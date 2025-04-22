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Кластер в сфере электротехники и автоматизации создадут в Кировской области
Кластер в сфере электротехники и автоматизации создадут в Кировской области - РИА Новости, 22.04.2025
Кластер в сфере электротехники и автоматизации создадут в Кировской области
Кластер в сфере электротехники и автоматизации будет создан в Кировской области на базе Вятского госуниверситета, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T21:34:00+03:00
2025-04-22T21:34:00+03:00
2025-04-22T21:34:00+03:00
кировская область
общество
кировская область
александр соколов
вятский государственный университет
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 апр - РИА Новости. Кластер в сфере электротехники и автоматизации будет создан в Кировской области на базе Вятского госуниверситета, сообщает пресс-служба правительства региона. Вятский государственный университет одержал победу в конкурсном отборе федеральной программы "Профессионалитет", которая реализуется в рамках нацпроекта "Молодежь и дети". "Грант в 100 миллионов рублей, который будет предоставлен вузу в 2026 году, направят на формирование образовательно-производственного центра "Электротехническая промышленность и автоматизация производств" на базе колледжа ВятГУ для подготовки высококвалифицированных специалистов", - говорится в сообщении. Кроме Вятского государственного университета, в новый кластер войдут учреждения среднего профессионального образования Кировской области: Вятский железнодорожный техникум, Вятский торгово-промышленный техникум, Омутнинский колледж педагогики, экономики и права, Слободской колледж педагогики и социальных отношений, Нолинский техникум механизации сельского хозяйства, Яранский технологический техникум. Отмечается, что в рамках кластера "Электротехническая промышленность и автоматизация производств" будет реализовано 11 ключевых образовательных программ, где будут готовить кадры по 50 профессиям - таким, как программист, разработчик веб и мультмедийных приложений, монтажник, электромонтер, оператор станков с программным управлением и многим другим. Еще один кластер будет создан по профилю "Легкая промышленность" с ядром в Кировском технологическом колледже. В состав кластера войдут Слободской технологический техникум, Вятский автомобильно-промышленный колледж, Вятский аграрно-промышленный техникум и Уржумский аграрно-технический техникум. Как отметил губернатор Кировской области Александр Соколов, это крайне важные и востребованные направления подготовки студентов, напрямую связанные с запросами предприятий региона. "С помощью федеральных грантов в 100 миллионов рублей каждый мы сможем создать в Кировской области самые современные условия для подготовки специалистов", – цитирует пресс-служба слова Соколова. Предприятия региона получат квалифицированных специалистов, которые сегодня крайне необходимы на производствах. "Совместная работа регионального министерства образования и Вятского государственного университета дала серьезный результат", – подчеркнул глава региона.
кировская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, кировская область, александр соколов, вятский государственный университет
Кировская область, Общество, Кировская область, Александр Соколов, Вятский государственный университет
Кластер в сфере электротехники и автоматизации создадут в Кировской области
В новый кластер войдет Вятский государственный университет
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 апр - РИА Новости. Кластер в сфере электротехники и автоматизации будет создан в Кировской области на базе Вятского госуниверситета, сообщает пресс-служба правительства региона.
Вятский государственный университет
одержал победу в конкурсном отборе федеральной программы "Профессионалитет", которая реализуется в рамках нацпроекта "Молодежь и дети".
«
"Грант в 100 миллионов рублей, который будет предоставлен вузу в 2026 году, направят на формирование образовательно-производственного центра "Электротехническая промышленность и автоматизация производств" на базе колледжа ВятГУ для подготовки высококвалифицированных специалистов", - говорится в сообщении.
Кроме Вятского государственного университета, в новый кластер войдут учреждения среднего профессионального образования Кировской области
: Вятский железнодорожный техникум, Вятский торгово-промышленный техникум, Омутнинский колледж педагогики, экономики и права, Слободской колледж педагогики и социальных отношений, Нолинский техникум механизации сельского хозяйства, Яранский технологический техникум.
Отмечается, что в рамках кластера "Электротехническая промышленность и автоматизация производств" будет реализовано 11 ключевых образовательных программ, где будут готовить кадры по 50 профессиям - таким, как программист, разработчик веб и мультмедийных приложений, монтажник, электромонтер, оператор станков с программным управлением и многим другим.
Еще один кластер будет создан по профилю "Легкая промышленность" с ядром в Кировском технологическом колледже. В состав кластера войдут Слободской технологический техникум, Вятский автомобильно-промышленный колледж, Вятский аграрно-промышленный техникум и Уржумский аграрно-технический техникум.
Как отметил губернатор Кировской области Александр Соколов
, это крайне важные и востребованные направления подготовки студентов, напрямую связанные с запросами предприятий региона. "С помощью федеральных грантов в 100 миллионов рублей каждый мы сможем создать в Кировской области самые современные условия для подготовки специалистов", – цитирует пресс-служба слова Соколова.
Предприятия региона получат квалифицированных специалистов, которые сегодня крайне необходимы на производствах. "Совместная работа регионального министерства образования и Вятского государственного университета дала серьезный результат", – подчеркнул глава региона.