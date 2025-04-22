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Курс рубля перешел к легкому росту против юаня - РИА Новости, 22.04.2025
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14:52 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/kurs-2012741428.html
Курс рубля перешел к легкому росту против юаня
Курс рубля перешел к легкому росту против юаня - РИА Новости, 22.04.2025
Курс рубля перешел к легкому росту против юаня
Курс рубля во вторник днем перешел к легкому росту против юаня на Московской бирже, однако китайская валюта пока остается выше 11 рублей, следует из данных... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T14:52:00+03:00
2025-04-22T14:52:00+03:00
экономика
цены на нефть
китай
россия
московская биржа
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости/Прайм. Курс рубля во вторник днем перешел к легкому росту против юаня на Московской бирже, однако китайская валюта пока остается выше 11 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 14.36 мск снижался на 2 копейки, до 11,11 рубля, дневной диапазон составляет 11,05-11,18 рубля. Торговый баланс остается ключевым фактором для курса рубля, считает Алина Попцова из УК "Альфа-Капитал". Судя по данным главного таможенного управления КНР, в марте товарооборот с Россией оживился, добавляет она. "Мы ожидаем увеличения объемов импортных закупок в последующие кварталы в силу сезонности и привлекательности текущего курса для импортеров. Вкупе с ростом туристических поездок за рубеж это отразится в увеличении спроса на иностранную валюту, что негативно для рубля. Со стороны экспорта коррекция цен на нефть также играет в пользу ослабления курса, так как притоки валютных доходов в российский контур будут сужаться", - говорит Попцова. Эксперты не считают, что налоговый период оказывает существенное влияние на курс, поскольку продажи валюты под будущие выплаты по налогам или дивидендам обычно распределены во времени; ожидается возвращение курса в диапазон 85-90 рублей за доллар в ближайшие месяцы и к 12 рублям за юань, говорит эксперт.
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экономика, цены на нефть, китай, россия, московская биржа, ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Экономика, Цены на нефть, Китай, Россия, Московская биржа, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Курс рубля перешел к легкому росту против юаня

Курс рубля перешел к легкому росту против юаня на Московской бирже

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонета номиналом один рубль
Монета номиналом один рубль - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости/Прайм. Курс рубля во вторник днем перешел к легкому росту против юаня на Московской бирже, однако китайская валюта пока остается выше 11 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 14.36 мск снижался на 2 копейки, до 11,11 рубля, дневной диапазон составляет 11,05-11,18 рубля.
Торговый баланс остается ключевым фактором для курса рубля, считает Алина Попцова из УК "Альфа-Капитал". Судя по данным главного таможенного управления КНР, в марте товарооборот с Россией оживился, добавляет она.
"Мы ожидаем увеличения объемов импортных закупок в последующие кварталы в силу сезонности и привлекательности текущего курса для импортеров. Вкупе с ростом туристических поездок за рубеж это отразится в увеличении спроса на иностранную валюту, что негативно для рубля. Со стороны экспорта коррекция цен на нефть также играет в пользу ослабления курса, так как притоки валютных доходов в российский контур будут сужаться", - говорит Попцова.
Эксперты не считают, что налоговый период оказывает существенное влияние на курс, поскольку продажи валюты под будущие выплаты по налогам или дивидендам обычно распределены во времени; ожидается возвращение курса в диапазон 85-90 рублей за доллар в ближайшие месяцы и к 12 рублям за юань, говорит эксперт.
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ЭкономикаЦены на нефтьКитайРоссияМосковская биржаСитуация с курсами валют и ценами на нефть
 
 
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