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Кластер в сфере электротехники и автоматизации создадут в Кировской области

Кластер в сфере электротехники и автоматизации создадут в Кировской области - РИА Новости, 22.04.2025

Кластер в сфере электротехники и автоматизации создадут в Кировской области

Кластер в сфере электротехники и автоматизации будет создан в Кировской области на базе Вятского госуниверситета, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T21:34:00+03:00

2025-04-22T21:34:00+03:00

2025-04-22T21:34:00+03:00

кировская область

общество

кировская область

александр соколов

вятский государственный университет

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 апр - РИА Новости. Кластер в сфере электротехники и автоматизации будет создан в Кировской области на базе Вятского госуниверситета, сообщает пресс-служба правительства региона. Вятский государственный университет одержал победу в конкурсном отборе федеральной программы "Профессионалитет", которая реализуется в рамках нацпроекта "Молодежь и дети". "Грант в 100 миллионов рублей, который будет предоставлен вузу в 2026 году, направят на формирование образовательно-производственного центра "Электротехническая промышленность и автоматизация производств" на базе колледжа ВятГУ для подготовки высококвалифицированных специалистов", - говорится в сообщении. Кроме Вятского государственного университета, в новый кластер войдут учреждения среднего профессионального образования Кировской области: Вятский железнодорожный техникум, Вятский торгово-промышленный техникум, Омутнинский колледж педагогики, экономики и права, Слободской колледж педагогики и социальных отношений, Нолинский техникум механизации сельского хозяйства, Яранский технологический техникум. Отмечается, что в рамках кластера "Электротехническая промышленность и автоматизация производств" будет реализовано 11 ключевых образовательных программ, где будут готовить кадры по 50 профессиям - таким, как программист, разработчик веб и мультмедийных приложений, монтажник, электромонтер, оператор станков с программным управлением и многим другим. Еще один кластер будет создан по профилю "Легкая промышленность" с ядром в Кировском технологическом колледже. В состав кластера войдут Слободской технологический техникум, Вятский автомобильно-промышленный колледж, Вятский аграрно-промышленный техникум и Уржумский аграрно-технический техникум. Как отметил губернатор Кировской области Александр Соколов, это крайне важные и востребованные направления подготовки студентов, напрямую связанные с запросами предприятий региона. "С помощью федеральных грантов в 100 миллионов рублей каждый мы сможем создать в Кировской области самые современные условия для подготовки специалистов", – цитирует пресс-служба слова Соколова. Предприятия региона получат квалифицированных специалистов, которые сегодня крайне необходимы на производствах. "Совместная работа регионального министерства образования и Вятского государственного университета дала серьезный результат", – подчеркнул глава региона.

кировская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, кировская область, александр соколов, вятский государственный университет