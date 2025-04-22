https://ria.ru/20250422/makron-2012658032.html

Макрон приедет на похороны папы римского

Макрон приедет на похороны папы римского - РИА Новости, 22.04.2025

Макрон приедет на похороны папы римского

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поедет на похороны папы Римского Франциска, сообщает телеканал BFMTV. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T09:31:00+03:00

2025-04-22T09:31:00+03:00

2025-04-22T09:31:00+03:00

в мире

франция

франциск (хорхе марио бергольо)

эммануэль макрон

умер папа римский франциск

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поедет на похороны папы Римского Франциска, сообщает телеканал BFMTV. "В комментарии для BFMTV Эммануэль Макрон... подтвердил, что отправится на похороны папы Франциска", - указывает телеканал. Папа Франциск скончался в понедельник в возрасте 88 лет.

https://ria.ru/20250421/frantsisk-1857009309.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

в мире, франция, франциск (хорхе марио бергольо), эммануэль макрон, умер папа римский франциск