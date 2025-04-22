Рейтинг@Mail.ru
Макрон приедет на похороны папы римского - РИА Новости, 22.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:31 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/makron-2012658032.html
Макрон приедет на похороны папы римского
Макрон приедет на похороны папы римского - РИА Новости, 22.04.2025
Макрон приедет на похороны папы римского
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поедет на похороны папы Римского Франциска, сообщает телеканал BFMTV. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T09:31:00+03:00
2025-04-22T09:31:00+03:00
в мире
франция
франциск (хорхе марио бергольо)
эммануэль макрон
умер папа римский франциск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840224733_0:0:2826:1590_1920x0_80_0_0_afe58f2d99bb46a5e82c18aeb1909e50.jpg
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поедет на похороны папы Римского Франциска, сообщает телеканал BFMTV. "В комментарии для BFMTV Эммануэль Макрон... подтвердил, что отправится на похороны папы Франциска", - указывает телеканал. Папа Франциск скончался в понедельник в возрасте 88 лет.
https://ria.ru/20250421/frantsisk-1857009309.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840224733_56:0:2315:1694_1920x0_80_0_0_9f95893a1d04519b27720770da7126ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, франциск (хорхе марио бергольо), эммануэль макрон, умер папа римский франциск
В мире, Франция, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Эммануэль Макрон, Умер папа римский Франциск
Макрон приедет на похороны папы римского

BFMTV: Макрон приедет на похороны папы римского Франциска

© AP Photo / Julien de RosaПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© AP Photo / Julien de Rosa
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поедет на похороны папы Римского Франциска, сообщает телеканал BFMTV.
"В комментарии для BFMTV Эммануэль Макрон... подтвердил, что отправится на похороны папы Франциска", - указывает телеканал.
Папа Франциск скончался в понедельник в возрасте 88 лет.
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Биография Папы Римского Франциска
Вчера, 11:41
 
В миреФранцияФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Эммануэль МакронУмер папа римский Франциск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала