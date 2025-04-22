https://ria.ru/20250422/krym-2012674409.html

В Крыму объявили ракетную опасность

В Крыму объявили ракетную опасность - РИА Новости, 22.04.2025

В Крыму объявили ракетную опасность

Авиационная и ракетная опасность объявлены на территории Республики Крым, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T10:34:00+03:00

2025-04-22T10:34:00+03:00

2025-04-22T10:38:00+03:00

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Авиационная и ракетная опасность объявлены на территории Республики Крым, сообщается в приложении МЧС России."Экстренная информация РСЧС (Республика Крым): авиационная и ракетная опасность в Республике Крым. Будьте бдительны!" - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250422/tramp-2012672860.html

россия

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность