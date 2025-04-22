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Патриарх Кирилл встретился с патриархом Сербской православной церкви

Патриарх Кирилл встретился с патриархом Сербской православной церкви - РИА Новости, 22.04.2025

Патриарх Кирилл встретился с патриархом Сербской православной церкви

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел в Москве встречу с предстоятелем Сербской православной церкви патриархом Порфирием, в ходе которой отметил, что... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T16:02:00+03:00

2025-04-22T16:02:00+03:00

2025-04-22T16:02:00+03:00

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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел в Москве встречу с предстоятелем Сербской православной церкви патриархом Порфирием, в ходе которой отметил, что между церквями всегда были взаимная любовь и братская поддержка, сообщает во вторник пресс-служба патриарха Кирилла. "В патриаршей резиденции в Даниловом монастыре состоялась встреча святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла со святейшим патриархом Сербским Порфирием", - сказано в сообщении, распространенном пресс-службой патриарха Кирилла. Глава Русской церкви во время встречи отметил, что в отношениях Русской и Сербской церквей "никогда не было даже тени, чего-то такого, чтобы могло омрачить душевное состояние людей … всегда было взаимное понимание, любовь и братская поддержка". "Это не случайно. Мы не только близки как народы по языку, культуре, истории. Мы обе церкви, которые много пострадали за всю историю, в том числе и в результате гонений в ХХ веке. И вот этот опыт исторический, конечно, объединяет наши церкви, в том числе и в понимании того, какой должна быть сегодня пастырская миссия, направленная на современного человека", - сказал патриарх Кирилл, слова которого приводят в его пресс-службе. Он отметил, что сейчас нет с тех гонений, происходивших в XX веке, "но то, что сегодня происходит на стыке церковной и жизни светской, тоже представляет определенную опасность". "Перед людьми возникают ложные идеалы, ложное целеполагание, связанное с достижением высокого уровня комфорта, материального благополучия. Ну и, конечно, нередко на периферии уходят те духовные и нравственные ценности, которые связаны с христианством. Поэтому совместные миссионерские, богословские труды наших братских церквей сегодня очень востребованы", - пояснил глава РПЦ. В свою очередь патриарх Порфирий отметил, что отношения Русской и Сербской церквей – это пример для православных. "Правда, что (есть - ред.) не просто хорошие отношение между нашими Церквами – но мы одна Церковь. И отношения Сербской и Русской церкви – хороший пример для всех нас, православных. Слава Богу, единство Православной церкви не зависит от нас, от людей, но от Господа нашего Иисуса Христа. Мы рады, что вместе здесь, в эти дни", – сказал на встрече патриарх Порфирий. Он также поздравил всех с праздником Воскресения Христова и пожелал духовенству Русской церкви и всему русскому православному народу любви, крепости и здоровья.

https://ria.ru/20250421/papa-2012518817.html

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