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Курсы по оказанию первой помощи в 2025 году прошли 8 тысяч белгородцев - РИА Новости, 22.04.2025
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Белгородская область
 
11:33 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/kursy-2012689759.html
Курсы по оказанию первой помощи в 2025 году прошли 8 тысяч белгородцев
Курсы по оказанию первой помощи в 2025 году прошли 8 тысяч белгородцев - РИА Новости, 22.04.2025
Курсы по оказанию первой помощи в 2025 году прошли 8 тысяч белгородцев
Курсы по оказанию первой медицинской помощи с начала 2025 года прошли 8 тысяч жителей Белгородской области, всего же с начала проведения специальной военной... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T11:33:00+03:00
2025-04-22T11:33:00+03:00
белгородская область
вячеслав гладков
первая помощь
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БЕЛГОРОД, 22 апр – РИА Новости. Курсы по оказанию первой медицинской помощи с начала 2025 года прошли 8 тысяч жителей Белгородской области, всего же с начала проведения специальной военной операции такое обучение прошёл каждый десятый житель региона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "С 2025 года возобновили проведение курсов по оказанию первой медицинской помощи. Они очень востребованы. С начала года их прошли 8 тысяч человек, а с начала проведения специальной военной операции у нас эти курсы прошёл каждый десятый житель Белгородской области", - сказал Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона во вторник. Глава региона пояснил, что пройти курсы может любой желающий. Для записи на обучение нужно обратиться в больницу или поликлинику по месту жительства. Руководители предприятий также могут оставить заявку на обучение своих сотрудников в администрациях муниципалитетов. Медицинские курсы по инициативе Гладкова стартовали в регионе в 2022 году. Только по итогам 2024 года навыкам первой доврачебной помощи обучились порядка 150 тысяч жителей области.
https://ria.ru/20250421/blagoustroystvo-2012584296.html
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вячеслав гладков, первая помощь
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Первая помощь
Курсы по оказанию первой помощи в 2025 году прошли 8 тысяч белгородцев

Гладков: курсы по оказанию первой медицинской помощи прошли 8 тысяч белгородцев

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
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БЕЛГОРОД, 22 апр – РИА Новости. Курсы по оказанию первой медицинской помощи с начала 2025 года прошли 8 тысяч жителей Белгородской области, всего же с начала проведения специальной военной операции такое обучение прошёл каждый десятый житель региона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"С 2025 года возобновили проведение курсов по оказанию первой медицинской помощи. Они очень востребованы. С начала года их прошли 8 тысяч человек, а с начала проведения специальной военной операции у нас эти курсы прошёл каждый десятый житель Белгородской области", - сказал Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона во вторник.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
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Глава региона пояснил, что пройти курсы может любой желающий. Для записи на обучение нужно обратиться в больницу или поликлинику по месту жительства. Руководители предприятий также могут оставить заявку на обучение своих сотрудников в администрациях муниципалитетов.
Медицинские курсы по инициативе Гладкова стартовали в регионе в 2022 году. Только по итогам 2024 года навыкам первой доврачебной помощи обучились порядка 150 тысяч жителей области.
 
Белгородская областьВячеслав ГладковПервая помощь
 
 
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