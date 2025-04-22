https://ria.ru/20250422/kritika-2012854307.html

Продюсер шоу 60 Minutes покинул проект из-за критики Трампа, пишут СМИ

Продюсер шоу 60 Minutes покинул проект из-за критики Трампа, пишут СМИ - РИА Новости, 22.04.2025

Продюсер шоу 60 Minutes покинул проект из-за критики Трампа, пишут СМИ

Исполнительный продюсер шоу 60 Minutes, которое транслируется на американском телеканале CBS, покинул проект на фоне критики со стороны президента США Дональда... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T22:49:00+03:00

2025-04-22T22:49:00+03:00

2025-04-22T22:49:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

камала харрис

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Исполнительный продюсер шоу 60 Minutes, которое транслируется на американском телеканале CBS, покинул проект на фоне критики со стороны президента США Дональда Трампа, сообщает издание Hill со ссылкой на письмо продюсера. После выхода интервью с Зеленским Трамп раскритиковал программу 60 Minutes на CBS и снова потребовал лишить канал лицензии. Американский лидер напомнил, что CBS в прошлом уже был замечен в политическом скандале - в 2024 году Трамп утверждал, что интервью его соперницы на выборах Камалы Харрис было выпущено в эфир со значительными корректировками, а телеканал в ответ на это обвинение отказался публиковать полную версию. "Давний исполнительный продюсер 60 Minutes покидает программу - в понедельник он написал сотрудникам письмо, что он больше не может объективно руководить воскресным вечерним шоу из-за роста угроз и многомиллионного иска президента Трампа", - пишет издание со ссылкой на письмо. Как утверждает исполнительный продюсер Билл Оуэнс, за последние месяцы ему стало очевидно, что ему больше "не позволят" принимать независимые решения в рамках шоу.

https://ria.ru/20250416/tramp-2011663089.html

https://ria.ru/20250415/prichiny-2011275994.html

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в мире, сша, дональд трамп, камала харрис