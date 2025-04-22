https://ria.ru/20250422/kursy-2012689759.html

Курсы по оказанию первой помощи в 2025 году прошли 8 тысяч белгородцев

Курсы по оказанию первой помощи в 2025 году прошли 8 тысяч белгородцев - РИА Новости, 22.04.2025

Курсы по оказанию первой помощи в 2025 году прошли 8 тысяч белгородцев

Курсы по оказанию первой медицинской помощи с начала 2025 года прошли 8 тысяч жителей Белгородской области, всего же с начала проведения специальной военной... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T11:33:00+03:00

2025-04-22T11:33:00+03:00

2025-04-22T11:33:00+03:00

белгородская область

вячеслав гладков

первая помощь

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БЕЛГОРОД, 22 апр – РИА Новости. Курсы по оказанию первой медицинской помощи с начала 2025 года прошли 8 тысяч жителей Белгородской области, всего же с начала проведения специальной военной операции такое обучение прошёл каждый десятый житель региона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "С 2025 года возобновили проведение курсов по оказанию первой медицинской помощи. Они очень востребованы. С начала года их прошли 8 тысяч человек, а с начала проведения специальной военной операции у нас эти курсы прошёл каждый десятый житель Белгородской области", - сказал Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона во вторник. Глава региона пояснил, что пройти курсы может любой желающий. Для записи на обучение нужно обратиться в больницу или поликлинику по месту жительства. Руководители предприятий также могут оставить заявку на обучение своих сотрудников в администрациях муниципалитетов. Медицинские курсы по инициативе Гладкова стартовали в регионе в 2022 году. Только по итогам 2024 года навыкам первой доврачебной помощи обучились порядка 150 тысяч жителей области.

https://ria.ru/20250421/blagoustroystvo-2012584296.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

вячеслав гладков, первая помощь