https://ria.ru/20250422/kreml-2012796755.html

Путин и султан Омана обсуждали иранский вопрос, заявил Песков

Путин и султан Омана обсуждали иранский вопрос, заявил Песков - РИА Новости, 22.04.2025

Путин и султан Омана обсуждали иранский вопрос, заявил Песков

Тема переговорного процесса между Ираном и США по иранской ядерной программе затрагивалась на российско-оманских переговорах в Кремле, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T17:29:00+03:00

2025-04-22T17:29:00+03:00

2025-04-22T17:32:00+03:00

иран

сша

россия

дмитрий песков

владимир путин

ситуация вокруг "ядерного досье" ирана

оман

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Тема переговорного процесса между Ираном и США по иранской ядерной программе затрагивалась на российско-оманских переговорах в Кремле, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Тема затрагивалась", - сказал Песков журналистам, комментируя усилия Омана в переговорном процессе между Ираном и США. Переговоры президента России Владимира Путина и султана Омана Хейсама Бен Тарека Аль Саида прошли во вторник в Кремле.

https://ria.ru/20250415/peskov-2011350397.html

иран

сша

россия

оман

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2025

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иран, сша, россия, дмитрий песков, владимир путин, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана, оман