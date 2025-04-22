https://ria.ru/20250422/kushnarev-2012702327.html
Суд арестовал имущество семьи ростовского экс-замгубернатора
Суд арестовал имущество семьи ростовского экс-замгубернатора - РИА Новости, 22.04.2025
Суд арестовал имущество семьи ростовского экс-замгубернатора
Басманный суд Москвы арестовал имущество семьи бывшего замгубернатора - министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева на общую сумму более 276,6... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T12:14:00+03:00
2025-04-22T12:14:00+03:00
2025-04-22T13:21:00+03:00
происшествия
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 апр – РИА Новости, Юлия Насулина. Басманный суд Москвы арестовал имущество семьи бывшего замгубернатора - министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева на общую сумму более 276,6 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.Среди арестованного имущества автомобили Toyota Land Cruiser 200, Audi Q5, мотоцикл Harley-Davidson, охотничье ружье "Benelli Raffaello", земельные участки, нежилые помещения и здания в Морозовске, Аксайском районе, Москве, Ростове-на-Дону."Общая стоимость арестованного имущества - более 276,6 миллиона рублей", - сказал собеседник агентства.Кушнарев обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему). В понедельник Железнодорожный суд Ростова-на-Дону приступил к слушанию дела по существу.По версии следствия, Кушнарев в октябре 2024 года в Ростове-на-Дону потребовал от директора ООО "Т-Транс" 95 миллионов рублей за беспрепятственную приемку работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, а также содержанию автомобильных дорог на территории региона, выполняемых в рамках госконтрактов, и их своевременную оплату.Предприниматель обратился в УФСБ России по Ростовской области, и 24 ноября при получении первой части взятки в размере 27 миллионов рублей Кушнарев был задержан. Впоследствии его арестовали.Кроме того, Кушнарев в ноябре 2024 года незаконно приобрел огнестрельный пистолет марки "Кольт" и патроны к нему, которые хранил без соответствующего разрешения в своем доме.
https://ria.ru/20250422/krasnojarsk-2012709176.html
https://ria.ru/20250421/fortifikatsii-2012554005.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область
Происшествия, Ростовская область
Суд арестовал имущество семьи ростовского экс-замгубернатора
Суд арестовал имущество семьи экс-замгубернатора Ростовской области Кушнарева
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 апр – РИА Новости, Юлия Насулина. Басманный суд Москвы арестовал имущество семьи бывшего замгубернатора - министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева на общую сумму более 276,6 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
Среди арестованного имущества автомобили Toyota
Land Cruiser 200, Audi
Q5, мотоцикл Harley-Davidson, охотничье ружье "Benelli Raffaello", земельные участки, нежилые помещения и здания в Морозовске
, Аксайском районе
, Москве
, Ростове-на-Дону
.
"Общая стоимость арестованного имущества - более 276,6 миллиона рублей", - сказал собеседник агентства.
Кушнарев обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ
(получение взятки в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему). В понедельник Железнодорожный суд Ростова-на-Дону приступил к слушанию дела по существу.
По версии следствия, Кушнарев в октябре 2024 года в Ростове-на-Дону потребовал от директора ООО "Т-Транс" 95 миллионов рублей за беспрепятственную приемку работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, а также содержанию автомобильных дорог на территории региона, выполняемых в рамках госконтрактов, и их своевременную оплату.
Предприниматель обратился в УФСБ России по Ростовской области
, и 24 ноября при получении первой части взятки в размере 27 миллионов рублей Кушнарев был задержан. Впоследствии его арестовали.
Кроме того, Кушнарев в ноябре 2024 года незаконно приобрел огнестрельный пистолет марки "Кольт" и патроны к нему, которые хранил без соответствующего разрешения в своем доме.