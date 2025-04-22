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Киев не отреагировал на идею Путина о переговорах по ограничению ударов - РИА Новости, 22.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:08 22.04.2025 (обновлено: 15:03 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/kiev-2012727783.html
Киев не отреагировал на идею Путина о переговорах по ограничению ударов
Киев не отреагировал на идею Путина о переговорах по ограничению ударов - РИА Новости, 22.04.2025
Киев не отреагировал на идею Путина о переговорах по ограничению ударов
Москва за сутки не получала реакции из Киева на предложение Владимира Путина обсудить ограничение ударов по гражданским объектам, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T14:08:00+03:00
2025-04-22T15:03:00+03:00
киев
россия
москва
владимир путин
павел зарубин
дмитрий песков
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Москва за сутки не получала реакции из Киева на предложение Владимира Путина обсудить ограничение ударов по гражданским объектам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.&quot;Мы не слышали, нет&quot;, — прокомментировал Песков.Накануне глава государства заявил, что предложение о введении моратория на удары по объектам гражданской инфраструктуры нужно обсудить в двустороннем порядке с Украиной. Как указал Путин, с этим вопросом надо разбираться, поскольку Киев использует гражданские объекты для военных целей.Другие тезисы пресс-секретаря:Проблемы с достижением мираПутин 18 марта в разговоре с Трампом положительно откликнулся на идею о взаимном отказе участников конфликта от атак на энергоинфраструктуру на 30 дней и дал военным такую команду. Владимир Зеленский также обещал, что киевские власти поддержат это предложение.Двадцать четвертого марта в Эр-Рияде состоялась экспертная встреча технических команд России и США. На ней стороны договорились о временном моратории на удары по энергообъектам в России и на Украине.Сейчас срок его действия истек, но, как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, Киев, по сути, и не присоединялся к достигнутому соглашению — ВСУ продолжали атаковать российские объекты энергетики.Пресс-секретарь президента уточнил, что Путин не давал никаких других указаний по этому вопросу, а в переговорах по Украине наблюдается определенный прогресс, связанный с временным мораторием. Тем не менее впереди еще много обсуждений, добавил Песков.
https://ria.ru/20250422/tramp--2012539220.html
https://ria.ru/20250420/tramp-2012424605.html
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киев, россия, москва, владимир путин, павел зарубин, дмитрий песков, вооруженные силы украины, украина
Киев, Россия, Москва, Владимир Путин, Павел Зарубин, Дмитрий Песков, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина
Киев не отреагировал на идею Путина о переговорах по ограничению ударов

Песков: Киев не отреагировал на идею Путина о контактах по ограничению ударов

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Москва за сутки не получала реакции из Киева на предложение Владимира Путина обсудить ограничение ударов по гражданским объектам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
«

"Мы не слышали, нет", — прокомментировал Песков.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Почему Трамп начал диалог с Россией по Украине
Вчера, 08:00
Накануне глава государства заявил, что предложение о введении моратория на удары по объектам гражданской инфраструктуры нужно обсудить в двустороннем порядке с Украиной. Как указал Путин, с этим вопросом надо разбираться, поскольку Киев использует гражданские объекты для военных целей.

Другие тезисы пресс-секретаря:

  • никакой конкретики о возможных контактах России и Украины и о том, на каком уровне они могут состояться, на сегодняшний день нет;
  • Путин неоднократно заявлял о своей открытости к контактам с украинской стороной;
  • тема урегулирования настолько сложная, что жесткие временные рамки здесь ставить не стоит;
  • киевский режим до сих пор не предпринимал действий, чтобы снять запрет на ведение контактов с Россией;
  • работа по поиску путей урегулирования ситуации на Украине ведется.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
Трамп выразил надежду на соглашение России и Украины на следующей неделе
20 апреля, 23:22

Проблемы с достижением мира

Путин 18 марта в разговоре с Трампом положительно откликнулся на идею о взаимном отказе участников конфликта от атак на энергоинфраструктуру на 30 дней и дал военным такую команду. Владимир Зеленский также обещал, что киевские власти поддержат это предложение.
Двадцать четвертого марта в Эр-Рияде состоялась экспертная встреча технических команд России и США. На ней стороны договорились о временном моратории на удары по энергообъектам в России и на Украине.
Сейчас срок его действия истек, но, как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, Киев, по сути, и не присоединялся к достигнутому соглашению — ВСУ продолжали атаковать российские объекты энергетики.
Пресс-секретарь президента уточнил, что Путин не давал никаких других указаний по этому вопросу, а в переговорах по Украине наблюдается определенный прогресс, связанный с временным мораторием. Тем не менее впереди еще много обсуждений, добавил Песков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Никакой конкретики о возможных контактах с Украиной пока нет, заявил Песков
Вчера, 14:03
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияМоскваВладимир ПутинПавел ЗарубинДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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