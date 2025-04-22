https://ria.ru/20250422/krym-2012657566.html

В Крыму рассекретили документы о преступлениях тайной полиции нацистов

В Крыму рассекретили документы о преступлениях тайной полиции нацистов - РИА Новости, 22.04.2025

В Крыму рассекретили документы о преступлениях тайной полиции нацистов

Документы о преступлениях в годы Великой Отечественной войны тайной полевой полиции немецко-фашистских захватчиков "Гехаймфельд полицай" рассекретили в Крыму,... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T09:28:00+03:00

2025-04-22T09:28:00+03:00

2025-04-22T09:28:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Документы о преступлениях в годы Великой Отечественной войны тайной полевой полиции немецко-фашистских захватчиков "Гехаймфельд полицай" рассекретили в Крыму, сообщает крымское управление ФСБ РФ. Документы рассекречены к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Действовала тайная полиция в восточной части Крыма. "Рассекреченные документы дополняют картину злодеяний, совершенных нацистами. В них содержатся добытые советскими органами безопасности сведения о преступной деятельности тайной полевой полиции "Гехаймфельд полицай" на крымской железнодорожной станции Семь Колодезей", - говорится в сообщении. Согласно рассекреченным документам, в феврале 1944 года каратели арестовали около 100 советских женщин, детей и стариков, скрывавшихся в Багеровских каменоломнях, которых поместили в концлагерь на станции Семь Колодезей, а через несколько дней, после допросов и пыток, грузовыми машинами вывезли к кургану за поселком и расстреляли. "Во время этого злодеяния озверевшие каратели уничтожали грудных детей ударом головы о землю и скаты автомашин, а некоторых поднимали вверх, выстрелом из пистолета убивали в упор и бросали в яму", - говорится в сообщении. По данным ведомства, команда полицейских карателей также была причастна к пыткам и истязаниям крымских подпольщиков. В частности, молодого парня подвергали избиению кабелем в резиновой оболочке, выкручивали руки и топтали ногами, а затем обмотали арестованному ноги выше колен красным знаменем и подожгли. "Юноша потерял сознание, но, придя в себя, отказался отвечать на вопросы палачей и своих товарищей по подпольной работе не выдал", - говорится в сообщении. В пресс-службе подчеркнули, что ряд сведений о пытках и истязаниях подпольщиков из сел Марфовка и Мариенталь, ныне это соответственно Марфовка и Горностаевка Ленинского района, из соображений этики лучше не приводить. "В показаниях по делу приведены факты времяпровождения карателей, их убогого морального облика и мародёрского поведения", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20250414/fsb-2011176878.html

https://ria.ru/20250422/dokumenty-2012630320.html

https://ria.ru/20240907/dokumenty-1971314701.html

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Варвара Скокшина

происшествия, россия, ленинский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)