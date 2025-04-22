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В Китае мужчине вживили "чип трезвости" - РИА Новости, 22.04.2025
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Наука
 
17:12 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/kitaj-2012791984.html
В Китае мужчине вживили "чип трезвости"
В Китае мужчине вживили "чип трезвости" - РИА Новости, 22.04.2025
В Китае мужчине вживили "чип трезвости"
Врачи Третьей народной больницы города Фуян восточной китайской провинции Аньхой вживили мужчине так называемый "чип трезвости" - набор из лекарственных гранул... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T17:12:00+03:00
2025-04-22T17:12:00+03:00
наука
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ПЕКИН, 22 апр – РИА Новости. Врачи Третьей народной больницы города Фуян восточной китайской провинции Аньхой вживили мужчине так называемый "чип трезвости" - набор из лекарственных гранул для борьбы с алкоголизмом, пишет во вторник издание China Daily. "Имплантат, также известный как "чип трезвости", — это не электронное устройство, а набор лекарственных гранул, который вводится с помощью малоинвазивной хирургии", - пишет газета об операции, проведенной 8 апреля. После операции из гранул постепенно высвобождается налтрексона гидрохлорид - препарат, который подавляет психологическую тягу к алкоголю у зависимых лиц и снижает риск рецидива, уточняет издание. Пациентом стал 40-летний мужчина, который более 20 лет потреблял алкоголь. Он начал с небольших ежедневных доз, но в конечном итоге увеличил потребление до более чем 500 миллилитров спиртного в день. Когда он воздерживался от употребления алкоголя или уменьшал его потребление, он испытывал дискомфорт, беспокойство и дрожь — симптомы отмены, которые быстро проходили после того, как он снова употреблял алкоголь. За 20 лет мужчину госпитализировали девять раз для лечения, но каждый раз его состояние снова ухудшалось после возвращения домой. "Избыточное употребление алкоголя сделало его раздражительным, что часто приводило к ссорам с семьей и причиняло им страдания", — сообщил врач по фамилии Чжоу, ответственный за операцию. Больница города Фуян недавно внедрила инновационное лечение, которое уже применяют в больницах городов Ханчжоу и Вэньчжоу провинции Чжэцзян, города Чэнду в провинции Сычуань, города Наньнин в Гуанси-Чжуанском автономном районе и других городах. Пациент, узнав о такой возможности, обсудил ее с семьей и решил пройти процедуру. Операция была проведена под местной анестезией и заняла менее пяти минут. Врач имплантировал 10 гранул препарата налтрексона гидрохлорид в подкожный жировой слой в нижней части живота пациента через разрез длиной один сантиметр. Указано, что препарат обычно начинает действовать в течение четырех часов и продолжает высвобождаться в организме более шести месяцев. Подобный "чип" для прекращения употребления алкоголя помогает уменьшить тягу и помогает пациентам преодолеть зависимость как в психологическом, так и в поведенческом плане, предлагая более эффективный путь к выздоровлению.
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в мире, аньхой, ханчжоу, вэньчжоу, китай
Наука, В мире, Аньхой, Ханчжоу, Вэньчжоу, Китай
В Китае мужчине вживили "чип трезвости"

China Daily: в Китае врачи вживили мужчине имплантат для борьбы с алкоголизмом

© Depositphotos.com / silianУпотребление алкоголя
Употребление алкоголя - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© Depositphotos.com / silian
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ПЕКИН, 22 апр – РИА Новости. Врачи Третьей народной больницы города Фуян восточной китайской провинции Аньхой вживили мужчине так называемый "чип трезвости" - набор из лекарственных гранул для борьбы с алкоголизмом, пишет во вторник издание China Daily.
"Имплантат, также известный как "чип трезвости", — это не электронное устройство, а набор лекарственных гранул, который вводится с помощью малоинвазивной хирургии", - пишет газета об операции, проведенной 8 апреля.
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После операции из гранул постепенно высвобождается налтрексона гидрохлорид - препарат, который подавляет психологическую тягу к алкоголю у зависимых лиц и снижает риск рецидива, уточняет издание.
Пациентом стал 40-летний мужчина, который более 20 лет потреблял алкоголь. Он начал с небольших ежедневных доз, но в конечном итоге увеличил потребление до более чем 500 миллилитров спиртного в день. Когда он воздерживался от употребления алкоголя или уменьшал его потребление, он испытывал дискомфорт, беспокойство и дрожь — симптомы отмены, которые быстро проходили после того, как он снова употреблял алкоголь.
За 20 лет мужчину госпитализировали девять раз для лечения, но каждый раз его состояние снова ухудшалось после возвращения домой.
"Избыточное употребление алкоголя сделало его раздражительным, что часто приводило к ссорам с семьей и причиняло им страдания", — сообщил врач по фамилии Чжоу, ответственный за операцию.
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Пациент, узнав о такой возможности, обсудил ее с семьей и решил пройти процедуру. Операция была проведена под местной анестезией и заняла менее пяти минут. Врач имплантировал 10 гранул препарата налтрексона гидрохлорид в подкожный жировой слой в нижней части живота пациента через разрез длиной один сантиметр.
Указано, что препарат обычно начинает действовать в течение четырех часов и продолжает высвобождаться в организме более шести месяцев. Подобный "чип" для прекращения употребления алкоголя помогает уменьшить тягу и помогает пациентам преодолеть зависимость как в психологическом, так и в поведенческом плане, предлагая более эффективный путь к выздоровлению.
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