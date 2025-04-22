https://ria.ru/20250422/kinoakademija-2012800893.html

Путин рассказал о роли Евразийской киноакадемии

Путин рассказал о роли Евразийской киноакадемии - РИА Новости, 22.04.2025

Путин рассказал о роли Евразийской киноакадемии

Евразийская киноакадемия внесет вклад в укрепление взаимного доверия и добрых отношений между народами, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T17:43:00+03:00

2025-04-22T17:43:00+03:00

2025-04-22T17:47:00+03:00

россия

евразия

владимир путин

культура

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Евразийская киноакадемия внесет вклад в укрепление взаимного доверия и добрых отношений между народами, заявил президент России Владимир Путин. Путин во вторник обратился к участникам презентации Евразийской киноакадемии. "Еразийская киноакадемия – это не только взаимная поддержка развития национальных киноиндустрий, кинорынков. Запланирована большая образовательная программа, мастер-классы, студенческие обмены, совместные проекты, которые позволят молодым деятелям кино лучше узнать и понять. Это очень важный задел на будущее. Это вклад в укрепление взаимного доверия, добрых отношений между народами", - отметил глава государства в обращении. Путин выразил уверенность, что принципы и ориентиры, на которые в своей деятельности будет опираться киноакадемия, разделяют в подавляющем большинстве государств Евразии. Новая киноакадемия, по словам российского лидера, призвана стать открытой площадкой творческого взаимодействия, основанного на уважении национальных интересов, традиционных ценностей, культурной самобытности народов в разных странах. "Идея создания такой академии вызвала у профессионального сообщества большую интерес. Своё участие в её работе подтвердили многие мэтры российского и мирового кинематографа. И уверен, их число будет только расти", - подчеркнул президент.

https://ria.ru/20240415/kinopremiya-1940240669.html

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Обращение Путина к участникам Московского международного кинофестиваля Обращение Путина к участникам Московского международного кинофестиваля 2025-04-22T17:43 true PT1M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, евразия, владимир путин