https://ria.ru/20250422/kirgiziya-2012720691.html

В Киргизии прошли учения спецназа по применению боевых дронов

В Киргизии прошли учения спецназа по применению боевых дронов - РИА Новости, 22.04.2025

В Киргизии прошли учения спецназа по применению боевых дронов

Учения спецназа по применению боевых дронов и роботов прошли в Киргизии, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе госкомитета нацбезопасности республики. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T13:41:00+03:00

2025-04-22T13:41:00+03:00

2025-04-22T13:47:00+03:00

в мире

технологии

киргизия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/07/1749033642_0:0:3082:1734_1920x0_80_0_0_6a2491295567528b9c700fb64e5d631f.jpg

БИШКЕК, 22 апр – РИА Новости. Учения спецназа по применению боевых дронов и роботов прошли в Киргизии, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе госкомитета нацбезопасности республики. "Сегодня, 22 апреля, под руководством заместителя председателя кабинета министров Кыргызстана, председателя ГКНБ генерал-полковника Камчыбека Ташиева были проведены антитеррористические учения "Асман Козомолу – 2025" ("Небесный наблюдатель-2025") службы специального назначения "Альфа" ГКНБ", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, цели учений - совершенствование навыков личного состава спецназа по применению БПЛА и наземных роботов при проведении специальных и оперативно-боевых операций, выработка алгоритма действий спецподразделений, а также апробирование на практике безопасного использования FPV-дронов, квадрокоптеров, наземных роботов. "В условиях, приближенных к боевым, продемонстрированы критические возможности современной боевой робототехники, демонстрация полетов БПЛА, презентация работы по изготовлению FPV дронов. В рамках учений… были успешно продемонстрированы: штурм "условного административного здания" с применением боевого робота, с дальнейшей зачисткой здания штурмовой группой, подрыв автотранспортного средства с применением наземного дрона-камикадзе, уничтожение автотранспортного средства с применением ударного дрона", - уточнили в госкомитете нацбезопасности. Сообщается, что по завершении активной фазы учений глава ГКНБ Ташиев выступил с речью, где отметил, что государством в настоящее время создаются все необходимые условия по оснащению отрядов спецназа материально-технической базой. Он призвал бойцов быть всегда готовыми решать поставленные боевые задачи по ликвидации террористических, экстремистских и деструктивных сил. -0-

https://ria.ru/20250412/armiya-2010832722.html

киргизия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, киргизия