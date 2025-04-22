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ИИ помог россиянке выиграть в лотерею 36 миллионов рублей - РИА Новости, 22.04.2025
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11:57 22.04.2025 (обновлено: 12:28 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/lotereya-2012695344.html
ИИ помог россиянке выиграть в лотерею 36 миллионов рублей
ИИ помог россиянке выиграть в лотерею 36 миллионов рублей - РИА Новости, 22.04.2025
ИИ помог россиянке выиграть в лотерею 36 миллионов рублей
Жительница Нижегородской области выиграла 36 миллионов рублей в лотерею "Рапидо Про" благодаря искусственному интеллекту, рассказали РИА Новости в крупнейшем... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T11:57:00+03:00
2025-04-22T12:28:00+03:00
общество
технологии
нижегородская область
китай
столото
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Жительница Нижегородской области выиграла 36 миллионов рублей в лотерею "Рапидо Про" благодаря искусственному интеллекту, рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе всероссийских государственных лотерей "Столото"."Анастасия Синицына из Нижегородской области участвует в лотереях, покупая билеты онлайн, месяц девушка покупала билеты наугад, но потом поняла, что нужно менять подход к участию, за числовой комбинацией для билета она обратилась к нейросети, которая посоветовала ей выбрать числа 18, 20, 3, 9, 5, 14, 12, 7 для первого поля, и число два — для второго. Так, по итогам 325497-м тиража Анастасия выиграла многомиллионный суперприз — 36 151 743 рубля", — сообщили в компании. В "Столото" добавили, что девушка также сверилась со специальным гороскопом, который сообщал, что ее знаку зодиака больше всего везет именно в этой лотерее.&quot;Как только начала участвовать в лотереях и выиграла первые 300 рублей, я поняла, что истории победителей не врут и выиграть возможно. Когда мне пришло СМС-уведомление о выигрыше, я открыла приложение и замерла. Было ощущение, что мир встал на паузу. Позвонила другу, чтобы узнать, что мне делать и в ответ услышала от него, что теперь остается только жить счастливо&quot;, — заявила победительница.Выигрыш Анастасия планирует потратить на покупку жилья, а также помочь с ремонтом маме. Кроме того, поедет в Китай, купит себе ноутбук и бытовую технику.
https://ria.ru/20250422/lotereya-2012656374.html
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нижегородская область
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общество, технологии, нижегородская область, китай, столото
Общество, Технологии, Нижегородская область, Китай, Столото
ИИ помог россиянке выиграть в лотерею 36 миллионов рублей

Жительница Нижегородской области выиграла в лотерею 36 млн руб благодаря ИИ

© Фото : "Столото"Анастасия Синицына
Анастасия Синицына - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© Фото : "Столото"
Анастасия Синицына
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Жительница Нижегородской области выиграла 36 миллионов рублей в лотерею "Рапидо Про" благодаря искусственному интеллекту, рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе всероссийских государственных лотерей "Столото".
"Анастасия Синицына из Нижегородской области участвует в лотереях, покупая билеты онлайн, месяц девушка покупала билеты наугад, но потом поняла, что нужно менять подход к участию, за числовой комбинацией для билета она обратилась к нейросети, которая посоветовала ей выбрать числа 18, 20, 3, 9, 5, 14, 12, 7 для первого поля, и число два — для второго. Так, по итогам 325497-м тиража Анастасия выиграла многомиллионный суперприз — 36 151 743 рубля", — сообщили в компании.
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В "Столото" добавили, что девушка также сверилась со специальным гороскопом, который сообщал, что ее знаку зодиака больше всего везет именно в этой лотерее.
«

"Как только начала участвовать в лотереях и выиграла первые 300 рублей, я поняла, что истории победителей не врут и выиграть возможно. Когда мне пришло СМС-уведомление о выигрыше, я открыла приложение и замерла. Было ощущение, что мир встал на паузу. Позвонила другу, чтобы узнать, что мне делать и в ответ услышала от него, что теперь остается только жить счастливо", — заявила победительница.

Выигрыш Анастасия планирует потратить на покупку жилья, а также помочь с ремонтом маме. Кроме того, поедет в Китай, купит себе ноутбук и бытовую технику.
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ОбществоТехнологииНижегородская областьКитайСтолото
 
 
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