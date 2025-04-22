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В Раде заявили о желании Киева отстранить Кличко от должности мэра столицы - РИА Новости, 22.04.2025
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19:45 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/klichko-2012832862.html
В Раде заявили о желании Киева отстранить Кличко от должности мэра столицы
В Раде заявили о желании Киева отстранить Кличко от должности мэра столицы - РИА Новости, 22.04.2025
В Раде заявили о желании Киева отстранить Кличко от должности мэра столицы
Украинские власти хотят отстранить мэра Киева Виталия Кличко и передать руководство городом нынешнему главе городской военной администрации Тимуру Ткаченко,... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T19:45:00+03:00
2025-04-22T19:45:00+03:00
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виталий кличко
виктория сюмар
владимир зеленский
верховная рада украины
европейская солидарность
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Украинские власти хотят отстранить мэра Киева Виталия Кличко и передать руководство городом нынешнему главе городской военной администрации Тимуру Ткаченко, считает депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Виктория Сюмар. &quot;Схема желаний&quot; власти по Киеву выглядит так: двух депутатов от удара &quot;склоняют&quot; сложить мандаты чтобы... в Киевсовет зашел Тимур Ткаченко. Да, тот самый Ткаченко, которого Банковая (улица, на которой находится офис Владимира Зеленского – ред.) назначила быть председателем городской военной администрации… Далее его надо избрать секретарем, а Кличко отстранить. Из-за подозрений или чего-то подобного&quot;, - написала Сюмар на свей странице в соцсети Facebook*.Украинское издание "Страна.ua" 3 апреля сообщило, что Киевский горсовет поддержал постановление, согласно которому решения Киевской городской военной администрации (КГВА) будут выполняться при согласовании с мэром Киева. Глава Киевской городской военной администрации Ткаченко в свою очередь заявил, что забрать полномочия у него во время военного положения может "только тот, кто его туда назначил". Позже Ткаченко сообщил, что обжаловал в суде решение Киевского горвета о расширении полномочий Кличко. В конце января Кличко заявил, что окружение Владимира Зеленского пытается разбалансировать власть в украинской столице и уничтожить местное самоуправление. В частности, он обвинил нового главу киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко в блокировании восстановления поврежденных домов, инфраструктуры, что дестабилизирует управление городом и создает угрозу жизнеобеспечению.* Компания Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250417/kiev-2011749276.html
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в мире, киев, россия, виталий кличко, виктория сюмар, владимир зеленский, верховная рада украины, европейская солидарность
В мире, Киев, Россия, Виталий Кличко, Виктория Сюмар, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Европейская солидарность
В Раде заявили о желании Киева отстранить Кличко от должности мэра столицы

Депутат Рады Сюмар: власти хотят передать полномочия мэра Киева Тимуру Ткаченко

© РИА Новости / Сергей СтаростенкоВиталий Кличко
Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Сергей Старостенко
Виталий Кличко . Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Украинские власти хотят отстранить мэра Киева Виталия Кличко и передать руководство городом нынешнему главе городской военной администрации Тимуру Ткаченко, считает депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Виктория Сюмар.
«

"Схема желаний" власти по Киеву выглядит так: двух депутатов от удара "склоняют" сложить мандаты чтобы... в Киевсовет зашел Тимур Ткаченко. Да, тот самый Ткаченко, которого Банковая (улица, на которой находится офис Владимира Зеленского – ред.) назначила быть председателем городской военной администрации… Далее его надо избрать секретарем, а Кличко отстранить. Из-за подозрений или чего-то подобного", - написала Сюмар на свей странице в соцсети Facebook*.

Киев - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
СМИ: заместителя Кличко обвинили в организации схем переправки уклонистов
17 апреля, 10:03
Украинское издание "Страна.ua" 3 апреля сообщило, что Киевский горсовет поддержал постановление, согласно которому решения Киевской городской военной администрации (КГВА) будут выполняться при согласовании с мэром Киева. Глава Киевской городской военной администрации Ткаченко в свою очередь заявил, что забрать полномочия у него во время военного положения может "только тот, кто его туда назначил". Позже Ткаченко сообщил, что обжаловал в суде решение Киевского горвета о расширении полномочий Кличко.
В конце января Кличко заявил, что окружение Владимира Зеленского пытается разбалансировать власть в украинской столице и уничтожить местное самоуправление. В частности, он обвинил нового главу киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко в блокировании восстановления поврежденных домов, инфраструктуры, что дестабилизирует управление городом и создает угрозу жизнеобеспечению.
* Компания Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
В Госдуме прокомментировали слова Кличко о завершении конфликта на Украине
11 февраля, 16:28
 
В миреКиевРоссияВиталий КличкоВиктория СюмарВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныЕвропейская солидарность
 
 
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