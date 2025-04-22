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Киев готов признать потерю 20 процентов территорий, пишет NYP - РИА Новости, 22.04.2025
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09:03 22.04.2025 (обновлено: 12:45 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/kiev-2012653972.html
Киев готов признать потерю 20 процентов территорий, пишет NYP
Киев готов признать потерю 20 процентов территорий, пишет NYP - РИА Новости, 22.04.2025
Киев готов признать потерю 20 процентов территорий, пишет NYP
Киев готов отказаться от 20 процентов территории, если речь о признании де-факто, пишет газета New York Post со ссылкой на неназванного высокопоставленного... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T09:03:00+03:00
2025-04-22T12:45:00+03:00
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Киев готов отказаться от 20 процентов территории, если речь о признании де-факто, пишет газета New York Post со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника американской администрации."Чиновник заявил, что Украина, по-видимому, "готова отказаться от 20 процентов &lt;...&gt; территории", пока это будет считаться признанием территории де-факто, а не де-юре", — говорится в материале.Как отметил собеседник издания, представители Киева на переговорах с делегацией США на прошлой неделе были особенно озабочены частью соглашения, касающейся "территорий", имея в виду вошедшие в состав России по итогам референдумов новые регионы.На предыдущей неделе спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф заявил, что обсуждал на встрече с президентом России Владимиром Путиным 11 апреля "вопрос территорий" в контексте урегулирования на Украине.Представитель американского лидера утверждал, что Москва сможет сохранить за собой "некоторые регионы, но не все". При этом он допустил, что Киеву могут быть не так важны регионы, население которых в основном говорит на русском языке.По информации Bloomberg, США готовы признать Крым российским в рамках сделки, но окончательное решение по этому вопросу Вашингтон еще не принял.Развертывание сил на УкраинеПлан президента США Дональда Трампа также может включать развертывание европейских сил на Украине для мониторинга линии соприкосновения и обеспечения прекращения огня, пишет NYP. По данным газеты, обсуждается задействование отдельной миротворческой силы в виде совместной комиссии с участием России, Украины и третьей страны, не входящей в НАТО. Участие Штатов также возможно, но не в военном, а денежном виде.Издание уточнило, что Уиткофф на этой неделе может представить Москве последнее, "наилучшее" предложение, которое, возможно, будет включать снятие некоторых санкций.Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Министр уточнил, что при появлении европейского контингента страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку эти войска будут создавать "факты на земле".Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон конфликта.
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в мире, россия, украина, сша, владимир путин, стив уиткофф, дмитрий песков, оон, дональд трамп, киев, нато
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Дмитрий Песков, ООН, Дональд Трамп, Киев, НАТО
Киев готов признать потерю 20 процентов территорий, пишет NYP

NYP: Киев готов отказаться от 20% территорий, если речь о признании де-факто

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Здание МИД Украины - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Киев готов отказаться от 20 процентов территории, если речь о признании де-факто, пишет газета New York Post со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника американской администрации.
"Чиновник заявил, что Украина, по-видимому, "готова отказаться от 20 процентов <...> территории", пока это будет считаться признанием территории де-факто, а не де-юре", — говорится в материале.
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Как отметил собеседник издания, представители Киева на переговорах с делегацией США на прошлой неделе были особенно озабочены частью соглашения, касающейся "территорий", имея в виду вошедшие в состав России по итогам референдумов новые регионы.
На предыдущей неделе спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф заявил, что обсуждал на встрече с президентом России Владимиром Путиным 11 апреля "вопрос территорий" в контексте урегулирования на Украине.
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Представитель американского лидера утверждал, что Москва сможет сохранить за собой "некоторые регионы, но не все". При этом он допустил, что Киеву могут быть не так важны регионы, население которых в основном говорит на русском языке.
По информации Bloomberg, США готовы признать Крым российским в рамках сделки, но окончательное решение по этому вопросу Вашингтон еще не принял.
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Развертывание сил на Украине

План президента США Дональда Трампа также может включать развертывание европейских сил на Украине для мониторинга линии соприкосновения и обеспечения прекращения огня, пишет NYP.
По данным газеты, обсуждается задействование отдельной миротворческой силы в виде совместной комиссии с участием России, Украины и третьей страны, не входящей в НАТО. Участие Штатов также возможно, но не в военном, а денежном виде.
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Издание уточнило, что Уиткофф на этой неделе может представить Москве последнее, "наилучшее" предложение, которое, возможно, будет включать снятие некоторых санкций.
Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Министр уточнил, что при появлении европейского контингента страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку эти войска будут создавать "факты на земле".
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон конфликта.
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