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Россиян предупредили о максимальной активности иксодовых клещей - РИА Новости, 22.04.2025
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03:30 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/klesch-2012637754.html
Россиян предупредили о максимальной активности иксодовых клещей
Россиян предупредили о максимальной активности иксодовых клещей - РИА Новости, 22.04.2025
Россиян предупредили о максимальной активности иксодовых клещей
Активность иксодовых клещей в Центральной России сейчас максимальна, это объясняется оптимальными для них погодными условиями, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T03:30:00+03:00
2025-04-22T03:30:00+03:00
общество
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Активность иксодовых клещей в Центральной России сейчас максимальна, это объясняется оптимальными для них погодными условиями, сообщил РИА Новости научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский. Он пояснил, что несмотря на жалобы россиян на долгие и холодные зимы, именно это время года защищает от большого количества тропических и субтропических болезней, которые могли бы передавать беспозвоночные. "Наверное, самое важное, про кого нужно помнить, - это про иксодовых клещей. Поскольку стало очень тепло и даже жарко, их активность должна быть практически максимальной (в Центральной России - ред.). Поэтому сейчас, гуляя в лесу или в поле, я бы рекомендовал всем тщательно обрабатываться противоклещевыми репеллентами и вообще смотреть, не прицепился ли к вам кто-нибудь", - рассказал Марьинский. Ученый добавил, что на иксодовых клещей похолодание не оказывает серьезного влияния. Однако чем ниже температура воздуха, тем они менее активны. "Когда начнется летняя жара они, напротив, тоже станут менее активными. Потому что слишком высокая температура воздуха для них тоже не очень хороша, а вот сейчас для иксодовых клещей самые оптимальные условия", - добавил Марьинский.
https://ria.ru/20250313/klesch-2004651816.html
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общество
Общество
Россиян предупредили о максимальной активности иксодовых клещей

Биолог Марьинский: активность иксодовых клещей в Центральной России максимальна

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкИсследование иксодовых клещей на наличие вирусного энцефалита и болезнь Лайма
Исследование иксодовых клещей на наличие вирусного энцефалита и болезнь Лайма - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Исследование иксодовых клещей на наличие вирусного энцефалита и болезнь Лайма . Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Активность иксодовых клещей в Центральной России сейчас максимальна, это объясняется оптимальными для них погодными условиями, сообщил РИА Новости научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.
Он пояснил, что несмотря на жалобы россиян на долгие и холодные зимы, именно это время года защищает от большого количества тропических и субтропических болезней, которые могли бы передавать беспозвоночные.
"Наверное, самое важное, про кого нужно помнить, - это про иксодовых клещей. Поскольку стало очень тепло и даже жарко, их активность должна быть практически максимальной (в Центральной России - ред.). Поэтому сейчас, гуляя в лесу или в поле, я бы рекомендовал всем тщательно обрабатываться противоклещевыми репеллентами и вообще смотреть, не прицепился ли к вам кто-нибудь", - рассказал Марьинский.
Ученый добавил, что на иксодовых клещей похолодание не оказывает серьезного влияния. Однако чем ниже температура воздуха, тем они менее активны. "Когда начнется летняя жара они, напротив, тоже станут менее активными. Потому что слишком высокая температура воздуха для них тоже не очень хороша, а вот сейчас для иксодовых клещей самые оптимальные условия", - добавил Марьинский.
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