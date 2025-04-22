https://ria.ru/20250422/kipr-2012798442.html

На Кипре пройдут мероприятия, посвященные 80-летию Победы

На Кипре пройдут мероприятия, посвященные 80-летию Победы - РИА Новости, 22.04.2025

На Кипре пройдут мероприятия, посвященные 80-летию Победы

Памятные мероприятия к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне пройдут по всей территории Кипра, среди них "Бессмертный полк", акция "Георгиевская... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T17:35:00+03:00

2025-04-22T17:35:00+03:00

2025-04-22T17:35:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

никосия (город)

кипр

ларнака (район)

мурат зязиков

рцнк

российское военно-историческое общество (рвио)

мемориал

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Памятные мероприятия к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне пройдут по всей территории Кипра, среди них "Бессмертный полк", акция "Георгиевская ленточка", показы фильмов о войне, праздничные концерты, на остров будет доставлена частица Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата, сообщили РИА Новости в Российском центре науки и культуры (РЦНК) в Никосии. "Под председательством посла Российской Федерации на Кипре Мурата Зязикова состоялось рабочее заседание Оргкомитета, посвящённое подготовке комплекса мероприятий к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В ходе заседания была утверждена программа, охватывающая всю территорию острова", - сообщили в РЦНК. По словам представителей "Русского дома", ключевое внимание уделено вовлечению общественных объединений, молодежи, волонтёров и активистов, а также особой миссии — передаче частицы Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата как символа вечной памяти поколений. В РЦНК 25 апреля состоится международная акция "Диктант Победы" и будет дан старт акции "Георгиевская лента", а также откроется выставка Российского военно-исторического общества "Юные защитники Отечества". Второго мая в "Русском доме" пройдет специальный показ фильма "Внук". "Шествие "Бессмертный полк" пройдет в Никосии 6 мая, оно начнется в 18.00 (совпадает с мск), - сказали РЦНК. Седьмого мая в РЦНК состоится торжественная акция "Огонь Памяти" и концерт патриотической песни, пройдет выставка о подвиге защитников отечества. В Ларнаке 8 мая в 18.00 пройдет торжественная церемония у Мемориала павшим героям Второй мировой войны. "Здесь состоится передача частицы Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата", - сказали в РЦНК. В День Победы 9 мая пройдет множество мероприятий в разных городах острова. "В этом день состоится всекипрская акция "80-летие Победы в Великой Отечественной войне". Будут возложены цветы к памятникам павшим во Второй мировой войне и пройдет Всекипрский автопробег", - сказали в РЦНК. Автоколонны отправятся из Никосии, Пафоса, Ларнаки и Фамагусты, Лимасола. Большая праздничная программа подготовлена в Лимасоле, куда прибудет общая автоколонна. На набережной Молос пройдут кинопоказы документальных и художественных фильмов о Второй мировой войне, состоится праздничный концерт, который будет прерван вечером на шествие "Бессмертного полка". Заверит программу мероприятий праздничный салют, сообщили в РЦНК. На площадках мероприятий будут работать ярмарка, полевая кухня, фото-зоны, проходить акция "Георгиевская лента". "Мы приглашаем всех - семьи, детей, ветеранов, волонтёров, представителей общественных организаций и всех, кому дорога память о Великой Победе, принять участие", - сообщили в РЦНК.

https://ria.ru/20250415/ankara-2011383484.html

https://ria.ru/20250417/moldaviya-2011807935.html

https://ria.ru/20250422/kirgizija-2012714501.html

никосия (город)

кипр

ларнака (район)

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никосия (город), кипр, ларнака (район), мурат зязиков, рцнк, российское военно-историческое общество (рвио), мемориал