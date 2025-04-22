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Во Львове перенесут мемориальный комплекс "Холм славы" - РИА Новости, 22.04.2025
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23:00 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/lvov-2012855380.html
Во Львове перенесут мемориальный комплекс "Холм славы"
Во Львове перенесут мемориальный комплекс "Холм славы" - РИА Новости, 22.04.2025
Во Львове перенесут мемориальный комплекс "Холм славы"
Работы по переносу мемориального комплекса "Холм славы" во Львове на западе Украины с эксгумацией и перезахоронением останков советских воинов, в том числе... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T23:00:00+03:00
2025-04-22T23:00:00+03:00
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Работы по переносу мемориального комплекса "Холм славы" во Львове на западе Украины с эксгумацией и перезахоронением останков советских воинов, в том числе героя СССР Николая Кузнецова, начнутся в среду, сообщили в горсовете. Украинское издание zaxid.net в январе сообщало, что власти Львова решили эксгумировать и перезахоронить останки советских воинов, в том числе Героя Советского Союза Николая Кузнецова, в связи с переносом мемориального комплекса "Холм Славы". По информации издания, сначала планируется перенести элементы памятника, затем проведут исследование и эксгумируют останки воинов. В частности, речь о 200 одиночных могилах, четырех братских и могиле Кузнецова. "Во Львове проведут исследование и эксгумацию захоронений на территории "Холма Славы". Найденные останки и надгробные плиты перенесут на специально определенное место на Голосковское кладбище… Сегодня исполнительный комитет утвердил решение об организации работ по перемещению мемориального комплекса "Холм Славы". Работы начнутся уже завтра", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Львовского горсовета. Кузнецов – Герой СССР, сотрудник органов госбезопасности, разведчик. Родился в Свердловской области. Погиб в 1944 году на Украине. Его останки захоронены во Львове на "Холме Славы". Мемориал "Холм Славы" во Львове был возведен в честь русских и советских воинов, погибших в годы Первой мировой и Великой Отечественной войн.
https://ria.ru/20250114/lvov-1993744369.html
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в мире, львов, украина, ссср, николай кузнецов
В мире, Львов, Украина, СССР, Николай Кузнецов
Во Львове перенесут мемориальный комплекс "Холм славы"

Работы по переносу мемориала "Холм славы" во Львове на Украине начнутся в среду

CC BY-SA 2.5 / Водник / Холм Славы во Львове
Холм Славы во Львове - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
CC BY-SA 2.5 / Водник /
Холм Славы во Львове. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Работы по переносу мемориального комплекса "Холм славы" во Львове на западе Украины с эксгумацией и перезахоронением останков советских воинов, в том числе героя СССР Николая Кузнецова, начнутся в среду, сообщили в горсовете.
Украинское издание zaxid.net в январе сообщало, что власти Львова решили эксгумировать и перезахоронить останки советских воинов, в том числе Героя Советского Союза Николая Кузнецова, в связи с переносом мемориального комплекса "Холм Славы". По информации издания, сначала планируется перенести элементы памятника, затем проведут исследование и эксгумируют останки воинов. В частности, речь о 200 одиночных могилах, четырех братских и могиле Кузнецова.
«
"Во Львове проведут исследование и эксгумацию захоронений на территории "Холма Славы". Найденные останки и надгробные плиты перенесут на специально определенное место на Голосковское кладбище… Сегодня исполнительный комитет утвердил решение об организации работ по перемещению мемориального комплекса "Холм Славы". Работы начнутся уже завтра", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Львовского горсовета.
Кузнецов – Герой СССР, сотрудник органов госбезопасности, разведчик. Родился в Свердловской области. Погиб в 1944 году на Украине. Его останки захоронены во Львове на "Холме Славы".
Мемориал "Холм Славы" во Львове был возведен в честь русских и советских воинов, погибших в годы Первой мировой и Великой Отечественной войн.
Могила Героя СССР Николая Кузнецова на Холме Славы во Львове - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
Во Львове перезахоронят останки советских воинов, пишут СМИ
14 января, 22:53
 
В миреЛьвовУкраинаСССРНиколай Кузнецов
 
 
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