https://ria.ru/20250422/kovid-2012819171.html

Zeit: суд в Германии разрешил разведке не делиться данными о COVID-19

Zeit: суд в Германии разрешил разведке не делиться данными о COVID-19 - РИА Новости, 22.04.2025

Zeit: суд в Германии разрешил разведке не делиться данными о COVID-19

Федеральный административный суд в немецком Лейпциге разрешил Федеральной разведывательной службе не делиться со СМИ имеющейся у нее в распоряжении информацией... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T18:48:00+03:00

2025-04-22T18:48:00+03:00

2025-04-22T18:48:00+03:00

в мире

ухань

лейпциг

германия

ангела меркель

воз

axel springer

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Федеральный административный суд в немецком Лейпциге разрешил Федеральной разведывательной службе не делиться со СМИ имеющейся у нее в распоряжении информацией о происхождении коронавируса, сообщила во вторник газета Zeit. "Федеральная разведывательная служба не обязана делиться со СМИ своими выводами о происхождении глобальной пандемии коронавируса. Федеральный административный суд в Лейпциге отклонил соответствующее срочное ходатайство издательства Axel Springer", - пишет Zeit. В обосновании данного решения суд заявил, что основополагающее право на свободу печати подразумевает право издательств на информацию, однако этому может быть противопоставлены "перевешивающие частные или общественные интересы". Последнее применимо как раз к теме происхождения коронавируса, считает суд. В середине марта парламентский орган бундестага, отвечающий за контроль над разведывательными службами (PKGr), призвал правительство Германии опубликовать ранее полученные им разведывательные данные о возможном лабораторном происхождении коронавируса. Ранее немецкая газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что Федеральная разведывательная служба Германии еще в 2020 году пришла к выводу, что причиной всемирной пандемии коронавируса могла стать утечка из лаборатории в китайском городе Ухань. Однако в ведомстве канцлера, пост которого в то время занимала Ангела Меркель, не стали предавать огласке выводы разведки. ВОЗ в марте 2021 года опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в Ухань для установления происхождения коронавируса, в котором специалисты назвали его утечку из лаборатории "крайне маловероятной". Также в докладе говорилось, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное. Другую версию происхождения коронавируса - прямую передачу человеку от животного - эксперты внесли в список гипотез "от возможных до вероятных". Миссия ВОЗ также назвала "возможной" версию передачи вируса через охлажденные продукты. В Пекине не раз заявляли, что необходимо прекратить политизировать и инструментализировать вопрос происхождения коронавируса. Там отмечали, что проблема его происхождения является научным вопросом и его должны решать ученые в научном духе. В Китае обращали внимание, что научное заключение, к которому ранее пришла совместная группа экспертов Китая и ВОЗ на основе полевых визитов в соответствующие лаборатории в Ухане, состоит в том, что лабораторная утечка "крайне маловероятна".

https://ria.ru/20250221/rubio-2000703680.html

https://ria.ru/20250126/virus-1995503617.html

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в мире, ухань, лейпциг, германия, ангела меркель, воз, axel springer , коронавирус covid-19