https://ria.ru/20250422/kremennaja-2012756161.html

В Кременной в ЛНР при атаке украинского дрона пострадал сотрудник РЭС

В Кременной в ЛНР при атаке украинского дрона пострадал сотрудник РЭС - РИА Новости, 22.04.2025

В Кременной в ЛНР при атаке украинского дрона пострадал сотрудник РЭС

Сотрудник районных электрических сетей (РЭС) в Кременной в ЛНР ранен в результате атаки украинского беспилотника, сообщает правительство республики. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T15:46:00+03:00

2025-04-22T15:46:00+03:00

2025-04-22T15:46:00+03:00

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ЛУГАНСК, 22 апр – РИА Новости. Сотрудник районных электрических сетей (РЭС) в Кременной в ЛНР ранен в результате атаки украинского беспилотника, сообщает правительство республики. "Механик РЭС получил ранения в результате атаки дрона ВСУ. Беспилотный летательный аппарат квадрокоптерного типа спикировал на территорию Кременского мастерского участка местных энергосетей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства. По данным правительства, мужчина получил минно-взрывную травму, осколочные ранения и доставлен в городскую больницу. Разрушений нет.

https://ria.ru/20250422/vsu-2012709367.html

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кременная, луганская народная республика, вооруженные силы украины, россия