https://ria.ru/20250422/kiev-2012727783.html

Киев не отреагировал на идею Путина о переговорах по ограничению ударов

Киев не отреагировал на идею Путина о переговорах по ограничению ударов - РИА Новости, 22.04.2025

Киев не отреагировал на идею Путина о переговорах по ограничению ударов

Москва за сутки не получала реакции из Киева на предложение Владимира Путина обсудить ограничение ударов по гражданским объектам, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T14:08:00+03:00

2025-04-22T14:08:00+03:00

2025-04-22T15:03:00+03:00

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специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Москва за сутки не получала реакции из Киева на предложение Владимира Путина обсудить ограничение ударов по гражданским объектам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину."Мы не слышали, нет", — прокомментировал Песков.Накануне глава государства заявил, что предложение о введении моратория на удары по объектам гражданской инфраструктуры нужно обсудить в двустороннем порядке с Украиной. Как указал Путин, с этим вопросом надо разбираться, поскольку Киев использует гражданские объекты для военных целей.Другие тезисы пресс-секретаря:Проблемы с достижением мираПутин 18 марта в разговоре с Трампом положительно откликнулся на идею о взаимном отказе участников конфликта от атак на энергоинфраструктуру на 30 дней и дал военным такую команду. Владимир Зеленский также обещал, что киевские власти поддержат это предложение.Двадцать четвертого марта в Эр-Рияде состоялась экспертная встреча технических команд России и США. На ней стороны договорились о временном моратории на удары по энергообъектам в России и на Украине.Сейчас срок его действия истек, но, как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, Киев, по сути, и не присоединялся к достигнутому соглашению — ВСУ продолжали атаковать российские объекты энергетики.Пресс-секретарь президента уточнил, что Путин не давал никаких других указаний по этому вопросу, а в переговорах по Украине наблюдается определенный прогресс, связанный с временным мораторием. Тем не менее впереди еще много обсуждений, добавил Песков.

https://ria.ru/20250422/tramp--2012539220.html

https://ria.ru/20250420/tramp-2012424605.html

https://ria.ru/20250422/peskov-2012726666.html

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киев, россия, москва, владимир путин, павел зарубин, дмитрий песков, вооруженные силы украины, украина