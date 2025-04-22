https://ria.ru/20250422/kushnarev-2012702327.html

Суд арестовал имущество семьи ростовского экс-замгубернатора

Суд арестовал имущество семьи ростовского экс-замгубернатора - РИА Новости, 22.04.2025

Суд арестовал имущество семьи ростовского экс-замгубернатора

Басманный суд Москвы арестовал имущество семьи бывшего замгубернатора - министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева на общую сумму более 276,6... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T12:14:00+03:00

2025-04-22T12:14:00+03:00

2025-04-22T13:21:00+03:00

происшествия

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 апр – РИА Новости, Юлия Насулина. Басманный суд Москвы арестовал имущество семьи бывшего замгубернатора - министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева на общую сумму более 276,6 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.Среди арестованного имущества автомобили Toyota Land Cruiser 200, Audi Q5, мотоцикл Harley-Davidson, охотничье ружье "Benelli Raffaello", земельные участки, нежилые помещения и здания в Морозовске, Аксайском районе, Москве, Ростове-на-Дону."Общая стоимость арестованного имущества - более 276,6 миллиона рублей", - сказал собеседник агентства.Кушнарев обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему). В понедельник Железнодорожный суд Ростова-на-Дону приступил к слушанию дела по существу.По версии следствия, Кушнарев в октябре 2024 года в Ростове-на-Дону потребовал от директора ООО "Т-Транс" 95 миллионов рублей за беспрепятственную приемку работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, а также содержанию автомобильных дорог на территории региона, выполняемых в рамках госконтрактов, и их своевременную оплату.Предприниматель обратился в УФСБ России по Ростовской области, и 24 ноября при получении первой части взятки в размере 27 миллионов рублей Кушнарев был задержан. Впоследствии его арестовали.Кроме того, Кушнарев в ноябре 2024 года незаконно приобрел огнестрельный пистолет марки "Кольт" и патроны к нему, которые хранил без соответствующего разрешения в своем доме.

https://ria.ru/20250422/krasnojarsk-2012709176.html

https://ria.ru/20250421/fortifikatsii-2012554005.html

ростовская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ростовская область