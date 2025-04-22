https://ria.ru/20250422/malgobek-2012844054.html

В музее Победы разместят информацию о героической обороне Малгобека

В музее Победы разместят информацию о героической обороне Малгобека - РИА Новости, 22.04.2025

В музее Победы разместят информацию о героической обороне Малгобека

Информацию о героической обороне ингушского города Малгобек разместят в музее Победы на Поклонной горе в Москве, сообщил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T20:53:00+03:00

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2025-04-22T20:53:00+03:00

республика ингушетия

малгобек

махмуд-али калиматов

республика ингушетия

80-летие победы в великой отечественной войне

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НАЛЬЧИК, 22 апр – РИА Новости. Информацию о героической обороне ингушского города Малгобек разместят в музее Победы на Поклонной горе в Москве, сообщил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. "Музей Победы на Поклонной горе в Москве готовит юбилейную экспозицию к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На интерактивном экране в разделе "Битва за Кавказ" появится информация о городе воинской славы Малгобеке, на территории которого проходили оборонительные бои против немецких захватчиков", - написал Калиматов в своем Telegram-канале. По его мнению, Малгобекская оборонительная операция должна стать достоянием широкой общественности, так как город защищали от захватчиков более 120 тысяч бойцов Красной Армии. "Если бы немцам удалось тогда прорвать оборону на этом участке и захватить нефтепромыслы в Грозном и Баку, жертв могло оказаться намного больше, а война затянуться дольше. В ходе Малгобекской оборонительной операции также был окончательно развеян план фашистской Германии под кодовым названием "Эдельвейс" по захвату Кавказа", - добавил глава Ингушетии. Он отметил, что каждая победа была важна, чтобы уничтожить фашизм, и каждый ее участник сделал для этого все от него зависящее. "Ради этих героев Малгобек должен быть представлен в экспозиции главного музея страны. Помнить и чтить – это наш священный долг перед памятью об участниках Великой Отечественной войны!" - подчеркнул Калиматов.

https://ria.ru/20250404/ingushetija-2009388930.html

https://ria.ru/20250411/ingushetija-2010815079.html

малгобек

республика ингушетия

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малгобек, махмуд-али калиматов, республика ингушетия, 80-летие победы в великой отечественной войне