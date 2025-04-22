Рейтинг@Mail.ru
Минпромторг предложил прекратить параллельный импорт ноутбуков HP и Fujitsu - РИА Новости, 22.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:56 22.04.2025 (обновлено: 15:10 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/kompyuter-2012723393.html
Минпромторг предложил прекратить параллельный импорт ноутбуков HP и Fujitsu
Минпромторг предложил прекратить параллельный импорт ноутбуков HP и Fujitsu - РИА Новости, 22.04.2025
Минпромторг предложил прекратить параллельный импорт ноутбуков HP и Fujitsu
Минпромторг РФ предложил исключить из перечня товаров для параллельного импорт ноутбуки и компьютеры американской Hewlett Packard (HP) и японской Fujitsu,... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T13:56:00+03:00
2025-04-22T15:10:00+03:00
экономика
технологии
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
евразийский экономический союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908691416_0:76:3021:1775_1920x0_80_0_0_96245fbcadcc0d3b7166efc7bc34165e.jpg
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Минпромторг РФ предложил исключить из перечня товаров для параллельного импорт ноутбуки и компьютеры американской Hewlett Packard (HP) и японской Fujitsu, рассказали РИА Новости в ведомстве. "Минпромторгом России предлагается исключить из перечня товаров... (разрешенных для параллельного импорта - ред.) ноутбуки и персональные компьютеры правообладателей Hewlett Packard (HP) и Fujitsu, относящиеся к кодам ТН ВЭД ЕАЭС 8471 30 000 0 и 8471 50 000 0", - сообщили в министерстве. В Минпромторге пояснили, что доля продукции HP и Fujitsu, относящаяся к указанным кодам ТН ВЭД ЕАЭС, на внутреннем рынке России составляет 8,6%. Кроме того, отечественными производителями представлены аналогичные товары в объеме, достаточном для замещения товаров из недружественных стран. "Таким образом, исключение данных позиций из перечня параллельного импорта не повлияет на ассортимент представленных на внутреннем рынке Российской Федерации товаров. Кроме того, такие меры повысят спрос на отечественную радиоэлектронную продукцию, что в свою очередь будет способствовать развитию отечественной радиоэлектронной промышленности", - заключили в Минпромторге. Механизм параллельного импорта был запущен в России в 2022 году на фоне "бегства" с отечественного рынка некоторых иностранных брендов и компаний. В рамках механизма возможен ввоз товаров без разрешения производителя.
https://ria.ru/20250422/rossija-2012683466.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908691416_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_33a19352a3d1e9bf045e2870e6d22970.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), евразийский экономический союз
Экономика, Технологии, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Евразийский экономический союз
Минпромторг предложил прекратить параллельный импорт ноутбуков HP и Fujitsu

Минпромторг предложил исключить из перечня для параллельного импорта ноутбуки HP

© AP Photo / Elise AmendolaЛоготип Hewlett-Packard
Логотип Hewlett-Packard - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© AP Photo / Elise Amendola
Логотип Hewlett-Packard. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Минпромторг РФ предложил исключить из перечня товаров для параллельного импорт ноутбуки и компьютеры американской Hewlett Packard (HP) и японской Fujitsu, рассказали РИА Новости в ведомстве.
"Минпромторгом России предлагается исключить из перечня товаров... (разрешенных для параллельного импорта - ред.) ноутбуки и персональные компьютеры правообладателей Hewlett Packard (HP) и Fujitsu, относящиеся к кодам ТН ВЭД ЕАЭС 8471 30 000 0 и 8471 50 000 0", - сообщили в министерстве.
В Минпромторге пояснили, что доля продукции HP и Fujitsu, относящаяся к указанным кодам ТН ВЭД ЕАЭС, на внутреннем рынке России составляет 8,6%. Кроме того, отечественными производителями представлены аналогичные товары в объеме, достаточном для замещения товаров из недружественных стран.
"Таким образом, исключение данных позиций из перечня параллельного импорта не повлияет на ассортимент представленных на внутреннем рынке Российской Федерации товаров. Кроме того, такие меры повысят спрос на отечественную радиоэлектронную продукцию, что в свою очередь будет способствовать развитию отечественной радиоэлектронной промышленности", - заключили в Минпромторге.
Механизм параллельного импорта был запущен в России в 2022 году на фоне "бегства" с отечественного рынка некоторых иностранных брендов и компаний. В рамках механизма возможен ввоз товаров без разрешения производителя.
Логотип Louis Vuitton в витрине ГУМа в Москве - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Louis Vuitton зарегистрировал новый товарный знак в России
Вчера, 11:16
 
ЭкономикаТехнологииРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Евразийский экономический союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала