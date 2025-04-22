https://ria.ru/20250422/makron-2012658032.html
Макрон приедет на похороны папы римского
Макрон приедет на похороны папы римского - РИА Новости, 22.04.2025
Макрон приедет на похороны папы римского
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поедет на похороны папы Римского Франциска, сообщает телеканал BFMTV. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T09:31:00+03:00
2025-04-22T09:31:00+03:00
2025-04-22T09:31:00+03:00
в мире
франция
франциск (хорхе марио бергольо)
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умер папа римский франциск
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поедет на похороны папы Римского Франциска, сообщает телеканал BFMTV. "В комментарии для BFMTV Эммануэль Макрон... подтвердил, что отправится на похороны папы Франциска", - указывает телеканал. Папа Франциск скончался в понедельник в возрасте 88 лет.
https://ria.ru/20250421/frantsisk-1857009309.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Макрон приедет на похороны папы римского
BFMTV: Макрон приедет на похороны папы римского Франциска