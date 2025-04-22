https://ria.ru/20250422/lotereya-2012695344.html

ИИ помог россиянке выиграть в лотерею 36 миллионов рублей

ИИ помог россиянке выиграть в лотерею 36 миллионов рублей - РИА Новости, 22.04.2025

ИИ помог россиянке выиграть в лотерею 36 миллионов рублей

Жительница Нижегородской области выиграла 36 миллионов рублей в лотерею "Рапидо Про" благодаря искусственному интеллекту, рассказали РИА Новости в крупнейшем... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T11:57:00+03:00

2025-04-22T11:57:00+03:00

2025-04-22T12:28:00+03:00

общество

технологии

нижегородская область

китай

столото

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/16/2012704571_0:19:574:342_1920x0_80_0_0_ecbdcc15650a881f5d0b7f9e9e4cb3eb.jpg

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Жительница Нижегородской области выиграла 36 миллионов рублей в лотерею "Рапидо Про" благодаря искусственному интеллекту, рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе всероссийских государственных лотерей "Столото"."Анастасия Синицына из Нижегородской области участвует в лотереях, покупая билеты онлайн, месяц девушка покупала билеты наугад, но потом поняла, что нужно менять подход к участию, за числовой комбинацией для билета она обратилась к нейросети, которая посоветовала ей выбрать числа 18, 20, 3, 9, 5, 14, 12, 7 для первого поля, и число два — для второго. Так, по итогам 325497-м тиража Анастасия выиграла многомиллионный суперприз — 36 151 743 рубля", — сообщили в компании. В "Столото" добавили, что девушка также сверилась со специальным гороскопом, который сообщал, что ее знаку зодиака больше всего везет именно в этой лотерее."Как только начала участвовать в лотереях и выиграла первые 300 рублей, я поняла, что истории победителей не врут и выиграть возможно. Когда мне пришло СМС-уведомление о выигрыше, я открыла приложение и замерла. Было ощущение, что мир встал на паузу. Позвонила другу, чтобы узнать, что мне делать и в ответ услышала от него, что теперь остается только жить счастливо", — заявила победительница.Выигрыш Анастасия планирует потратить на покупку жилья, а также помочь с ремонтом маме. Кроме того, поедет в Китай, купит себе ноутбук и бытовую технику.

https://ria.ru/20250422/lotereya-2012656374.html

https://ria.ru/20250411/lotereya-2010624394.html

нижегородская область

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, нижегородская область, китай, столото