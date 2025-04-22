https://ria.ru/20250422/maduro-2012637297.html

Мадуро отказал президенту Сальвадора в обмене заключенными

Мадуро отказал президенту Сальвадора в обмене заключенными - РИА Новости, 22.04.2025

Мадуро отказал президенту Сальвадора в обмене заключенными

Венесуэльский лидер Николас Мадуро в ответ на предложение президента Сальвадора Найиба Букеле обменять 252 депортированных из США венесуэльцев на осужденных в... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T03:14:00+03:00

2025-04-22T03:14:00+03:00

2025-04-22T03:14:00+03:00

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МЕХИКО, 22 апр - РИА Новости. Венесуэльский лидер Николас Мадуро в ответ на предложение президента Сальвадора Найиба Букеле обменять 252 депортированных из США венесуэльцев на осужденных в Венесуэле правых и иностранцев заявил, что он должен немедленно освободить всех этих людей. "Букеле должен немедленно вернуть сальвадорского мигранта, который, по мнению американских судей, был незаконно депортирован, в Соединенные Штаты. Он также должен подписать указ о предоставлении безоговорочной свободы и возвращении в Венесуэлу всех 252 молодых людей. Вот две вещи, которые Букеле должен сделать сегодня", - заявил Мадуро в эфире своей телепрограммы "С Мадуро +", комментируя предложение Букеле. Президент Сальвадора накануне предложил Мадуро гуманитарное соглашение, в рамках которого Сальвадор передаст Каракасу всех содержащихся в Центре содержания террористов венесуэльцев в обмен на освобождение и выезд из страны аналогичного числа заключенных в боливарианской республике и скрывающихся оппозиционеров. Букеле включил в список около 50 граждан из 23 стран Америки, Европы и Ближнего Востока, осужденных в Венесуэле. Глава Сальвадора заверил, что все содержащиеся в его стране со соглашению с США венесуэльцы были задержаны в рамках операций против бандитов и имеют за плечами убийства, изнасилования и многократные аресты. По словам венесуэльского лидера, Букеле впервые за два месяца с момента приема рейсов с венесуэльцами "признал, что в его распоряжении находятся 252 венесуэльца, находящихся в тюрьмах, без суда, без права на надлежащую правовую процедуру, без права на защиту". Мадуро добавил, что Сальвадор отказывается передавать информацию о заключенных, не отвечает их семьям и нанятым в Сальвадоре адвокатам. Власти Сальвадора в середине марта приняли рейсы с предполагаемыми членами венесуэльской преступной группировки "Трен де Арагуа" (Tren de Aragua), депортированными из США. Их сразу поместили в центр содержания террористов крупнейшей сальвадорской тюрьмы CECOT, где содержат десятки тысяч местных бандитов. Согласно заявлениям венесуэльских властей, правозащитников и семей задержанных, эти депортированные мигранты или большинство из них не имеют к бандитам никакого отношения. Мадуро провел в связи с этой ситуацией телефонные переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем и верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком, в рамках которых заявил о необходимости гарантировать права венесуэльских мигрантов и немедленно освободить депортированных в сальвадорскую тюрьму сограждан.

https://ria.ru/20250328/maduro-2008057805.html

https://ria.ru/20250201/venesuela-1996766077.html

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в мире, сальвадор, сша, венесуэла, николас мадуро, найиб букеле, антониу гутерреш, оон