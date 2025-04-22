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Мастерские в московских колледжах оснастят современным оборудованием - РИА Новости, 22.04.2025
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Мастерские в московских колледжах оснастят современным оборудованием
Мастерские в московских колледжах оснастят современным оборудованием - РИА Новости, 22.04.2025
Мастерские в московских колледжах оснастят современным оборудованием
Все производственные мастерские в колледжах Москвы к 2030 году будут оснащены современным оборудованием - таким же, как на реальных предприятиях, заявила в... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T10:02:00+03:00
2025-04-22T10:02:00+03:00
общество
москва
анастасия ракова
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Все производственные мастерские в колледжах Москвы к 2030 году будут оснащены современным оборудованием - таким же, как на реальных предприятиях, заявила в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Естественно, что упор на практику потребовал значительных инвестиций в учебно-производственную базу колледжей. В 2023-2025 годах будет оснащено современным оборудованием – таким же, как на реальных предприятиях – две трети или почти 1,5 тысячи производственных мастерских, а к 2030 году - все 100%", - рассказала Ракова. Заммэра отметила, что по требованию властей мастерские теперь открыты с 9.00 до 20.00, чтобы студенты могли совершенствовать свои навыки и во внеурочное время.
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общество, москва, анастасия ракова
Общество, Москва, Анастасия Ракова , Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Мастерские в московских колледжах оснастят современным оборудованием

Ракова: все мастерские в московских колледжах оснастят современным оборудованием

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкРабочий в цехе
Рабочий в цехе - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Все производственные мастерские в колледжах Москвы к 2030 году будут оснащены современным оборудованием - таким же, как на реальных предприятиях, заявила в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Естественно, что упор на практику потребовал значительных инвестиций в учебно-производственную базу колледжей. В 2023-2025 годах будет оснащено современным оборудованием – таким же, как на реальных предприятиях – две трети или почти 1,5 тысячи производственных мастерских, а к 2030 году - все 100%", - рассказала Ракова.
Заммэра отметила, что по требованию властей мастерские теперь открыты с 9.00 до 20.00, чтобы студенты могли совершенствовать свои навыки и во внеурочное время.
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
Ракова назвала отрасли, в которых остро ощущается нехватка кадров
26 декабря 2024, 10:35
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМоскваАнастасия Ракова
 
 
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