https://ria.ru/20250422/krym-2012854685.html

Эксперт оценил идею США признать Крым российским

Эксперт оценил идею США признать Крым российским - РИА Новости, 22.04.2025

Эксперт оценил идею США признать Крым российским

США рассматривают тему признания Крыма российским как улучшение собственного положения, но если Вашингтон "слишком" пойдет навстречу России, предложив признать... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T22:54:00+03:00

2025-04-22T22:54:00+03:00

2025-04-22T22:54:00+03:00

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. США рассматривают тему признания Крыма российским как улучшение собственного положения, но если Вашингтон "слишком" пойдет навстречу России, предложив признать и другие территории, это неправильно поймет команда Белого дома, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Газета Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта, которая состоится в среду в Лондоне, предложат европейским странам и Украине признать Крым российским, союзники Киева при этом надеются в обмен получить гарантии безопасности для Украины. "США рассматривают эту тему как способ улучшить собственное положение. Если Вашингтон будет слишком идти навстречу России, это неправильно поймут даже внутри команды Белого дома, поэтому они даже этот вопрос не обсуждают. Для того, чтобы они обсуждали этот вопрос, мы должны показать где там выгода для них", - сказал Брутер РИА Новости. Отвечая на вопрос агентства, почему США не предложат признать и другие российские территории, эксперт отметил, что на это никогда не пойдет ЕС. "Во-первых, этого никогда не сделает коллективный Запад, потому что он и против Крыма выступает. Во-вторых, этого никогда не сделает Украина", - добавил он. В понедельник Владимир Зеленский заявил, что переговоры в Лондоне по Украине с участием представителей киевского режима, а также США, Франции и Великобритании пройдут 23 апреля. Госсекретарь США Марко Рубио 18 апреля заявил, что надеется, что на следующей встрече с представителями Европы и Киева будут достигнуты "более определенные" ответы по урегулированию украинского конфликта. Он отмечал, что точная дата встречи еще не определена, добавив, что она состоится в начале следующей недели. Газета New York Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации США в субботу сообщила, что западные страны намерены на предстоящей неделе в Лондоне согласовать параметры предлагаемого ими соглашения по прекращению огня на Украине. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Украину в этом вопросе. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.

https://ria.ru/20250317/smi-2005597601.html

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