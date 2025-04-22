https://ria.ru/20250422/masterskie-2012670740.html
Мастерские в московских колледжах оснастят современным оборудованием
Мастерские в московских колледжах оснастят современным оборудованием - РИА Новости, 22.04.2025
Мастерские в московских колледжах оснастят современным оборудованием
Все производственные мастерские в колледжах Москвы к 2030 году будут оснащены современным оборудованием - таким же, как на реальных предприятиях, заявила в... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T10:02:00+03:00
2025-04-22T10:02:00+03:00
2025-04-22T10:02:00+03:00
общество
москва
анастасия ракова
москва сегодня: мегаполис для жизни
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151238/93/1512389302_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_ee0c2b8f0d7c5ff754c0936e9d244e73.jpg
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Все производственные мастерские в колледжах Москвы к 2030 году будут оснащены современным оборудованием - таким же, как на реальных предприятиях, заявила в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Естественно, что упор на практику потребовал значительных инвестиций в учебно-производственную базу колледжей. В 2023-2025 годах будет оснащено современным оборудованием – таким же, как на реальных предприятиях – две трети или почти 1,5 тысячи производственных мастерских, а к 2030 году - все 100%", - рассказала Ракова. Заммэра отметила, что по требованию властей мастерские теперь открыты с 9.00 до 20.00, чтобы студенты могли совершенствовать свои навыки и во внеурочное время.
https://ria.ru/20241226/kadry-1991389699.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151238/93/1512389302_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_17b66d79ce2ea5cf1920485b1f4d00f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, анастасия ракова
Общество, Москва, Анастасия Ракова , Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Мастерские в московских колледжах оснастят современным оборудованием
Ракова: все мастерские в московских колледжах оснастят современным оборудованием