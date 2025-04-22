Киев не отреагировал на идею Путина о переговорах по ограничению ударов
Песков: Киев не отреагировал на идею Путина о контактах по ограничению ударов
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Москва за сутки не получала реакции из Киева на предложение Владимира Путина обсудить ограничение ударов по гражданским объектам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
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"Мы не слышали, нет", — прокомментировал Песков.
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Другие тезисы пресс-секретаря:
- никакой конкретики о возможных контактах России и Украины и о том, на каком уровне они могут состояться, на сегодняшний день нет;
- Путин неоднократно заявлял о своей открытости к контактам с украинской стороной;
- тема урегулирования настолько сложная, что жесткие временные рамки здесь ставить не стоит;
- киевский режим до сих пор не предпринимал действий, чтобы снять запрет на ведение контактов с Россией;
- работа по поиску путей урегулирования ситуации на Украине ведется.
Проблемы с достижением мира
Путин 18 марта в разговоре с Трампом положительно откликнулся на идею о взаимном отказе участников конфликта от атак на энергоинфраструктуру на 30 дней и дал военным такую команду. Владимир Зеленский также обещал, что киевские власти поддержат это предложение.
Двадцать четвертого марта в Эр-Рияде состоялась экспертная встреча технических команд России и США. На ней стороны договорились о временном моратории на удары по энергообъектам в России и на Украине.
Сейчас срок его действия истек, но, как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, Киев, по сути, и не присоединялся к достигнутому соглашению — ВСУ продолжали атаковать российские объекты энергетики.
Пресс-секретарь президента уточнил, что Путин не давал никаких других указаний по этому вопросу, а в переговорах по Украине наблюдается определенный прогресс, связанный с временным мораторием. Тем не менее впереди еще много обсуждений, добавил Песков.