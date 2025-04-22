https://ria.ru/20250422/maket-2012796917.html

Нижегородский губернатор пригрозил вандалам, ломающим макеты храмов

Нижегородский губернатор пригрозил вандалам, ломающим макеты храмов - РИА Новости, 22.04.2025

Нижегородский губернатор пригрозил вандалам, ломающим макеты храмов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин призвал одуматься вандалов, ломающих кресты на мини-копиях главных городских храмов, и пригрозил неизбежной... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T17:30:00+03:00

2025-04-22T17:30:00+03:00

2025-04-22T17:33:00+03:00

нижегородская область

глеб никитин

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 апр - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин призвал одуматься вандалов, ломающих кресты на мини-копиях главных городских храмов, и пригрозил неизбежной поимкой и грядущими публичными извинениями. "В последнее время часто встречаю дискуссии про установку макетов храмов без крестов. У нас в Нижнем все макеты с крестами. Но их периодически ломают. За 2025 год мы уже восстановили 98 крестов. Сейчас опять сломано девять, в том числе у макетов Рождественской церкви и Церкви Иоанна Предтечи", - написал глава региона в своем Telegram-канале. Никитин пообещал установить рядом с макетами камеры, "чтобы ловить негодяев" и сообщил, что те "потом будут извиняться на видео". Губернатор дал резкую отповедь вандалам и пригрозил богохульникам карой земной. "Это вряд ли сатанисты. Это либо безмозглые алкаши, либо кринжовые малолетние хулиганы, у которых или умственная недоразвитость, или гормоны при полном отсутствии воспитания. И родители тоже несут за это ответственность… Вы зачем это делаете? Вы против веры большинства граждан региона? Хотите оскорбить? Оскорбить Христа? Ну, тогда не обессудьте", - заявил Никитин. Ранее сообщалось, что вандалы отломали кресты у сделанных для слабовидящих тактильных макетов известных нижегородских храмов, а также несколько раз ломали мини-копию памятника Горького на одноименной площади – от фигуры писателя на постаменте остались только ступни.

https://realty.ria.ru/20250325/habarovsk-2007104029.html

https://ria.ru/20250422/isk-2012755311.html

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нижегородская область, глеб никитин, происшествия