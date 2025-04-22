Путин рассказал о роли Евразийской киноакадемии
Путин: Евразийская киноакадемия внесет вклад в укрепление доверия между народами
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Евразийская киноакадемия внесет вклад в укрепление взаимного доверия и добрых отношений между народами, заявил президент России Владимир Путин.
Путин во вторник обратился к участникам презентации Евразийской киноакадемии.
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15 апреля 2024, 19:15
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"Еразийская киноакадемия – это не только взаимная поддержка развития национальных киноиндустрий, кинорынков. Запланирована большая образовательная программа, мастер-классы, студенческие обмены, совместные проекты, которые позволят молодым деятелям кино лучше узнать и понять. Это очень важный задел на будущее. Это вклад в укрепление взаимного доверия, добрых отношений между народами", - отметил глава государства в обращении.
Путин выразил уверенность, что принципы и ориентиры, на которые в своей деятельности будет опираться киноакадемия, разделяют в подавляющем большинстве государств Евразии. Новая киноакадемия, по словам российского лидера, призвана стать открытой площадкой творческого взаимодействия, основанного на уважении национальных интересов, традиционных ценностей, культурной самобытности народов в разных странах.
"Идея создания такой академии вызвала у профессионального сообщества большую интерес. Своё участие в её работе подтвердили многие мэтры российского и мирового кинематографа. И уверен, их число будет только расти", - подчеркнул президент.