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Курс рубля перешел к легкому росту против юаня

Курс рубля перешел к легкому росту против юаня - РИА Новости, 22.04.2025

Курс рубля перешел к легкому росту против юаня

Курс рубля во вторник днем перешел к легкому росту против юаня на Московской бирже, однако китайская валюта пока остается выше 11 рублей, следует из данных... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T14:52:00+03:00

2025-04-22T14:52:00+03:00

2025-04-22T14:52:00+03:00

экономика

цены на нефть

китай

россия

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ситуация с курсами валют и ценами на нефть

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости/Прайм. Курс рубля во вторник днем перешел к легкому росту против юаня на Московской бирже, однако китайская валюта пока остается выше 11 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 14.36 мск снижался на 2 копейки, до 11,11 рубля, дневной диапазон составляет 11,05-11,18 рубля. Торговый баланс остается ключевым фактором для курса рубля, считает Алина Попцова из УК "Альфа-Капитал". Судя по данным главного таможенного управления КНР, в марте товарооборот с Россией оживился, добавляет она. "Мы ожидаем увеличения объемов импортных закупок в последующие кварталы в силу сезонности и привлекательности текущего курса для импортеров. Вкупе с ростом туристических поездок за рубеж это отразится в увеличении спроса на иностранную валюту, что негативно для рубля. Со стороны экспорта коррекция цен на нефть также играет в пользу ослабления курса, так как притоки валютных доходов в российский контур будут сужаться", - говорит Попцова. Эксперты не считают, что налоговый период оказывает существенное влияние на курс, поскольку продажи валюты под будущие выплаты по налогам или дивидендам обычно распределены во времени; ожидается возвращение курса в диапазон 85-90 рублей за доллар в ближайшие месяцы и к 12 рублям за юань, говорит эксперт.

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экономика, цены на нефть, китай, россия, московская биржа, ситуация с курсами валют и ценами на нефть