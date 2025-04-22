https://ria.ru/20250422/lekarstva-2012619386.html

В России запустили подписку на лекарства для курсового приема

В России запустили подписку на лекарства для курсового приема - РИА Новости, 22.04.2025

В России запустили подписку на лекарства для курсового приема

В России запустили подписную программу для пациентов, получающих препараты курсового приема, в нее вошли четыре лекарства, сообщает пресс-служба компании... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T08:42:00+03:00

2025-04-22T08:42:00+03:00

2025-04-22T09:17:00+03:00

общество

россия

промомед

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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. В России запустили подписную программу для пациентов, получающих препараты курсового приема, в нее вошли четыре лекарства, сообщает пресс-служба компании "Промомед".На первом этапе в программу включены лекарства от сахарного диабета II типа, для терапии избыточной массы тела у взрослых, для снижения веса у взрослых и подростков с 12 лет, а также препарат для лечения ожирения и сахарного диабета II типа.В компании уточнили, что программа подписки позволит приобретать препараты со скидками и придерживаться назначенной терапии без перерывов в комфортном финансовом режиме.

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, промомед