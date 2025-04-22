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В России запустили подписку на лекарства для курсового приема
В России запустили подписку на лекарства для курсового приема - РИА Новости, 22.04.2025
В России запустили подписку на лекарства для курсового приема
В России запустили подписную программу для пациентов, получающих препараты курсового приема, в нее вошли четыре лекарства, сообщает пресс-служба компании... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T08:42:00+03:00
2025-04-22T08:42:00+03:00
2025-04-22T09:17:00+03:00
общество
россия
промомед
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. В России запустили подписную программу для пациентов, получающих препараты курсового приема, в нее вошли четыре лекарства, сообщает пресс-служба компании "Промомед".На первом этапе в программу включены лекарства от сахарного диабета II типа, для терапии избыточной массы тела у взрослых, для снижения веса у взрослых и подростков с 12 лет, а также препарат для лечения ожирения и сахарного диабета II типа.В компании уточнили, что программа подписки позволит приобретать препараты со скидками и придерживаться назначенной терапии без перерывов в комфортном финансовом режиме.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, промомед
Общество, Россия, Промомед
В России запустили подписку на лекарства для курсового приема
Четыре препарата вошли в подписку на лекарства в России
МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. В России запустили подписную программу для пациентов, получающих препараты курсового приема, в нее вошли четыре лекарства, сообщает пресс-служба компании "Промомед".
На первом этапе в программу включены лекарства от сахарного диабета II типа, для терапии избыточной массы тела у взрослых, для снижения веса у взрослых и подростков с 12 лет, а также препарат для лечения ожирения и сахарного диабета II типа.
В компании уточнили, что программа подписки позволит приобретать препараты со скидками и придерживаться назначенной терапии без перерывов в комфортном финансовом режиме.