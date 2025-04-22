https://ria.ru/20250422/krym-2012674409.html
В Крыму объявили ракетную опасность
В Крыму объявили ракетную опасность - РИА Новости, 22.04.2025
В Крыму объявили ракетную опасность
Авиационная и ракетная опасность объявлены на территории Республики Крым, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T10:34:00+03:00
2025-04-22T10:34:00+03:00
2025-04-22T10:38:00+03:00
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Авиационная и ракетная опасность объявлены на территории Республики Крым, сообщается в приложении МЧС России."Экстренная информация РСЧС (Республика Крым): авиационная и ракетная опасность в Республике Крым. Будьте бдительны!" - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250422/tramp-2012672860.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
В Крыму объявили ракетную опасность
В Крыму объявили авиационную и ракетную опасность