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В Кременной в ЛНР при атаке украинского дрона пострадал сотрудник РЭС
В Кременной в ЛНР при атаке украинского дрона пострадал сотрудник РЭС - РИА Новости, 22.04.2025
В Кременной в ЛНР при атаке украинского дрона пострадал сотрудник РЭС
Сотрудник районных электрических сетей (РЭС) в Кременной в ЛНР ранен в результате атаки украинского беспилотника, сообщает правительство республики. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T15:46:00+03:00
2025-04-22T15:46:00+03:00
2025-04-22T15:46:00+03:00
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ЛУГАНСК, 22 апр – РИА Новости. Сотрудник районных электрических сетей (РЭС) в Кременной в ЛНР ранен в результате атаки украинского беспилотника, сообщает правительство республики. "Механик РЭС получил ранения в результате атаки дрона ВСУ. Беспилотный летательный аппарат квадрокоптерного типа спикировал на территорию Кременского мастерского участка местных энергосетей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства. По данным правительства, мужчина получил минно-взрывную травму, осколочные ранения и доставлен в городскую больницу. Разрушений нет.
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кременная, луганская народная республика, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Кременная, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия
В Кременной в ЛНР при атаке украинского дрона пострадал сотрудник РЭС
В ЛНР сотрудник районных электрических сетей ранен при атаке украинского дрона