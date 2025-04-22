https://ria.ru/20250422/kurskaya-2012719471.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в курском приграничье

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 22.04.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в курском приграничье

Потери ВСУ за сутки в курском приграничье превысили 160 военных, уничтожены танк, шесть пунктов управления БПЛА, четыре украинских солдата сдались плен,... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T13:35:00+03:00

2025-04-22T13:35:00+03:00

2025-04-22T13:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

курская область

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Потери ВСУ за сутки в курском приграничье превысили 160 военных, уничтожены танк, шесть пунктов управления БПЛА, четыре украинских солдата сдались плен, сообщило Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 160 военнослужащих, уничтожены танк, боевая бронированная машина, 10 автомобилей, самоходная артиллерийская установка, три артиллерийских орудия, миномет, зенитный ракетный комплекс "ОСА-АКМ" и станция РЭБ, а также шесть пунктов управления БПЛА, склад боеприпасов и склад технического имущества. Четыре военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сводке о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, отметили в Минобороны.Всего за время боевых действий на курском направлении формирования ВСУ потеряли до 75540 военнослужащих, 412 танков, 336 боевых машин пехоты, 311 бронетранспортеров, 2283 боевые бронированные машины, 2759 автомобилей, 636 самоходных артиллерийских установок и орудий полевой артиллерии, 62 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 15 HIMARS и семь MLRS производства США, 29 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 130 станций РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, 12 РЛС ПВО, 57 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.

https://ria.ru/20250422/ukraina-2012713082.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, курская область