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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 22.04.2025
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13:35 22.04.2025 (обновлено: 13:42 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/kurskaya-2012719471.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в курском приграничье
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 22.04.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в курском приграничье
Потери ВСУ за сутки в курском приграничье превысили 160 военных, уничтожены танк, шесть пунктов управления БПЛА, четыре украинских солдата сдались плен,... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T13:35:00+03:00
2025-04-22T13:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
курская область
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Потери ВСУ за сутки в курском приграничье превысили 160 военных, уничтожены танк, шесть пунктов управления БПЛА, четыре украинских солдата сдались плен, сообщило Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 160 военнослужащих, уничтожены танк, боевая бронированная машина, 10 автомобилей, самоходная артиллерийская установка, три артиллерийских орудия, миномет, зенитный ракетный комплекс "ОСА-АКМ" и станция РЭБ, а также шесть пунктов управления БПЛА, склад боеприпасов и склад технического имущества. Четыре военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сводке о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, отметили в Минобороны.Всего за время боевых действий на курском направлении формирования ВСУ потеряли до 75540 военнослужащих, 412 танков, 336 боевых машин пехоты, 311 бронетранспортеров, 2283 боевые бронированные машины, 2759 автомобилей, 636 самоходных артиллерийских установок и орудий полевой артиллерии, 62 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 15 HIMARS и семь MLRS производства США, 29 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 130 станций РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, 12 РЛС ПВО, 57 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
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россия, вооруженные силы украины, курская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Курская область
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в курском приграничье

ВСУ потеряли более 160 военных в курском приграничье, четверо сдались в плен

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Потери ВСУ за сутки в курском приграничье превысили 160 военных, уничтожены танк, шесть пунктов управления БПЛА, четыре украинских солдата сдались плен, сообщило Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили более 160 военнослужащих, уничтожены танк, боевая бронированная машина, 10 автомобилей, самоходная артиллерийская установка, три артиллерийских орудия, миномет, зенитный ракетный комплекс "ОСА-АКМ" и станция РЭБ, а также шесть пунктов управления БПЛА, склад боеприпасов и склад технического имущества. Четыре военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сводке о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
© ИнфографикаПродвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
Продвижение подразделений группировки войск Север в Курской области
© Инфографика
Продвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, отметили в Минобороны.
Всего за время боевых действий на курском направлении формирования ВСУ потеряли до 75540 военнослужащих, 412 танков, 336 боевых машин пехоты, 311 бронетранспортеров, 2283 боевые бронированные машины, 2759 автомобилей, 636 самоходных артиллерийских установок и орудий полевой артиллерии, 62 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 15 HIMARS и семь MLRS производства США, 29 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 130 станций РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, 12 РЛС ПВО, 57 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
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