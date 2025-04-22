https://ria.ru/20250422/kompyuter-2012723393.html

Минпромторг предложил прекратить параллельный импорт ноутбуков HP и Fujitsu

Минпромторг предложил прекратить параллельный импорт ноутбуков HP и Fujitsu - РИА Новости, 22.04.2025

Минпромторг предложил прекратить параллельный импорт ноутбуков HP и Fujitsu

Минпромторг РФ предложил исключить из перечня товаров для параллельного импорт ноутбуки и компьютеры американской Hewlett Packard (HP) и японской Fujitsu,... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T13:56:00+03:00

2025-04-22T13:56:00+03:00

2025-04-22T15:10:00+03:00

экономика

технологии

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Минпромторг РФ предложил исключить из перечня товаров для параллельного импорт ноутбуки и компьютеры американской Hewlett Packard (HP) и японской Fujitsu, рассказали РИА Новости в ведомстве. "Минпромторгом России предлагается исключить из перечня товаров... (разрешенных для параллельного импорта - ред.) ноутбуки и персональные компьютеры правообладателей Hewlett Packard (HP) и Fujitsu, относящиеся к кодам ТН ВЭД ЕАЭС 8471 30 000 0 и 8471 50 000 0", - сообщили в министерстве. В Минпромторге пояснили, что доля продукции HP и Fujitsu, относящаяся к указанным кодам ТН ВЭД ЕАЭС, на внутреннем рынке России составляет 8,6%. Кроме того, отечественными производителями представлены аналогичные товары в объеме, достаточном для замещения товаров из недружественных стран. "Таким образом, исключение данных позиций из перечня параллельного импорта не повлияет на ассортимент представленных на внутреннем рынке Российской Федерации товаров. Кроме того, такие меры повысят спрос на отечественную радиоэлектронную продукцию, что в свою очередь будет способствовать развитию отечественной радиоэлектронной промышленности", - заключили в Минпромторге. Механизм параллельного импорта был запущен в России в 2022 году на фоне "бегства" с отечественного рынка некоторых иностранных брендов и компаний. В рамках механизма возможен ввоз товаров без разрешения производителя.

https://ria.ru/20250422/rossija-2012683466.html

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экономика, технологии, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), евразийский экономический союз