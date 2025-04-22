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Путин и султан Омана обсуждали иранский вопрос, заявил Песков - РИА Новости, 22.04.2025
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17:29 22.04.2025 (обновлено: 17:32 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/kreml-2012796755.html
Путин и султан Омана обсуждали иранский вопрос, заявил Песков
Путин и султан Омана обсуждали иранский вопрос, заявил Песков - РИА Новости, 22.04.2025
Путин и султан Омана обсуждали иранский вопрос, заявил Песков
Тема переговорного процесса между Ираном и США по иранской ядерной программе затрагивалась на российско-оманских переговорах в Кремле, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T17:29:00+03:00
2025-04-22T17:32:00+03:00
иран
сша
россия
дмитрий песков
владимир путин
ситуация вокруг "ядерного досье" ирана
оман
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Тема переговорного процесса между Ираном и США по иранской ядерной программе затрагивалась на российско-оманских переговорах в Кремле, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Тема затрагивалась", - сказал Песков журналистам, комментируя усилия Омана в переговорном процессе между Ираном и США. Переговоры президента России Владимира Путина и султана Омана Хейсама Бен Тарека Аль Саида прошли во вторник в Кремле.
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иран, сша, россия, дмитрий песков, владимир путин, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана, оман
Иран, США, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Ситуация вокруг "ядерного досье" Ирана, Оман
Путин и султан Омана обсуждали иранский вопрос, заявил Песков

Песков: на российско-оманской встрече затрагивалась тема переговоров по ИЯП

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и султан Омана Хейсам бен Тарек Аль Саид
Президент РФ Владимир Путин и султан Омана Хейсам бен Тарек Аль Саид - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин и султан Омана Хейсам бен Тарек Аль Саид. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Тема переговорного процесса между Ираном и США по иранской ядерной программе затрагивалась на российско-оманских переговорах в Кремле, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Тема затрагивалась", - сказал Песков журналистам, комментируя усилия Омана в переговорном процессе между Ираном и США.
Переговоры президента России Владимира Путина и султана Омана Хейсама Бен Тарека Аль Саида прошли во вторник в Кремле.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Песков не стал комментировать предложение США по иранскому урану
15 апреля, 13:27
 
ИранСШАРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинСитуация вокруг "ядерного досье" ИранаОман
 
 
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