РИА Новости. Мать из Канска, убившая троих собственных детей топором, пройдет комплексную психолого-психиатрическую экспертизу в Национальном медицинском исследовательском центре имени В. П. Сербского в Москве, которая покажет, осознавала ли женщина свои действия в момент убийства, сообщили РИА Новости в региональном СК.
"Обвиняемой в убийстве троих детей в Канске будет проведена стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза в Национальном медицинском исследовательском центре имени Сербского в Москве. Для проведения экспертизы женщина в ближайшее время будет этапирована в Москву", - сказал собеседник агентства.
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20 апреля, 16:36
По его словам, экспертиза позволит точно установить, страдает ли женщина психическим расстройством и могла ли в момент совершаемого преступления осознавать фактический характер своих действий и руководить ими.
Ранее следственное управление СК РФ по региону сообщило, что в частном доме на улице Герцена в Канске обнаружены трое погибших детей - четырехлетняя девочка, мальчики в возрасте семи месяцев и восьми лет - с рублеными ранами в области головы и других частей тела. Против 29-летней матери возбуждено дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью. Информированный источник сообщал РИА Новости, что семимесячному мальчику мать отрубила голову и поставила в сервант. Ей грозит до 20 лет колонии.
В краевой прокуратуре сообщили, что многодетная семья с октября 2024 года состоит на профилактическом учете. Отец привлекался к административной ответственности за побои семилетнего сына, во время убийства сестры и братьев он был в школе и остался жив. Мать – домохозяйка, с 2019 года состоит на учете в психдиспансере. В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что ей был поставлен диагноз "параноидальная шизофрения". На допросе женщина призналась, что задушила дочь, а сыновьям нанесла удары топором. Позднее в региональном СК уточняли журналистам, что на теле дочери также имеются следы от топора.
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Центральный районный суд Красноярска поместил женщину в СИЗО на два месяца, где ей окажут психиатрическую помощь. На заседании она полностью признала свою вину.
Также возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц органов системы профилактики. В пятницу, на прошлой неделе, была задержана инспектор по делам несовершеннолетних. Следствие полагает, что из-за её халатности стало возможным совершение убийства матерью троих детей, воспитывавшихся в семье.
Кроме того, на прошлой неделе отца троих детей арестовали на два месяца за истязания выжившего четвертого семилетнего ребенка. По версии следствия, с лета 2018 до апреля 2025 года подозреваемый систематически его избивал. Также установлено, что у мальчика в трехлетнем возрасте был сломан нос, неоднократно в 2024 году ребенок появлялся в школе с гематомами и ссадинами.
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ПроисшествияКанскКрасноярскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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