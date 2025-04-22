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Китай в марте снизил ввоз основных экспортных товаров США - РИА Новости, 22.04.2025
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01:02 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/kitay-2012632279.html
Китай в марте снизил ввоз основных экспортных товаров США
Китай в марте снизил ввоз основных экспортных товаров США - РИА Новости, 22.04.2025
Китай в марте снизил ввоз основных экспортных товаров США
Китай в марте снизил импорт восьми из десяти товаров, поставки которых еще в прошлом году приносили США самые большие экспортные доходы, следует из анализа РИА... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T01:02:00+03:00
2025-04-22T01:02:00+03:00
экономика
китай
сша
америка
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Китай в марте снизил импорт восьми из десяти товаров, поставки которых еще в прошлом году приносили США самые большие экспортные доходы, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни. Китай в марте этого года сократили закупки товаров из США на 9% в годовом выражении, или на 1,2 миллиарда долларов. При этом если год назад местные компании приобретали у американских поставщиков 24 товара как минимум на 100 миллионов долларов каждого, то в марте этого года количество такой продукции сократилось уже до 21 позиции. Спрос сократился на восемь из десяти товаров, которые еще в марте прошлого года приносили США самые высокие экспортные доходы. Так, импорт газов из Америки в Китай упал в 1,8 раза и составил 720,5 миллиона долларов. Ввоз Китаем американских бобов сои сократился почти на 11% - до 1,1 миллиарда долларов, автомобилей - в 2,8 раза, до 150,1 миллиона. Просел за год экспорт Штатов в Китай меди - почти вдвое, до 189 миллионов долларов, хлопкового волокна - почти в 12 раз, до 27,7 миллиона долларов. Примерно на четверть сократились закупки китайскими компаниями американских устройств для производства полупроводников - до 261,3 миллиона долларов, а также полимеров этилена - до 245 миллионов. Еще на 8% просели закупки турбореактивных двигателей и газовых турбин - до 460,8 миллиона долларов. Единственными исключениями стали товары, которые, скорее всего, покупались впрок перед еще большим увеличением импортных пошлин в апреле. В частности, подскочил импорт микрочипов из США - в полтора раза, до 1,2 миллиарда долларов, и летательных аппаратов - вдвое, до 1,1 миллиарда. Китай и США находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент Дональд Трамп ввел против импорта всех товаров из Китая пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%, а Китай ответил тарифами на ввоз американской агропродукции. Новый виток эскалации произошел после введения США "взаимных" пошлин на импорт из других стран, в результате чего против Китая заработала ставка в 54%. Сейчас эта пошлина достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%.
https://ria.ru/20250421/kitaj-2012624127.html
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экономика, китай, сша, америка, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
Экономика, Китай, США, Америка, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
Китай в марте снизил ввоз основных экспортных товаров США

Китай в марте снизил ввоз восьми из десяти основных экспортных товаров США

© AP Photo / Jacquelyn Martin, PoolФлаги Китая и США перед встречей глав дипломатических ведомств в Пекине, КНР
Флаги Китая и США перед встречей глав дипломатических ведомств в Пекине, КНР - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin, Pool
Флаги Китая и США перед встречей глав дипломатических ведомств в Пекине, КНР. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Китай в марте снизил импорт восьми из десяти товаров, поставки которых еще в прошлом году приносили США самые большие экспортные доходы, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни.
Китай в марте этого года сократили закупки товаров из США на 9% в годовом выражении, или на 1,2 миллиарда долларов. При этом если год назад местные компании приобретали у американских поставщиков 24 товара как минимум на 100 миллионов долларов каждого, то в марте этого года количество такой продукции сократилось уже до 21 позиции.
Новые автомобили в терминале шанхайского порта - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Китай резко сократил импорт автомобилей из США
Вчера, 22:56
Спрос сократился на восемь из десяти товаров, которые еще в марте прошлого года приносили США самые высокие экспортные доходы. Так, импорт газов из Америки в Китай упал в 1,8 раза и составил 720,5 миллиона долларов. Ввоз Китаем американских бобов сои сократился почти на 11% - до 1,1 миллиарда долларов, автомобилей - в 2,8 раза, до 150,1 миллиона.
Просел за год экспорт Штатов в Китай меди - почти вдвое, до 189 миллионов долларов, хлопкового волокна - почти в 12 раз, до 27,7 миллиона долларов. Примерно на четверть сократились закупки китайскими компаниями американских устройств для производства полупроводников - до 261,3 миллиона долларов, а также полимеров этилена - до 245 миллионов. Еще на 8% просели закупки турбореактивных двигателей и газовых турбин - до 460,8 миллиона долларов.
Единственными исключениями стали товары, которые, скорее всего, покупались впрок перед еще большим увеличением импортных пошлин в апреле. В частности, подскочил импорт микрочипов из США - в полтора раза, до 1,2 миллиарда долларов, и летательных аппаратов - вдвое, до 1,1 миллиарда.
Китай и США находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент Дональд Трамп ввел против импорта всех товаров из Китая пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%, а Китай ответил тарифами на ввоз американской агропродукции. Новый виток эскалации произошел после введения США "взаимных" пошлин на импорт из других стран, в результате чего против Китая заработала ставка в 54%. Сейчас эта пошлина достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%.
Президент США Дональд Трамп после подписания указа о введении пошлин на импортные товары - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Financial Times рассказала о последствиях введения Трампом пошлин
Вчера, 18:14
 
ЭкономикаКитайСШААмерикаДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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