В Киеве экс-чиновников подозревают в присвоении 3,7 миллиона долларов
СБУ: экс-главы коммунального предприятия Киева присвоили 3,7 миллиона долларов
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Бывший и действующий руководители одного из коммунальных предприятий Киева подозреваются в присвоении 153 миллионов гривен (около 3,7 миллиона долларов) при строительстве Подольского моста через реку Днепр, сообщили в Службе безопасности Украины.
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"Фигуранты присвоили не менее 153 миллионов гривен (около 3,7 миллиона долларов – ред.), которые предназначались на строительство Подольского моста через реку Днепр. Как установило расследование, к организации "схемы" причастны действующий и бывший руководители одного из коммунальных предприятий, находящегося в вертикали Киевской городской государственной администрации", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СБУ.
По информации ведомства, в 2018 – 2019 годах подозреваемые завысили стоимость стройматериалов, они почти в 6 раз "переплатили" за оптовые партии сеток для укрепления опор мостового перехода.
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"Бывшему и действующему руководителям коммунального предприятия и их сообщнику – уже экс – директору подрядной компании-сообщено о подозрении по статье "соучастие в присвоении имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"… Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы", - добавили в СБУ.
Имена подозреваемых в ведомстве не называют.
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