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В Киргизии 25-26 апреля пройдет международная акция "Диктант Победы" - РИА Новости, 22.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
13:10 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/kirgizija-2012714501.html
В Киргизии 25-26 апреля пройдет международная акция "Диктант Победы"
В Киргизии 25-26 апреля пройдет международная акция "Диктант Победы" - РИА Новости, 22.04.2025
В Киргизии 25-26 апреля пройдет международная акция "Диктант Победы"
Международная акция "Диктант Победы" пройдет в Киргизии 25-26 апреля на 70 площадках по всей стране, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Русского... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T13:10:00+03:00
2025-04-22T13:10:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
киргизия
бишкек
чингиз айтматов
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
диктант победы
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БИШКЕК, 22 апр – РИА Новости. Международная акция "Диктант Победы" пройдет в Киргизии 25-26 апреля на 70 площадках по всей стране, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Русского дома (представительства Россотрудничества) в Бишкеке. "В Кыргызстане 25 апреля и 26 апреля состоится международная акция "Диктант Победы". Принять участие в ней могут все желающие, кто интересуется историей", - говорится в сообщении. В пресс-службе объяснили, что "Диктант Победы" - это тест на знание истории Великой Отечественной войны. В нем 25 вопросов об основных сражениях, именах героев, произведениях литературы, песнях и фильмах о войне и памятных местах. Отдельный блок вопросов посвящен вкладу Киргизской ССР в Победу. "Центральной площадкой в Бишкеке станет Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова… Всего в стране будут действовать 70 площадок, 19 из них открыты для свободного посещения и примут всех желающих", - говорится в сообщении. В Русском доме добавили, что одновременно с диктантом в театре пройдет акция "Окна Победы". Окна и витрины театра украсят рисунки, посвященные Великой Победе. На фронты Великой Отечественной войны из Киргизии ушли более 360 тысяч человек. Треть из них домой не вернулись, 72 человека за боевые подвиги были удостоены звания Героев Советского Союза, некоторые из них - дважды. В республике День Победы является государственным праздником. В настоящее время в Киргизии проживают 32 ветерана Великой Отечественной войны, блокадников и узников концлагерей.
https://ria.ru/20250410/kirgiziya-2010433098.html
https://ria.ru/20250408/pobeda-2009951335.html
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в мире, киргизия, бишкек, чингиз айтматов, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), диктант победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Киргизия, Бишкек, Чингиз Айтматов, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Диктант Победы
В Киргизии 25-26 апреля пройдет международная акция "Диктант Победы"

В Киргизии "Диктант Победы" пройдет 25-26 апреля на 70 площадках

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкУчастники празднования Дня Победы на площади Победы в Бишкеке
Участники празднования Дня Победы на площади Победы в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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Участники празднования Дня Победы на площади Победы в Бишкеке. Архивное фото
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БИШКЕК, 22 апр – РИА Новости. Международная акция "Диктант Победы" пройдет в Киргизии 25-26 апреля на 70 площадках по всей стране, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Русского дома (представительства Россотрудничества) в Бишкеке.
"В Кыргызстане 25 апреля и 26 апреля состоится международная акция "Диктант Победы". Принять участие в ней могут все желающие, кто интересуется историей", - говорится в сообщении.
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В пресс-службе объяснили, что "Диктант Победы" - это тест на знание истории Великой Отечественной войны. В нем 25 вопросов об основных сражениях, именах героев, произведениях литературы, песнях и фильмах о войне и памятных местах. Отдельный блок вопросов посвящен вкладу Киргизской ССР в Победу.
"Центральной площадкой в Бишкеке станет Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова… Всего в стране будут действовать 70 площадок, 19 из них открыты для свободного посещения и примут всех желающих", - говорится в сообщении.
В Русском доме добавили, что одновременно с диктантом в театре пройдет акция "Окна Победы". Окна и витрины театра украсят рисунки, посвященные Великой Победе.
На фронты Великой Отечественной войны из Киргизии ушли более 360 тысяч человек. Треть из них домой не вернулись, 72 человека за боевые подвиги были удостоены звания Героев Советского Союза, некоторые из них - дважды. В республике День Победы является государственным праздником. В настоящее время в Киргизии проживают 32 ветерана Великой Отечественной войны, блокадников и узников концлагерей.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреКиргизияБишкекЧингиз АйтматовФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Диктант Победы
 
 
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