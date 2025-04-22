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Мастерские в московских колледжах оснастят современным оборудованием

Мастерские в московских колледжах оснастят современным оборудованием - РИА Новости, 22.04.2025

Мастерские в московских колледжах оснастят современным оборудованием

Все производственные мастерские в колледжах Москвы к 2030 году будут оснащены современным оборудованием - таким же, как на реальных предприятиях, заявила в... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T10:02:00+03:00

2025-04-22T10:02:00+03:00

2025-04-22T10:02:00+03:00

общество

москва

анастасия ракова

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Все производственные мастерские в колледжах Москвы к 2030 году будут оснащены современным оборудованием - таким же, как на реальных предприятиях, заявила в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Естественно, что упор на практику потребовал значительных инвестиций в учебно-производственную базу колледжей. В 2023-2025 годах будет оснащено современным оборудованием – таким же, как на реальных предприятиях – две трети или почти 1,5 тысячи производственных мастерских, а к 2030 году - все 100%", - рассказала Ракова. Заммэра отметила, что по требованию властей мастерские теперь открыты с 9.00 до 20.00, чтобы студенты могли совершенствовать свои навыки и во внеурочное время.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, анастасия ракова