Во Львове перенесут мемориальный комплекс "Холм славы"
Работы по переносу мемориала "Холм славы" во Львове на Украине начнутся в среду
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Холм Славы во Львове. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Работы по переносу мемориального комплекса "Холм славы" во Львове на западе Украины с эксгумацией и перезахоронением останков советских воинов, в том числе героя СССР Николая Кузнецова, начнутся в среду, сообщили в горсовете.
Украинское издание zaxid.net в январе сообщало, что власти Львова решили эксгумировать и перезахоронить останки советских воинов, в том числе Героя Советского Союза Николая Кузнецова, в связи с переносом мемориального комплекса "Холм Славы". По информации издания, сначала планируется перенести элементы памятника, затем проведут исследование и эксгумируют останки воинов. В частности, речь о 200 одиночных могилах, четырех братских и могиле Кузнецова.
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"Во Львове проведут исследование и эксгумацию захоронений на территории "Холма Славы". Найденные останки и надгробные плиты перенесут на специально определенное место на Голосковское кладбище… Сегодня исполнительный комитет утвердил решение об организации работ по перемещению мемориального комплекса "Холм Славы". Работы начнутся уже завтра", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Львовского горсовета.
Кузнецов – Герой СССР, сотрудник органов госбезопасности, разведчик. Родился в Свердловской области. Погиб в 1944 году на Украине. Его останки захоронены во Львове на "Холме Славы".
Мемориал "Холм Славы" во Львове был возведен в честь русских и советских воинов, погибших в годы Первой мировой и Великой Отечественной войн.
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14 января, 22:53