https://ria.ru/20250422/kiev-2012758565.html

В Киеве экс-чиновников подозревают в присвоении 3,7 миллиона долларов

В Киеве экс-чиновников подозревают в присвоении 3,7 миллиона долларов - РИА Новости, 22.04.2025

В Киеве экс-чиновников подозревают в присвоении 3,7 миллиона долларов

Бывший и действующий руководители одного из коммунальных предприятий Киева подозреваются в присвоении 153 миллионов гривен (около 3,7 миллиона долларов) при... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T15:55:00+03:00

2025-04-22T15:55:00+03:00

2025-04-22T15:55:00+03:00

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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Бывший и действующий руководители одного из коммунальных предприятий Киева подозреваются в присвоении 153 миллионов гривен (около 3,7 миллиона долларов) при строительстве Подольского моста через реку Днепр, сообщили в Службе безопасности Украины. "Фигуранты присвоили не менее 153 миллионов гривен (около 3,7 миллиона долларов – ред.), которые предназначались на строительство Подольского моста через реку Днепр. Как установило расследование, к организации "схемы" причастны действующий и бывший руководители одного из коммунальных предприятий, находящегося в вертикали Киевской городской государственной администрации", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СБУ. По информации ведомства, в 2018 – 2019 годах подозреваемые завысили стоимость стройматериалов, они почти в 6 раз "переплатили" за оптовые партии сеток для укрепления опор мостового перехода. "Бывшему и действующему руководителям коммунального предприятия и их сообщнику – уже экс – директору подрядной компании-сообщено о подозрении по статье "соучастие в присвоении имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"… Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы", - добавили в СБУ. Имена подозреваемых в ведомстве не называют.

https://ria.ru/20250404/plennyy-2009302399.html

https://ria.ru/20250107/sbu-1992758295.html

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в мире, днепр (город), киев, украина, служба безопасности украины